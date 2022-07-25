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Франция и Германия опасаются победы Украины в войне - дипломат

25 июля 2022, 02:39

Дипломат считает, что Германия и Франция просто подыгрывают Путину своими "псевдопацифисткими речами".

Путин, Макрон, Шольц
Франция и Германия опасаются победы Украины в войне / Коллаж Reuters

Франция и Германия могут опасаться победы Украины в войне с Россией. Они могли с 2014 года подталкивать Украину к тому, что "мы должны сдаться Москве". Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Они (Франция и Германия - Главрде) десятилетиями создавали те условия, которые мы имеем сегодня. И я считаю, что на совести их лидеров то, что Путин превратил Россию в международного монстр и грозит и Германии, и Франции", - сказал Владимир Огрызко.

Он считает, что в этом есть вина Европы, которая "закрыла глаза" на геноцид в Чечене, нападение России на Грузию в 2008 году и "не отреагировала должным образом" на то, что Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе".

"Нам начали предлагать различные форматы имени госпожи Меркель, нам начали предлагать кластеры имени господина Макрона и все такое. То есть нас подталкивали к тому, что мы должны сдаться Москве для того чтобы в Берлине и Париже все было, как раньше", - объяснил дипломат.

Огрызко даже обвинил бывшего президента США Барака Обаму, который, по его словам, "не хотел видеть, что Россия вытворяет в Сирии".

Дипломат считает, что Германия и Франция просто подыгрывают Путину своими "псевдопацифисткими речами".

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Война, которую Путин развязал против Украины, выгодна Китаю. Эта война ослабляет Россию, что "на руку" Китаю. После завершения войны Россия может стать "сырьевым придатком".

Также, как писал Главред, Огрызко спрогнозировал, чем закончится война в Украине и как долго можно ожидать боевых действий оккупантов. Он считает, что сроки победы Украины зависят от того, как быстро будет предоставлено оружие и как скоро экономика РФ станет неспособной подпитывать путинский режим.

Другие новости:

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