Песков заявил, что прекращение огня якобы даст Украине передышку.

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Песков заявил о цели войны против Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

Кремль выступает против перемирия, которое даст передышку Украине

Удары по НПЗ Песков назвал темой для Киева и Вашингтона

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор Россия якобы ведет так называемую "СВО" для того, чтобы лишить Киев возможности наносить удары по стране. Об этом он сказал в комментарии пропагандистским СМИ.

"Россия неоднократно заявляла, что выступает против прекращения огня, которое даст передышку Украине", - заявил пресс-секретарь диктатора. видео дня

Он также добавил, что темой переговоров между Киевом и Вашингтоном должно стать возобновление ударов по российским НПЗ, которые, якобы, наносятся вопреки просьбе президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Песков заявил, что удары Киева по российским НПЗ не ставят под сомнение проведение трехсторонних переговоров по Украине.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Что нужно для замораживания войны

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок говорил , что полноценные переговоры о завершении войны в Украине возможны при условии участия Европы, которая должна предоставить Киеву финансовые гарантии и добиться от России заверений о ненападении на европейские страны.

"Я сейчас очень осторожно высказываюсь по поводу временных прогнозов. Могу говорить лишь об условиях, которые могут помочь заморозить войну. Зеленский сам говорит, что Украине нужно замораживание. Это может произойти только в том случае, если к переговорному процессу полноценно присоединится Европа", - подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, переговорный процесс может продлиться до конца зимы 2027 года.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров цинично заявил, что война в Украине будет продолжаться, ситуация будет только ухудшаться и осложняться.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио охарактеризовал российско-украинскую войну как борьбу за Донбасс, который Москва пытается захватить военным путем, а Украина отказывается отдавать.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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