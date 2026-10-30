Как прочистить слив в душе за 15 минут — понадобятся три средства из кухни

Вода снова будет быстро стекать, если воспользоваться простым способом очистки слива.

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Какую смесь нужно залить, чтобы прочистить трубы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему в душевой кабине часто забивается слив

Как прочистить слив в душе домашними средствами

Засорившийся слив в душевой кабине можно прочистить без вызова сантехника и покупки дорогих химических средств. Для этого нужна смесь жидкости для мытья посуды, пищевой соды и уксуса.

Главред узнал, что с помощью этих кухонных средств можно решить проблему забитого слива всего за 15 минут. Об этом сообщили специалисты Planeta.pl.

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Почему забивается слив в душе

Чаще всего проблема со сливом возникает из-за волос, остатков косметики и известкового налета. Со временем они образуют плотный слой, который мешает воде свободно проходить по трубам. Проблема в равной степени касается как линейных, так и обычных сливных труб.

Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

"Первым сигналом обычно становится замедленный слив воды. В запущенных случаях вода скапливается в поддоне душевой кабины, а из отверстия появляется неприятный запах", - говорится в статье.

Как прочистить слив домашними средствами

В слив нужно влить 5 капель средства для мытья посуды, засыпать 4 столовые ложки соды и добавить 100 мл уксуса. После этого отверстие следует накрыть, например, тряпкой, и оставить на 15 минут. После этого трубу достаточно промыть горячей водой.

Как действуют компоненты домашнего средства

Каждый из компонентов отвечает за свой тип загрязнений. Средство для мытья посуды расщепляет жировые отложения и остатки косметических средств.

Сода и уксус вступают в химическую реакцию, в ходе которой выделяется углекислый газ. Образующаяся пена помогает отрывать грязь от внутренних стенок трубы. Горячая вода на заключительном этапе вымывает размягченные отложения.

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