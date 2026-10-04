РФ меняет тактику: Кремль пошел на новый шаг, чтобы заставить Украину капитулировать

Эксперты заметили, что оккупанты начали по-новому атаковать Киев. И это не спроста.

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Кремль хочет сделать жизнь украинцев в столице невыносимой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, t.me/news_kremlin

Что сообщили аналитики:

Россия шесть раз атаковала мосты в Киеве с начала месяца

Удары по мостам столицы являются частью кампании давления на Украину

РФ применила новую технологию управления дронами

Страна-агрессор Россия с начала месяца шесть раз атаковала мосты в Киеве. Эта серия атак привела к серьезным сбоям в гражданском транспортном сообщении и логистике между берегами города.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассматривают эти удары как часть более широкой кампании дальних атак, направленной не на военные цели, а на экономику страны и повседневную жизнь в крупных городах.

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"Логика Москвы сводится к попытке сделать существование миллионного города настолько сложным, чтобы подтолкнуть Украину к капитуляции", - говорится в отчете ISW.

О намерении РФ продолжать подобные атаки на Киев свидетельствует, в частности, предупреждение МИД РФ с рекомендацией покинуть украинскую столицу. В заявлении прямо говорится о том, что удары беспилотниками и ракетами по территории Украины будут продолжаться.

"Заявление МИД РФ свидетельствует о намерении российских сил и в дальнейшем атаковать гражданские объекты и критическую инфраструктуру Украины, особенно в крупных городах, с целью спровоцировать политический кризис в стране зимой 2026–2027 годов и ослабить способность Украины удерживать успехи на поле боя", - добавили аналитики.

РФ использует новую тактику ударов

Во время ударов по киевским мостам россияне применили принципиально иной способ наведения. Советник Президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что оккупанты задействовали один или несколько ретрансляторов, которые формируют ячеистую сеть (mesh-сеть) с временной локальной связью - именно она позволяет операторам корректировать траекторию полёта беспилотника уже во время атаки.

Принцип работы таких устройств сводится к функции шлюза: они принимают команды через интернет и преобразуют их в радиочастотные сигналы для находящегося поблизости дрона.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Это устраняет необходимость в дополнительных беспилотниках-ретрансляторах или наземных станциях, объединенных в сеть, и позволяет управлять аппаратом в режиме реального времени.

Эксперт назвал цели атак РФ на мосты в Киеве

Главред писал, что, по словам транспортного эксперта Дмитрия Беспалова, длительное закрытие даже одного киевского моста способно нанести столице больший удар, чем кажется на первый взгляд.

Город не остановится, но киевляне начнут терять часы в дороге, а бизнес - клиентов. Поэтому атаки на переправы могут быть направлены не на паралич Киева, а на вытеснение части его жителей.

Удары РФ по мостам в Киеве - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 3 октября россияне нанесли удар по Северному мосту в столице. Там были повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбуса.

Ранее, вечером 2 октября, Россия атаковала Южный мост в Киеве. В результате атаки переправу полностью закрыли для движения автотранспорта и метро - как во время тревог, так и в их отсутствие.

Накануне, ночью 2 октября, российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост. Из-за вражеского удара движение по этому и другим мостам столицы перекрыли.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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