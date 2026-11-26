Песков заявил, что с такими ультиматумами европейцам сложно претендовать на роль посредника в переговорах.

https://glavred.info/politics/energetichne-peremir-ya-vzimku-u-kremli-zuhvalo-vidpovili-na-vimogu-yes-10815566.html Ссылка скопирована

Кремль отклонил два требования Евросоюза к России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео на YouTube

Главное из заявления:

Песков отверг требование ЕС о энергетическом перемирии зимой

В Кремле заявили, что Россия "ничего не должна"

Европу обвинили в ультиматумах и отрицали её роль посредника

В Кремле отвергли призыв Еврокомиссии согласиться на энергетическое перемирие на зиму и безопасное судоходство в Чёрном море. Пресс-секретарь диктатора страны-агрессора РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "ничего не должна" и будет руководствоваться собственными национальными интересами. Об этом Песков сказал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину в Telegram.

Песков также поставил под сомнение способность европейцев играть конструктивную роль в урегулировании войны.

видео дня

"Конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредника, роль участника переговоров по урегулированию очень сложно. Это в очередной раз доказывает обоснованность наших опасений относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и как-то помочь мирному процессу", - цинично заявил пресс-секретарь Кремля.

Он подчеркнул, что Россия должна обеспечивать свои национальные интересы, а позиция европейских лидеров, по мнению Кремля, затрудняет их участие в мирных переговорах.

Что требовала от России фон дер Ляйен

Накануне, 25 ноября, фон дер Ляйен выступила в Европарламенте в Страсбурге и назвала два шага, которых ЕС ожидает от Москвы. Первый - прекращение атак на энергетическую инфраструктуру в течение зимы, второй - безопасная перевозка продовольствия через Черное море.

По её словам, такие договоренности показали бы, готов ли Кремль подкреплять заявления о переговорах реальными действиями.

"Это будут важные шаги, поскольку они продемонстрируют, что Россия серьезно относится к переговорам", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также обратила внимание на то, что Путин постоянно добавляет новые требования к своим максималистским условиям, в частности относительно выхода Финляндии из НАТО.

Готов ли Путин к реальным переговорам

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что после встречи с лидерами США и Китая позиции Путина не укрепились.

"Для России после этой встречи ничего не изменилось к лучшему, Путин по сути ничего не добился", - подчеркнул специалист.

Оценивая последствия этой встречи для Украины, эксперт обратил внимание на то, что Пекин сознательно дистанцировался от украинского вопроса.

"Нет, для Украины эта встреча Трампа, Си и Путина не будет иметь никаких последствий. Китайцы просто решили не вмешиваться в украинский вопрос", - пояснил Загородний.

В то же время, говоря о дальнейших действиях Кремля в отношении Украины, аналитик не ожидает изменений, пока в Москве не сменится власть.

"А в действиях России в отношении нас ничего не изменится. Пока Путин останется у власти, он будет воевать", - подытожил эксперт.

Энергетическое перемирие - новости по теме

Как сообщал Главред, тема энергетического перемирия уже несколько недель звучит в заявлениях Кремля. В частности, посланник Путина Кирилл Дмитриев заявлял, что Москва может рассмотреть возможность энергетического перемирия до Нового года. Впрочем, по его словам, для этого должны быть проработаны и согласованы все договоренности, которые будут предшествовать такому объявлению.

В то же время Песков неоднократно высказывался против любого прекращения огня. В конце октября он также озвучил новую циничную причину войны против Украины.

Несмотря на это, в Кремле продолжают говорить о мирном процессе. В начале ноября Песков заговорил о мире в Украине и упомянул американского президента Дональда Трампа. В Москве рассчитывают на продолжение миротворческих усилий Трампа.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред