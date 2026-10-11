Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" впервые стала мамой и показала ребенка

Алена Кюпели
11 октября 2026, 13:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Анастасия Кожевникова поделилась фото малышки и назвала ее необычное имя.
Анастасия Кожевникова впервые стала мамой
Анастасия Кожевникова впервые стала мамой / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

  • Как певица назвала свою дочь
  • Какими фото она поделилась

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова впервые стала мамой.

У 33-летней артистки и ее мужа, бизнесмена Кирилла Сниткова, родилась дочь. Радостной новостью певица поделилась в Instagram, опубликовав первые фотографии малышки.

видео дня

Девочка появилась на свет 7 октября. Дочь супруги назвали Вивьен. Кожевникова не стала скрывать новорожденную от поклонников и показала нежные кадры с ребенком на руках.

Кожевникова впервые стала мамой
Кожевникова впервые стала мамой / Фото Википедии

"Vivien. 07.10.26", - лаконично подписала публикацию артистка.

На одном из снимков Анастасия позирует с дочерью, находясь в роддоме. Судя по публикации, певица решила сразу поделиться с подписчиками одним из самых важных событий в своей жизни.

О беременности Кожевникова сообщила летом 2026 года. Тогда она опубликовала фотосессию с округлившимся животом. Позже вместе с мужем артистка устроила гендер-пати на морском побережье. Пол будущего ребенка супруги узнали, разрезав торт с розовой начинкой.

Кожевникова впервые стала мамой
Кожевникова впервые стала мамой / Фото Википедии

С Кириллом Снитковым певица знакома еще со школьных лет. В 2018 году пара поженилась, а вскоре после этого Анастасия завершила выступления в составе "ВИА Гры" и сосредоточилась на сольной карьере.

Теперь в семье артистки произошло долгожданное пополнение. Поклонники поздравляют супругов с рождением дочери и желают молодой маме и малышке здоровья.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее бывшего мужа российской балерины-путинистки Анастасии Волочковой госпитализировали с сердечным приступом в Москве.

Ранее также популярный участник кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вячеслав Чернявский, который прославился своей добротой и открытым сердцем, перестал выходить на связь вот уже два месяца.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анастасия Кожевникова

Анастасия Кожевникова - украинская певица, получившая широкую популярность как солистка поп-группы "ВИА Гра".

В 2013 году Анастасия победила в телевизионном шоу "Хочу V ВИА Гру", став одной из участниц обновленного состава группы вместе с Мишей Романовой и Эрикой Герцег.

Она выступала в коллективе с 2013 по 2018 год, приняв участие в записи таких хитов, как "Перемирие", "У меня появился другой" и "Это было прекрасно".

После ухода из "ВИА Гры" из-за окончания контракта Анастасия начала сольную карьеру, выпустив синглы "Любить тебя", "Так как ты" и "Вселенная".

Помимо сольной деятельности, Анастасия делится своим опытом и дает частные уроки вокала в Киеве.

В 2018 году певица вышла замуж за украинского бизнесмена Кирилла Сниткова.

В июне 2026 года стало известно, что супруги ждут первенца.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, количество раненых снова выросло

Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, количество раненых снова выросло

14:42Украина
Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

12:43Синоптик
Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

12:22Война
Реклама

Популярное

Ещё
Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Последние новости

15:18

Доллар пересек психологическую черту: когда курс может подскочить до 47 гривен

15:14

Гороскоп на завтра, 12 октября: Девам — счастье, Рыбам — идея

14:42

Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, количество раненых снова выросло

14:08

Радары нового поколения уже на дорогах: за какой маневр водителям грозит штраф

14:06

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
13:58

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" впервые стала мамой и показала ребенка

13:54

Гречка будет невероятно вкусной даже без мяса: что добавить во время варки

13:35

Меган Маркл собралась сбежать без Гарри: СМИ сообщили о кризисе в паре

13:28

США предложили Кремлю "бонусы" за перемирие: что может получить Россия

Реклама
12:54

Многие допускают ошибку: стоит ли выключать отопление, когда никого нет дома

12:43

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

12:22

Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

12:14

Главная ошибка при посадке озимого лука: почему она стрелкуется вместо больших головок

12:14

"Слишком большой риск": в одной из областей объявили принудительную эвакуацию детей

12:03

Wi-Fi будет более быстрым и стабильным: что не стоит ставить рядом с роутеромВидео

11:41

Из-за одной ошибки на одежде остаются заломы: как правильно пользоваться прищепкой

11:38

Розы не любят чрезмерной обрезки: что поможет кустам пышно зацвести весной

11:18

Путин пожаловался Трампу на Украину: в ISW раскрыли истинную риторику Кремля

10:32

Почему шторы желтеют после стирки: простой способ вернуть белизну без хлораВидео

Реклама
10:24

Графики не действуют: в Киеве и области ввели экстренные отключения света

10:06

"Соглашение нужно было заключить 2 года назад": Трамп обвинил Украину в затягивании войны

09:44

"Герани" получили новую систему навигации: "Флеш" назвал главную угрозу

09:31

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Козерогу - заявить о себе, Скорпиону - кайфовать

09:16

Бывший муж Волочковой оказался в тяжелом состоянии в больнице

08:56

У Путина отреагировали на слова Трампа о смене власти в Украине - что заявили

08:49

Дроны поразили еще один дата-центр Яндекса в РФ: "легли" более 80 сервисовВидео

08:30

Скончалась заслуженная украинская актриса: что известно

08:10

Вооруженный конвой мигрантов: Коваленко объяснил, как РФ прощупывает НАТОмнение

07:49

"Это ужасное, ошибочное решение Трампа": в США готовят закон против российского дизеля

04:44

Шишки в духовке при 90 градусах: секретный трюк для дома

04:17

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

03:37

Обрезка орхидеи: одна ошибка лишает цветов на целый сезон

03:03

Россия готовит новые волны атак на города Украины: украинцев предупредили об угрозе

01:10

"Врата ада": учёные предупреждают об одном из самых опасных кратеров планеты

10 октября, суббота
23:56

Столкновение РФ с НАТО: раскрыт сценарий, как Кремль спровоцирует новую войну

22:31

Киевлян призвали делать запасы: раскрыт худший сценарий новых обстрелов

22:27

Деньги потекут рекой: четыре знака зодиака ждут перемены после 10 октября

22:23

"Вышибли дверь": как песня панк-группы 50 лет назад изменила рок-музыкуВидео

Реклама
22:08

Зачем ставить лавр на подоконнике — идея для уюта в доме

21:44

Почему томатный сок раньше пили с солью: тайна древней традиции

21:18

Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

21:17

"Мисс Земля-2026": стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсеФото

21:13

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

20:40

Зачем класть старую газету в курятник: решит давнюю проблему

20:18

Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

20:11

Любовь, деньги и карьера: что изменится в жизни знаков зодиака до 18 октября

20:11

Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

19:52

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять