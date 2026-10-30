В Киеве восстановили движение по Южному мосту: кому разрешили проезд

Кратко:
- Проезд с правого на левый берег пока остается закрытым
- Водителей просят учитывать действующие ограничения
В Киеве с пятницы, 30 октября, постепенно открывают движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег. Пока проехать по нему можно будет только по одной полосе и автомобилям массой до 10 тонн, в частности легковым машинам. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Решение об открытии движения приняли по итогам технического обследования моста и на основании заключений экспертизы Национального института развития инфраструктуры.
При этом проезд в обратном направлении - с правого на левый берег - пока остается закрытым. На этом участке продолжаются технические работы. О сроках возобновления движения сообщат дополнительно.
Одновременно профильные коммунальные предприятия совместно с учеными разрабатывают технические решения для восстановления поврежденных конструкций Южного моста.
В частности, специалисты работают над ремонтом элементов сооружения, которые обеспечивают функционирование метрополитена.
Водителей просят учитывать действующие ограничения при планировании маршрутов.
Зачем РФ атакует мосты в Киеве - мнение аналитиков
Главред писал, что аналитики американского Института изучения войны трактуют удары по переправам в столице как составную часть более широкой кампании дальнобойных атак, направленной не на военные цели, а на экономику страны и повседневную жизнь в крупных городах.
Логика Москвы сводится к попытке сделать существование миллионного города настолько сложным, чтобы подтолкнуть Украину к капитуляции. Кремль хочет спровоцировать политический кризис в стране зимой 2026–2027 годов.
Удары РФ по мостам в Киеве - последние новости
Напомним, Главред писал, что в результате ночного российского ракетного обстрела Киева 27 октября были повреждены Южный мост и инфраструктура метрополитена.
Утром 4 октября Россия атаковала Киев. В столице прогремел взрыв в районе Северного моста. Попадание было зафиксировано в дорожное полотно переправы.
Накануне стало известно, что российские оккупационные войска расширили перечень украинской инфраструктуры, которую атакуют, и теперь сосредоточились на мостах в Киеве.
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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)
Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.
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