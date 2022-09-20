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Германия и Словения договорились о танках для ВСУ: Украина получит 28 модернизированных Т-55

20 сентября 2022, 07:53

Олаф Шольц и Роберт Голоб договорились о передаче Украине 28 снятых с вооружения танков типа M-55S. По сути – это улучшенный советский танк Т-55.

Словенский танк M-55S
Словенский танк M-55S - это модернизированный советский танк Т-55, выпускавшийся в 1958-1979 годах / Архивное фото из открытых источников

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб в понедельник, 19 сентября, согласовали передачу Украине 28 танков M-55S по "круговой" схеме. По сути – это улучшенный советский Т-55.

Как говорится на официальном сайте словенского правительства, в обмен на танки Словения получит от Германии 40 немецких военных транспортных средств: 35 тяжелых вэдовых грузовиков и пять тяжелых цистерн для воды.

"Этот циркулярный обмен также усилит сотрудничество между Словенией и Германией", — говорится в сообщении.

Когда словенские M-55S будут переданы ВСУ, а главное – сколько времени фактически будет нужно для ввода в строй этих танков, не сообщается.

Танк M-55S - что известно

M-55S – это словенская модернизация советских танков Т-55, выпускавшихся в 1958-1979 годах.

После модернизации вместо "родной" пушки Д-10ТС2 калибра 100 мм словенские танки получили 105 мм пушку L7, спаренную с пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм. Кроме того, на башню танка была установлена ​​модульная турель от Rafael с пулеметом ДШК. На башню, лоб и борта была установлена ​​динамическая броня от Elbit Sistem.

Система управления огнем была улучшена через интеграцию цифрового баллистического компьютера, также установлена ​​система лазерных датчиков LIRD-1A для активации дымовых гранатометов.

На рабочие места наводчика, командира и механика-водителя были установлены оптические приборы от словенской фирмы Fotona, предназначенной для установки на югославские танки М-84. Мощность силовой установки V-12 была увеличена от 520 до 600 лошадиных сил.

Военная помощь Украине

19 сентября стало известно, что Германия передала Украине обещанную военную технику. Как сообщает Минобороны Германии, ВСУ получили две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. Помимо техники, в Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.

Ранее в Вооруженных силах Германии выступили против дальнейшей военной помощи Украине. Глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что военная помощь Украине якобы "ослабляет Бундесвер".

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи на 600 миллионов долларов покроют критически важные потребности Украины в сфере обороны и безопасности государства. Киев получит боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, радары и грузовики. За время президентства Джо Байдена американцы выделили украинскому государству более 15,8 млрд долларов помощи.

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