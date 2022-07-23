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"Война в Украине на годы не затянется": дипломат назвал сроки завершения войны

23 июля 2022, 14:51

Владимир Огрызко назвал несколько причин, почему РФ не хватит ресурсов на дальнейшую войну.

Владимир Огрызко
Владимир Огрызко / Главред

Чем закончится война в Украине и как долго можно ожидать боевых действий оккупантов. Об этом во время чата на Главреде рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"О поражении Украины мы не можем говорить по определению, потому что украинцы – не рабский народ, они никогда не согласятся вновь быть под российским игом. Поэтому вариант поражения не стоит даже обсуждать. Вопрос стоит только о сроках победы Украины, а они зависят от того, как быстро мы получим оружие и как скоро экономика России станет неспособной подпитывать путинский режим", - говорит дипломат.

По его словам, война на годы не затянется в Украине, как говорил генеральный секретарь НАТО Столтенберг.

"Господину Столтенбергу пора переходить на работу в Национальный банк Норвегии, это было бы лучшим решением. Во главе НАТО должен стоять человек типа Бориса Джонсона – решительный, смотрящий вперед, а не повторяющий вещи позавчерашнего дня. Поэтому лучше оставить Столтенберга в покое, пусть говорит что хочет. Война в Украине на годы не затянется хотя бы потому, что у российской экономики этих лет нет", - говорит Огрызко.

Эксперт назвал несколько причин, почему РФ не хватить ресурсов на войну.

"Если в начале следующего года Запад полностью откажется от российской нефти, продолжат действовать санкции, а российская экономика будет двигаться тем же путем, что и сегодня, то России не за что будет кормить российскую армию. Ведь уже сейчас останавливаются целые отрасли российской экономики: не работает множество предприятий военно-промышленного комплекса, остановился завод по производству танков, останавливается автомобильная промышленность, останавливается самолетостроение. Россия, по моему мнению, сможет балансировать еще максимум полгода. Из этого и можно сделать примерный вывод о том, насколько долгой будет эта война", - добавил он.

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