Маск выступил против освобождения Крыма: Starlink там не будет работать

Илон Маск запретил Украине использовать Starlink в Крыму / instagram.com/elon.ai

Известный американский миллиардер, глава компании SpaceX Илон Маск отклонил просьбу Украины расширить услуги спутникового интернета Starlink на территорию Крыма. Об этом заявил политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер, сообщает Businessinsider.

По словам Бреммера, в личном разговоре гендиректор SpaceX заявил, что такой шаг может привести к "потенциальной эскалации" российско-украинского конфликта. Кроме того, Маск считает, что попытка отобрать полуостров у российских войск может привести к ядерной войне.

Как отмечает издание, в начале полномасштабного вторжения России в Украину американский миллиардер предоставил Киеву тысячи систем Starlink, что позволило украинским силам общаться в тех зонах, которые ранее были "мертвыми".

Низкие потребности в энергии спутниковых приемников позволили подсоединить их к разведывательным дронам, снабдив защитников ценными данными в режиме реального времени.

Впрочем, в последнее время возникают проблемы. На прошлой неделе Starlink терпела "катастрофические" сбои на передовой. Возникло предположение, что сеть намеренно отключили в районах, контролируемых РФ.

Сам Маск заявил, что не может комментировать условия на поле боя, сказав: "Это секретно". Однако Бреммер сообщил, что во время разговора с Маском в конце сентября тот ему лично подтвердил, что спутниковые службы намеренно отключены.

Скандальные заявления Маска относительно войны в Украине

Напомним, 3 октября Илон Маск издал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.

На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

Недавно Илон Маск уже снова "переобулся" и начал говорить, что поддерживает наше государство. Изобретатель-миллиардер уверяет, что "является фанатом Украины", однако не хочет начала Третьей мировой войны.

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