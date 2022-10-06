УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина получит сверхсовременные системы ПВО IRIS-T уже через несколько месяцев: подписан контракт

6 октября 2022, 09:24

Такие системы производятся в Германии, однако Украина получит их раньше даже за Бундесвер.

IRIS-T, Андрей Мельник
Украина получит сверхсовременные системы ПВО IRIS-T уже через несколько месяцев/ Diehl Defence, Посольство Украины в Германии

Украина в среду, 5 октября, подписала контракт на поставку сверхсовременных систем противовоздушной обороны IRIS-T. Сумма договора составляет более 500 тысяч евро.

При этом немецкая сторона поможет не только с разрешением на закупку, сопровождением и обучением военных, но и с финансированием. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире национального телемарафона.

"Мы благодарны правительству Германии за то, что нам удалось убедить их помочь с финансированием. То есть не только с разрешением, сопровождением и обучением наших военных", – отметил он.

Посол напомнил, что таких установок еще нет даже на вооружении Германии.

"Я сам был недавно в Баварии, где расположена фирма, которая производит эти сверхсовременные системы, которых нет даже в Бундесвере. Эта система может защитить такой город, как Киев", – сказал Мельник.

Он отметил, что речь идет о трех системах ПВО. Первые из них начнут поступать в Украину уже через несколько месяцев – в начале 2023 года.

Посол подчеркнул, что россияне могут снизить активность своих обстрелов, когда будут знать, что у Украины есть на вооружении такие системы ПВО.

Системы ПВО IRIS-T – что известно

IRIS-T SL – вариант IRIS-T адаптирован для условий наземного запуска, предполагается использовать в качестве дополнения к американским ракетам PAC-3 системы ПРО MEADS. Впервые испытана в конце 2009 года на полигоне Оверберг в ЮАР.

Дальность действия 40 километров (высота 20 километров).

С помощью IRIS-T SLM можно отбивать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб.

Поставки Украине систем ПВО IRIS-T

О том, что Украина может получить немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-Т SLM, стало известно еще в мае этого года.

Позже сообщалось, что установки, которые поставят в Украину, сейчас находятся в Германии на стадии производства. Об этом рассказала глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок.

Также ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб в понедельник, 19 сентября, согласовали передачу Украине 28 танков M-55S по "круговой" схеме. По сути – это улучшенный советский Т-55.

Читайте также:

война в Украине ПВО вторжение России Андрей Мельник
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:46

ВСУ наступают на Херсонщине и ставят войска РФ перед серьезным выбором – разведка Британии

09:38

Успел повоевать лишь три дня: подполковник-оккупант ВС РФ поедет домой из Украины в пакете

09:24

Украина получит сверхсовременные системы ПВО IRIS-T уже через несколько месяцев: подписан контрактВидео

09:01

Ехал за своей смертью 20 часов: ВСУ ликвидировали оккупанта из Бабаево

08:41

На войне погиб легендарный киборг из Запорожья Вячеслав Зайцев

Реклама
08:37

Ракетный обстрел жилых многоэтажек в Запорожье: 2 человека погибли, как минимум 5 - под завалами

08:35

Когда переходят на зимнее время: дата и час перевода стрелок часовВидео

08:33

Путин собирается уволить Шойгу, свалив на него вину за провал войны – ISWВидео

08:30

Как убрать плесень в ванной: убойные способы, которые вас ошеломятВидео

08:27

"Слепой амур меня пронзил стрелою": 5 психологических уловок, которые помогут влюбить в себя любого

08:12

ВСУ готовятся освободить важный город на Юге, оккупанты обратились в бегство - ISWВидео

07:59

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

07:14

ВСУ отминусовали в армии РФ около 60 оккупантов, 9 танков и 2 склада боеприпасов - ОК Юг

07:12

Сапоги и ботинки сказочной красоты для любой погоды: самая модная зимняя обувь 2022 2023

06:46

Полным ходом к кульминации противостояниямнение

06:42

Оккупанты обстреляли ракетами Запорожье и Харьков: под завалами ищут людейВидео

05:20

Сильнейшие морозы и снегопады: синоптик озвучил, какой будет зима в УкраинеВидео

04:50

Гороскоп на октябрь: каких знаков зодиака проблемы практически не затронутВидео

04:04

"Ноги уже раздвинула для Путина": Волочкова вывалила грудь и села на шпагат

03:40

Военный эксперт пояснил, почему ядерный шантаж Украины Путиным – блеф

Реклама
03:20

90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски - простой рецепт приготовленияВидео

03:05

Разгуляется бабье лето: Украину рекордно разогреет, синоптик назвал срокиВидео

02:29

Любовный гороскоп на октябрь 2022: астролог назвал лучшее время для нового романаВидео

02:02

Прощай, кукушечка: Мадонна в ресторане пихала в себя овощи

01:40

"Это будут последние дни России": эксперт сказал, что ждет РФ в случае применения ядерного оружияВидео

01:36

Да здравствует король: названа дата коронации Чарльза IIIВидео

00:51

Приметы на 6 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги водились весь годВидео

00:01

Шахтер наделал шороху в Мадриде и заколотил шедевральный гол РеалуВидео

00:01

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2022: Тельцам – деньги, Весам – удача, Стрельцам – ссораВидео

05 октября, среда
23:32

"Им конец": Арестович рассказал о провале обороны элитных российских войск на ХерсонщинеВидео

23:11

Зеленский анонсировал освобождении трех сел Херсонской областиВидео

22:53

Россияне закапывали людей в траншеях: в Лимане нашли массовое захоронениеВидео

22:21

Украину ждет непростой и даже решающий месяц: прогноз астролога

22:20

Украинская армия идет вперед: Резников показал карту наступления ВСУВидео

22:15

"Ничтожный указ Путина": в Украине разнесли РФ за присвоение Запорожской АЭСВидео

21:58

"Мы купили БМП": оккупанты сдались в плен ВСУ и продали свою бронетехникуВидео

21:54

Вступление Украины в НАТО: Зеленский провел важные переговоры со СтолтенбергомВидео

21:29

США обвинили Украину в убийстве Дугиной - The New York TimesВидео

21:28

Бунт в РФ: московские "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

21:25

Путин назвал виновных в провале мобилизации в РоссииВидео

Реклама
21:02

Россия может осушить ГТС Украины: эксперт назвал условия

20:56

"Кровавый переворот": эксперт назвал сценарий отстранения Путина от властиВидео

20:47

Могут всплыть серьезные проблемы: какие 4 знака зодиака ждут большие неприятности в ближайшее времяВидео

20:42

Невестка-стриптизерша Королевой и Тарзана вышла в свет в развратном виде

20:36

ВСУ пошли вперед на Луганщине: освобождены шесть населенных пунктовВидео

20:34

Если бы у русских осталась хоть крупица разумамнение

20:27

Лорак, Повалий, Седокова: кто из звезд-запроданок попал под санкции СНБОВидео

20:10

"Какой же цинизм": Певцов опозорился, выступая перед мобилизированными россиянами

20:10

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денегВидео

20:09

У оккупантов огромные потери: в Генштабе рассказали о мощном контрнаступлении ВСУ на ХерсонщинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять