В Киеве восстановили движение по Южному мосту: кому разрешили проезд

Решение об открытии движения приняли по итогам технического обследования моста и на основании заключений экспертизы.

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В Киеве восстановили движение по Южному мосту / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

Проезд с правого на левый берег пока остается закрытым

Водителей просят учитывать действующие ограничения

В Киеве с пятницы, 30 октября, постепенно открывают движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег. Пока проехать по нему можно будет только по одной полосе и автомобилям массой до 10 тонн, в частности легковым машинам. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Решение об открытии движения приняли по итогам технического обследования моста и на основании заключений экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

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При этом проезд в обратном направлении - с правого на левый берег - пока остается закрытым. На этом участке продолжаются технические работы. О сроках возобновления движения сообщат дополнительно.

Одновременно профильные коммунальные предприятия совместно с учеными разрабатывают технические решения для восстановления поврежденных конструкций Южного моста.

В частности, специалисты работают над ремонтом элементов сооружения, которые обеспечивают функционирование метрополитена.

Водителей просят учитывать действующие ограничения при планировании маршрутов.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Зачем РФ атакует мосты в Киеве - мнение аналитиков

Главред писал, что аналитики американского Института изучения войны трактуют удары по переправам в столице как составную часть более широкой кампании дальнобойных атак, направленной не на военные цели, а на экономику страны и повседневную жизнь в крупных городах.

Логика Москвы сводится к попытке сделать существование миллионного города настолько сложным, чтобы подтолкнуть Украину к капитуляции. Кремль хочет спровоцировать политический кризис в стране зимой 2026–2027 годов.

Удары РФ по мостам в Киеве - последние новости

Напомним, Главред писал, что в результате ночного российского ракетного обстрела Киева 27 октября были повреждены Южный мост и инфраструктура метрополитена.

Утром 4 октября Россия атаковала Киев. В столице прогремел взрыв в районе Северного моста. Попадание было зафиксировано в дорожное полотно переправы.

Накануне стало известно, что российские оккупационные войска расширили перечень украинской инфраструктуры, которую атакуют, и теперь сосредоточились на мостах в Киеве.

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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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