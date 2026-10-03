ВСУ продвинулись на востоке и зачистили новые территории: детали операции

Главное из заявлений Зеленского:
- Украинские военные деоккупировали около 125-140 кв. км территории
- Потери РФ достигают 42 тыс. человек в месяц
В ходе операции "Вивальди" украинские военные деоккупировали около 125-140 кв. км территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Вивальди" – очень успешная операция. Она еще не завершена. По состоянию на сегодня деоккупировано примерно 125-140 квадратных километров", – сказал он в интервью Reuters.
По словам Зеленского, за последние 2-3 месяца возросло число уничтоженных и раненых российских военных. Он заявил, что с начала года потери РФ составляли 30-32 тыс. человек в месяц, из которых 21-22 тыс. – уничтоженные, а остальные – тяжело раненые. Сейчас, по его словам, речь идет о примерно 42 тыс. потерь в месяц.
"Итак, во время наступления мы потеряли в несколько раз меньше людей, чем Россия, причем они находились в обороне", – заявил президент.
Он также отметил, что украинские военные хотели начать операцию еще год назад, однако тогда она не была достаточно подготовлена. По словам Зеленского, решение отложить ее позволило подготовиться и добиться лучших результатов с меньшими потерями.
Подробности зачистки на востоке
Третий армейский корпус ВСУ продолжает проведение операции "Вивальди" в Донецкой области, направленной на освобождение украинских территорий. В ходе третьего этапа военнослужащим удалось захватить в плен значительное количество российских военнослужащих.
Перед бойцами Третьей штурмовой бригады, 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса и 10-го мобильного пограничного отряда "ДОЗОР" стояли две основные задачи:
- провести зачистку населённых пунктов на Лиманском направлении;
- обеспечить выведение российских пленных живыми.
По словам военнослужащих "Тройки", в районе операции постоянно фиксировалась активность беспилотников. Российские дроны атаковали как украинские позиции, так и собственные подразделения. Во время продвижения группы неоднократно обнаруживали тела погибших российских военнослужащих, которым не удалось попасть в плен.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее Главред писал, что по данным ISW украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.
Напомним, в DeepState заявляли, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Шевченко Добропольской городской общины Покровского района.
Как сообщалось, Роберт (Мадьяр) Бровди убежден, что в октябре-декабре страна-агрессор Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать оставшуюся территорию Донбасса.
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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)
3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.
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