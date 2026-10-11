Бывшая солистка группы "ВИА Гра" впервые стала мамой и показала ребенка

Анастасия Кожевникова поделилась фото малышки и назвала ее необычное имя.

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Анастасия Кожевникова впервые стала мамой / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Как певица назвала свою дочь

Какими фото она поделилась

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова впервые стала мамой.

У 33-летней артистки и ее мужа, бизнесмена Кирилла Сниткова, родилась дочь. Радостной новостью певица поделилась в Instagram, опубликовав первые фотографии малышки.

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Девочка появилась на свет 7 октября. Дочь супруги назвали Вивьен. Кожевникова не стала скрывать новорожденную от поклонников и показала нежные кадры с ребенком на руках.

Кожевникова впервые стала мамой / Фото Википедии

"Vivien. 07.10.26", - лаконично подписала публикацию артистка.

На одном из снимков Анастасия позирует с дочерью, находясь в роддоме. Судя по публикации, певица решила сразу поделиться с подписчиками одним из самых важных событий в своей жизни.

О беременности Кожевникова сообщила летом 2026 года. Тогда она опубликовала фотосессию с округлившимся животом. Позже вместе с мужем артистка устроила гендер-пати на морском побережье. Пол будущего ребенка супруги узнали, разрезав торт с розовой начинкой.

Кожевникова впервые стала мамой / Фото Википедии

С Кириллом Снитковым певица знакома еще со школьных лет. В 2018 году пара поженилась, а вскоре после этого Анастасия завершила выступления в составе "ВИА Гры" и сосредоточилась на сольной карьере.

Теперь в семье артистки произошло долгожданное пополнение. Поклонники поздравляют супругов с рождением дочери и желают молодой маме и малышке здоровья.

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О персоне: Анастасия Кожевникова Анастасия Кожевникова - украинская певица, получившая широкую популярность как солистка поп-группы "ВИА Гра". В 2013 году Анастасия победила в телевизионном шоу "Хочу V ВИА Гру", став одной из участниц обновленного состава группы вместе с Мишей Романовой и Эрикой Герцег. Она выступала в коллективе с 2013 по 2018 год, приняв участие в записи таких хитов, как "Перемирие", "У меня появился другой" и "Это было прекрасно". После ухода из "ВИА Гры" из-за окончания контракта Анастасия начала сольную карьеру, выпустив синглы "Любить тебя", "Так как ты" и "Вселенная". Помимо сольной деятельности, Анастасия делится своим опытом и дает частные уроки вокала в Киеве. В 2018 году певица вышла замуж за украинского бизнесмена Кирилла Сниткова. В июне 2026 года стало известно, что супруги ждут первенца.

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