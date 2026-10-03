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ВСУ продвинулись на востоке и зачистили новые территории: детали операции

Алексей Тесля
3 октября 2026, 20:29
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За последние 2-3 месяца возросло число уничтоженных и раненых российских военных, рассказал глава государства.
ВСУ, Фронт, Война
Стали известны подробности боев на востоке / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявлений Зеленского:

  • Украинские военные деоккупировали около 125-140 кв. км территории
  • Потери РФ достигают 42 тыс. человек в месяц

В ходе операции "Вивальди" украинские военные деоккупировали около 125-140 кв. км территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вивальди" – очень успешная операция. Она еще не завершена. По состоянию на сегодня деоккупировано примерно 125-140 квадратных километров", – сказал он в интервью Reuters.

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По словам Зеленского, за последние 2-3 месяца возросло число уничтоженных и раненых российских военных. Он заявил, что с начала года потери РФ составляли 30-32 тыс. человек в месяц, из которых 21-22 тыс. – уничтоженные, а остальные – тяжело раненые. Сейчас, по его словам, речь идет о примерно 42 тыс. потерь в месяц.

"Итак, во время наступления мы потеряли в несколько раз меньше людей, чем Россия, причем они находились в обороне", – заявил президент.

Он также отметил, что украинские военные хотели начать операцию еще год назад, однако тогда она не была достаточно подготовлена. По словам Зеленского, решение отложить ее позволило подготовиться и добиться лучших результатов с меньшими потерями.

Подробности зачистки на востоке

Третий армейский корпус ВСУ продолжает проведение операции "Вивальди" в Донецкой области, направленной на освобождение украинских территорий. В ходе третьего этапа военнослужащим удалось захватить в плен значительное количество российских военнослужащих.

Перед бойцами Третьей штурмовой бригады, 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса и 10-го мобильного пограничного отряда "ДОЗОР" стояли две основные задачи:

  • провести зачистку населённых пунктов на Лиманском направлении;
  • обеспечить выведение российских пленных живыми.

По словам военнослужащих "Тройки", в районе операции постоянно фиксировалась активность беспилотников. Российские дроны атаковали как украинские позиции, так и собственные подразделения. Во время продвижения группы неоднократно обнаруживали тела погибших российских военнослужащих, которым не удалось попасть в плен.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее Главред писал, что по данным ISW украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.

Напомним, в DeepState заявляли, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Шевченко Добропольской городской общины Покровского района.

Как сообщалось, Роберт (Мадьяр) Бровди убежден, что в октябре-декабре страна-агрессор Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать оставшуюся территорию Донбасса.

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)

3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

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Владимир Зеленский война России и Украины операция "Вивадьди"
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