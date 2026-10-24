Куда пропала Алена Винницкая: ушла из "ВИА Гры", поссорилась с Меладзе и чем занята сейчас

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Алена Винницкая рассказала о своем отношении к россиянам / Коллаж Главред, фото скриншот

В начале 2000-х Алена Винницкая была одной из самых узнаваемых певиц Украины. Она стала первой солисткой группы "ВИА Гра", исполняла хиты "Попытка № 5" и "Я не вернусь", а после ухода из коллектива построила сольную карьеру.

Однако со временем артистка практически исчезла из публичного пространства. После начала полномасштабной войны она перестала выступать, редко появлялась в социальных сетях и надолго отказалась от общения с журналистами.

Лишь в 2024 году певица объяснила, почему пропала, рассказала о конфликте с продюсером Константином Меладзе и раскрыла, чем занимается сегодня. Главред рассказывает, как сложилась судьба звезды 2000-х.

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Алена Винницкая до "ВИА Гры": как начиналась карьера певицы

Алена Винницкая, настоящее имя которой Ольга, родилась 27 декабря 1974 года в Киеве. Интерес к музыке у нее появился еще в юности: она писала стихи, училась играть на гитаре и мечтала выступать на сцене.

В 1993 году будущая артистка создала рок-группу The Last Unicorn. Коллектив просуществовал недолго, однако этот опыт помог Винницкой определиться с собственным музыкальным направлением. В отличие от многих исполнительниц того времени, она интересовалась не только поп-музыкой, но и роком.

Алена Винницкая и Надежда Мейхер / Фото Viva

В конце 1990-х Алена начала работать на украинском телевидении. Она стала ведущей музыкального канала Biz-TV, а позднее участвовала в телевизионных проектах на канале "Интер". Работа перед камерой помогла ей стать узнаваемой и познакомиться с представителями музыкальной индустрии.

В 2000 году жизнь Винницкой изменилась: ее пригласили в новый музыкальный коллектив Константина и Валерия Меладзе - группу "ВИА Гра". Вместе с Надеждой Грановской она стала участницей первого состава проекта.

"ВИА Гра": хиты, популярность и первые трудности

В составе "ВИА Гры" Алена Винницкая провела около трех лет. За это время группа превратилась в один из самых успешных женских коллективов на постсоветском пространстве.

Песни "Попытка № 5", "Я не вернусь" и "Стоп! Стоп! Стоп!" быстро стали хитами. Клипами группы интересовались музыкальные телеканалы, а сами участницы регулярно появлялись на концертах и телевизионных программах.

Винницкая была заметна благодаря яркой внешности, харизме и более роковой манере исполнения. Однако интенсивный график, постоянные гастроли и строгие правила продюсерского проекта постепенно начали тяготить артистку.

Позднее певица рассказывала, что в коллективе ей не всегда удавалось свободно выражать собственную индивидуальность. В частности, она вспоминала ограничения, связанные с публичным образом участниц, и нежелание руководства обсуждать ее семейную жизнь. По словам Винницкой, ей было непросто совмещать работу в группе с отношениями с будущим мужем Сергеем Большим.

В конце 2002 года артистка покинула "ВИА Гру". Это решение оказалось неожиданным для поклонников: коллектив находился на пике популярности, и далеко не каждый исполнитель решился бы отказаться от такого успеха.

Почему Алена Винницкая ушла из "ВИА Гры"

Винницкая объясняла свой уход желанием заниматься авторской музыкой. Она хотела исполнять собственные песни, экспериментировать со звучанием и самостоятельно определять направление творческого развития.

По словам певицы, причиной разрыва стали серьезные разногласия с руководством группы. Она не хотела оставаться частью проекта, в котором, как ей казалось, возможности для индивидуального самовыражения были ограничены.

Куда делась Алена Винницкая / Фото Instagram/alenavinnitskaya

После ухода артистка начала сольную карьеру. Однако переход от популярного коллектива к самостоятельному проекту оказался сложнее, чем можно было предположить.

В 2024 году в интервью OBOZ.UA Винницкая призналась, что расставание с продюсерами произошло болезненно. Она утверждала, что после ее ухода представители группы создавали препятствия для сольных выступлений.

В качестве примера певица привела ситуацию с фестивалем "Таврийские игры". По ее словам, ее выступление отменили в последний момент после того, как организаторы получили приглашение и для нее, и для "ВИА Гры". Как утверждала артистка, продюсеры коллектива предложили организаторам выбрать, кого из исполнителей оставить в программе.

Куда делась Алена Винницкая / Фото Instagram/alenavinnitskaya

Винницкая также вспоминала публичные высказывания Константина Меладзе о причинах ее ухода. По словам певицы, они не соответствовали тому, что происходило на самом деле.

При этом артистка подчеркивала, что благодарна композитору за возможность начать большую музыкальную карьеру. Однако отношения между ними после расставания оказались непростыми.

Скандал с Константином Меладзе: что рассказала Винницкая спустя годы

В июле 2024 года Алена Винницкая вновь привлекла внимание к истории своего ухода из "ВИА Гры". Тогда она заявила, что после разрыва с коллективом столкнулась с действиями, которые воспринимала как месть со стороны Константина Меладзе.

Певица утверждала, что продюсер хотел доказать, будто бывшие участницы не способны добиться успеха самостоятельно. Винницкая также рассказала о проблемах с продвижением сольного проекта и вспомнила историю с поддельной страницей в социальных сетях, которую, по ее словам, использовали от ее имени.

Куда делась Алена Винницкая / Фото Instagram/alenavinnitskaya

"Ну зачем так лгать?" - так артистка отреагировала на слова, которые, по ее воспоминаниям, Меладзе говорил о причинах ее ухода из группы.

При этом история не сводилась к полному прекращению общения. Винницкая рассказала, что они с композитором еще около десяти лет переписывались после ее ухода. Она призналась, что, несмотря на обиды, продолжала испытывать к нему теплые чувства и была благодарна за профессиональный опыт.

Важно отметить, что обвинения в адрес продюсера являются версией самой певицы. Независимого подтверждения всем описанным ею эпизодам в публикации нет.

Сольная карьера: почему Алена Винницкая не повторила успех "ВИА Гры"

После ухода из группы артистка сосредоточилась на собственной музыке. Ее сольное творчество отличалось от репертуара "ВИА Гры": Винницкая делала ставку на поп-рок, более личные тексты и самостоятельный сценический образ.

Среди известных песен исполнительницы - "Давай забудем все", "Рассвет", "Куклы" и "Конверт". В отличие от женского коллектива, где музыкальное направление определяли продюсеры, в сольном проекте Винницкая могла больше внимания уделять собственным идеям.

Особое место в ее карьере занимала песня "Куклы". В интервью 2024 года певица призналась, что композиция была связана с ее непростыми отношениями с продюсерами "ВИА Гры". По ее словам, в песне отражены переживания, связанные с конфликтом после ухода из коллектива.

Несмотря на наличие собственного репертуара и узнаваемость, повторить коммерческий успех группы артистке не удалось. Постепенно ее музыкальная деятельность стала менее интенсивной, а выступления и появления на телевидении - более редкими.

Позднее Винницкая занялась телевизионными проектами и благотворительностью. Однако полноценного возвращения к активной музыкальной карьере так и не произошло.

Алена Винницкая и личная жизнь: почему она расставалась с мужем

Сергей Большой - музыкант и продюсер, с которым Винницкая познакомилась еще в молодости. Они вместе прошли путь от первых творческих экспериментов до периода популярности певицы, а впоследствии стали супругами.

Их отношения не всегда были безоблачными. В интервью 2024 года артистка призналась, что в какой-то момент они с мужем не жили вместе около двух с половиной лет.

По словам Винницкой, им обоим понадобилось время, чтобы разобраться в себе и отношениях. Она объясняла, что они познакомились совсем молодыми и за долгие годы совместной жизни накопили немало вопросов, которые необходимо было решить.

Алена Винницкая и Сергей Большой / Фото Телеграф

При этом супруги не полностью прекратили общение. Винницкая отмечала, что Сергей продолжал поддерживать отношения с ее матерью, а семья сохраняла связь.

Со временем пара смогла восстановить отношения. Певица не стала подробно раскрывать все обстоятельства расставания, подчеркнув, что некоторые моменты не хотела бы снова обсуждать публично.

После начала полномасштабного вторжения Сергей Большой присоединился к помощи украинским военным. По словам Винницкой, он участвовал в эвакуации раненых бойцов из зоны боевых действий.

Куда пропала Алена Винницкая после начала войны

После 24 февраля 2022 года Винницкая практически исчезла из публичного пространства. Она перестала регулярно публиковать фотографии, не появлялась на телевидении и почти не давала интервью.

Война застала ее с мужем в частном доме под Киевом. Семья не ожидала полномасштабного вторжения и не успела подготовиться к происходящему.

Винницкая решила остаться в Украине, в том числе из-за состояния здоровья матери. В первые месяцы войны ей было сложно думать о работе и творческих планах: привычная жизнь изменилась, а музыкальная деятельность фактически остановилась.

Певица объяснила, что длительное отсутствие в информационном пространстве не было продуманной стратегией или попыткой привлечь внимание. По ее словам, какое-то время у нее просто не было проектов, о которых стоило бы рассказывать публике.

Куда делась Алена Винницкая / Фото Instagram/alenavinnitskaya

Она также призналась, что до сих пор не определилась, в каком направлении хочет развиваться творчески. Винницкая не исключала, что может попробовать себя в другой профессии, и упоминала давнюю мечту стать писательницей.

Чем занимается Алена Винницкая сейчас: помощь ветеранам и благотворительность

После начала полномасштабной войны Винницкая сосредоточилась на общественной деятельности. Одним из главных направлений ее работы стала психологическая поддержка людей, пострадавших от войны.

В 2024 году благотворительный фонд артистки запустил программу "Новая перспектива". Ее цель - помочь ветеранам адаптироваться к гражданской жизни, получить психологическую поддержку и освоить новую профессию.

Винницкая объясняла, что программа ориентирована не на военных психологов, работающих непосредственно на фронте, а на специалистов, которые помогают ветеранам после возвращения к мирной жизни.

Проект предусматривает психологическое восстановление, образовательную подготовку и возможность получить квалификацию в области психологии. Программа реализуется при участии профильных партнеров, в том числе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В сентябре 2025 года фонд продолжал представлять программу в Киевской области. В частности, в Обухове состоялась презентация проекта, направленного на поддержку ветеранов и их семей.

Таким образом, сегодня деятельность Винницкой связана не только с музыкальным прошлым, но и с социальной инициативой, которую она развивает в условиях войны.

Вернется ли Алена Винницкая на сцену

Вопрос о возвращении певицы к активной музыкальной карьере остается открытым. В интервью 2024 года Винницкая прямо говорила, что не записывает песни и не выступает, поэтому не видит смысла постоянно появляться в социальных сетях.

При этом она не заявляла об окончательном завершении карьеры. Артистка отмечала, что постепенно восстанавливает силы и пытается понять, в каком направлении двигаться дальше.

Пока же ее главные проекты связаны с благотворительностью и помощью ветеранам. Публичных подтверждений масштабного возвращения на сцену в рамках полноценного музыкального проекта нет.

Алена Винницкая / Пресс-служба

История Алены Винницкой - пример того, как после большой популярности артист может сознательно отойти от шоу-бизнеса и сосредоточиться на других сторонах жизни. Она ушла из "ВИА Гры" ради творческой самостоятельности, пережила сложный разрыв с продюсерами, построила сольную карьеру, а после начала полномасштабной войны выбрала путь социальной помощи.

Поэтому на вопрос, куда пропала Алена Винницкая, можно ответить так: певица не исчезла окончательно, но перестала жить в привычном для публики ритме шоу-бизнеса. Сейчас она редко появляется на экране, не выпускает новую музыку и уделяет внимание благотворительным проектам, связанным с психологическим восстановлением ветеранов.

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