Германия передала Украине обещанную военную технику и установки Mars II

В Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.
Германия передала Украине обещанную военную технику.
Как сообщает Минобороны Германии в Twitter, ВСУ получили две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo.
Помимо техники, в Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.
"Этим мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе за ее целостность и суверенитет", - говорится в сообщении.
Бронетранспортер Dingo - это специальная вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Германия имеет более 500 таких автомобилей в разных модификациях.
Установки Mars II - это смонтированная на гусеничной базе РСЗО. Вес ее ракеты составляет 107 кг, дальность полета - 40 км. Боеприпас способен пробить броню толщиной до 140 мм.
Власти Германии обвиняют в затягивании войны в Украине
Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Франция и Германия могут опасаться победы Украины в войне с Россией. Они могли с 2014 года подталкивать Украину к тому, что "мы должны сдаться Москве".
Канцлера Олафа Шольца обвинили в затягивании войны в Украине и недостаточной военной помощи. Это приводит к многочисленным жертвам в Украине. Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия не помогает Украине в полном объеме, поэтому невозможно сейчас остановить войну.
Впоследствии страна отказалась передавать Украине боевые танки. Там отметили, что не хотят, чтобы Германию втягивали в войну и провоцировать Путина на вторжение в другие государства.
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