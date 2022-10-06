Украина получит сверхсовременные системы ПВО IRIS-T уже через несколько месяцев: подписан контракт

Такие системы производятся в Германии, однако Украина получит их раньше даже за Бундесвер.
Украина в среду, 5 октября, подписала контракт на поставку сверхсовременных систем противовоздушной обороны IRIS-T. Сумма договора составляет более 500 тысяч евро.
При этом немецкая сторона поможет не только с разрешением на закупку, сопровождением и обучением военных, но и с финансированием. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире национального телемарафона.
"Мы благодарны правительству Германии за то, что нам удалось убедить их помочь с финансированием. То есть не только с разрешением, сопровождением и обучением наших военных", – отметил он.
Посол напомнил, что таких установок еще нет даже на вооружении Германии.
"Я сам был недавно в Баварии, где расположена фирма, которая производит эти сверхсовременные системы, которых нет даже в Бундесвере. Эта система может защитить такой город, как Киев", – сказал Мельник.
Он отметил, что речь идет о трех системах ПВО. Первые из них начнут поступать в Украину уже через несколько месяцев – в начале 2023 года.
Посол подчеркнул, что россияне могут снизить активность своих обстрелов, когда будут знать, что у Украины есть на вооружении такие системы ПВО.
Системы ПВО IRIS-T – что известно
IRIS-T SL – вариант IRIS-T адаптирован для условий наземного запуска, предполагается использовать в качестве дополнения к американским ракетам PAC-3 системы ПРО MEADS. Впервые испытана в конце 2009 года на полигоне Оверберг в ЮАР.
Дальность действия 40 километров (высота 20 километров).
С помощью IRIS-T SLM можно отбивать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб.
Поставки Украине систем ПВО IRIS-T
О том, что Украина может получить немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-Т SLM, стало известно еще в мае этого года.
Позже сообщалось, что установки, которые поставят в Украину, сейчас находятся в Германии на стадии производства. Об этом рассказала глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок.
Также ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб в понедельник, 19 сентября, согласовали передачу Украине 28 танков M-55S по "круговой" схеме. По сути – это улучшенный советский Т-55.
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