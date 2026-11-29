Чтобы пирог хорошо пропекся и приобрел равномерную корочку, важно правильно выбрать место для формы в духовке.

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На каком уровне духовки лучше печь пироги / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

На какой полке духовки лучше всего выпекать домашний пирог

Почему кондитеры советуют ставить форму на противень

Зачем поворачивать пирог на 180 градусов во время выпечки

Чтобы домашний пирог хорошо пропекся, важно не только следовать рецепту, но и правильно разместить форму в духовке. От этого зависит, успеет ли приготовиться основа теста и не подгорит ли верх.

Главред расскажет, на какую полку лучше ставить пирог и каких ошибок стоит избегать во время выпечки.

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На какой полке духовки лучше выпекать пирог

Для большинства пирогов лучше выбирать нижнюю полку духовки. Такую рекомендацию дает кондитерша Мегги Дэвис из ресторана Little Bird, пишет Ziare.

По её словам, на нижнем уровне тесто получает достаточно тепла для равномерного пропекания основы. При этом верх пирога не перегревается и не подрумянивается раньше, чем приготовится начинка.

Особенно важно учитывать это при выпечке пирогов с нежными начинками. Например, тыквенные пироги, десерты с заварным кремом или пахтой требуют умеренного нагрева. Если поставить их слишком высоко, верх может быстро подрумяниться, тогда как середина останется недостаточно пропеченной.

Если у пирога есть верхний слой теста, в конце приготовления форму можно переставить на верхнюю полку. Так корочка лучше подрумянится.

Нужно ли ставить противень под форму для пирога

Кондитер советует во время выпечки ставить форму на противень. Он защитит духовку от начинки, которая может вытечь за края формы, а также облегчит извлечение готового пирога.

Особенно удобно использовать противень с металлическими формами: он помогает передавать тепло во время выпечки. Однако с керамической посудой стоит быть осторожными. Если форма имеет толстое дно, дополнительный противень под ней может препятствовать надлежащему нагреву основания пирога.

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Зачем поворачивать пирог во время выпечки

Чтобы пирог равномерно пропекся со всех сторон, кондитер также советует поворачивать форму во время приготовления. Дело в том, что в духовке могут быть зоны с более высокой и более низкой температурой. Из-за этого одна часть выпечки иногда подрумянивается быстрее другой.

Примерно в середине времени выпечки форму стоит повернуть на 180 градусов. Так пирог пропечется более равномерно и приобретет одинаковый золотистый цвет.

Смотрите видео о том, какой режим духовки лучше всего подходит:

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