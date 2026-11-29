От Трампа глава государства ждет такого завершения войны, за которое не придется платить только Украине.

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Зеленский сделал важное заявление о перемирии - на какой компромисс готова Украина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Главное из заявления Зеленского:

Украина готова прекратить огонь на нынешней линии соприкосновения

Зеленский назвал такой шаг очень большим компромиссом

От Трампа Киев ждет завершения войны не только за счет Украины

Украина готова к прекращению огня на нынешней линии соприкосновения, чтобы перейти к дипломатии, и считает такой шаг очень большим компромиссом. В то же время Киев рассчитывает, что президент США Дональд Трамп найдет способ завершить войну, не перекладывая ее цену исключительно на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Мы готовы к таким шагам - остаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии соприкосновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом", - сказал глава государства. видео дня

Зеленский объяснил такую позицию тем, что глава страны-агрессора РФ Владимир Путин не собирается покидать оккупированные украинские территории.

"Мы понимаем, что он не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, остановимся здесь и перейдем к дипломатии", – подчеркнул президент.

Чего Зеленский ожидает от Трампа

Отдельно президент прокомментировал роль Соединенных Штатов в урегулировании. По его словам, Трамп и в дальнейшем обладает достаточными полномочиями в соответствии с Конституцией США, чтобы продолжать усилия по завершению войны.

"Президент Трамп по-прежнему остается президентом. У него по-прежнему есть вполне достаточные полномочия и Конституция Соединенных Штатов. Поэтому я надеюсь, что он продолжит искать способ, как завершить эту войну, но не только в ситуации, когда за это должна платить Украина, потому что это неправильно", – заявил Зеленский.

Хроника завершения войны Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Согласится ли Кремль на перемирие по линии фронта

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью "Главреду" отметил, что Москва не спешит отказываться от своих требований, а в ответ на несогласие Киева лишь повышает ставки.

"Россия не откажется от своих максималистских требований. Теоретически она может выдвигать и условно минималистские - например, требовать выхода Украины из Донбасса. Но поскольку Украина не соглашается, Россия снова повышает ставки и заявляет, что не отдаст "ни пяди родной земли"", - подчеркнул специалист.

По мнению эксперта, нынешние условия Кремля фактически блокируют поиск компромисса, ведь касаются не только Украины, но и всей архитектуры безопасности в Европе.

"Нынешняя позиция Кремля практически не оставляет пространства для договоренностей: НАТО должно вернуться к границам 1997 года, Молдова должна быть нейтральной, Украина - нейтральной и без армии", - пояснил Розумный.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как сообщал Главред, командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий провел красную линию в дискуссии о выходе из Донбасса. По его словам, отвод украинских войск из Донецкой и Луганской областей стал бы абсолютным коллапсом для власти и для самосознания украинцев. Генерал также считает, что позиции Киева на переговорах подорвали уступки администрации Трампа стране-агрессору.

Зеленский в интервью BBC News заявил, что до сих пор не услышал от Трампа четкого ответа относительно членства Украины в НАТО. По его словам, сейчас на переговорах речь идет о гарантиях безопасности, а не о вступлении в Альянс. Эти гарантии должны защитить Украину от нового нападения России.

Между тем в Кремле отвергли призыв Еврокомиссии согласиться на энергетическое перемирие на зиму. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия "ничего не должна" и будет руководствоваться собственными национальными интересами. Он также поставил под сомнение способность европейцев играть конструктивную роль в урегулировании войны.

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