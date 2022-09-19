Германия передала Украине обещанную военную технику и установки Mars II

РСЗО Mars II / bundeswehr de, president.gov.ua

Германия передала Украине обещанную военную технику.

Как сообщает Минобороны Германии в Twitter, ВСУ получили две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo.

Помимо техники, в Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.

"Этим мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе за ее целостность и суверенитет", - говорится в сообщении.

Бронетранспортер Dingo - это специальная вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Германия имеет более 500 таких автомобилей в разных модификациях.

Установки Mars II - это смонтированная на гусеничной базе РСЗО. Вес ее ракеты составляет 107 кг, дальность полета - 40 км. Боеприпас способен пробить броню толщиной до 140 мм.

Власти Германии обвиняют в затягивании войны в Украине

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Франция и Германия могут опасаться победы Украины в войне с Россией. Они могли с 2014 года подталкивать Украину к тому, что "мы должны сдаться Москве".

Канцлера Олафа Шольца обвинили в затягивании войны в Украине и недостаточной военной помощи. Это приводит к многочисленным жертвам в Украине. Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия не помогает Украине в полном объеме, поэтому невозможно сейчас остановить войну.

Впоследствии страна отказалась передавать Украине боевые танки. Там отметили, что не хотят, чтобы Германию втягивали в войну и провоцировать Путина на вторжение в другие государства.

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