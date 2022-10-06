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"Восток Украины предпочитает Россию": Илон Маск выдал новую порцию абсурдных заявлений

6 октября 2022, 10:20

При этом свои слова миллиардер подкрепил картой электоральных предпочтений за 2012 год, где видно, какие области голосовали за "Партию регионов".

Илон Маск
Илон Маск выдал новую порцию абсурдных заявлений/ Instagram Mask

Еще не успели украинцы и мир оправиться от предыдущей порции абсурдных заявлений изобретателя и миллиардера Илона Маска, как он сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

Об этом он написал в Twitter, отвечая на пост с критикой в свою сторону от американского сенатора Линдси Грэма. При этом изобретатель отметил, что поскольку в восточных регионах такие настроения, то "нужно поддерживать волю тех, кто там живет".

"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют пророссийское большинство и они отдают предпочтение России", – написал он.

По словам Маска, он понимает, что не все те, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России. Однако "было бы некорректно сказать, что никто не хотел", сказал миллиардер.

При этом в подтверждение своих слов он опубликовал карту Украины, на которой показано, в каких областях в 2012 году больше всего людей голосовали за "Партию регионов". Но в то же время он проигнорировал все события, которые произошли за прошедшие десять лет с момента фиксации таких электоральных предпочтений.

Илон Маск
скрин
Илон Маск
скрин

Маск предложил Украине отказаться от Крыма

Напомним, предыдущее скандальное заявление Илон Маск сделал 3 октября. Он в своем посте в Twitter предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессору Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, опубликовав опрос "Какой Илон Маск вам нравится больше?: "Тот, который поддерживает Украину" или "Тот, который поддерживает Россию".

В Офисе президента Украины отреагировали на видение "мира" Маском. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк предложил вариант, по которому Украина освобождает свои территории, включая временно оккупированный Россией Крым.

После этого интернет сразу же взорвался мемами и фотожабами на тему абсурдного предложения Илона Маска.

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