В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

Новые переправы через Днепр в Киеве начнут строить уже на следующей неделе. Проекты должны обеспечить движение транспорта в случае повреждения мостов.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-nachnut-stroit-novye-perepravy-cherez-dnepr-nazvany-sroki-10801232.html Ссылка скопирована

Переправы через Днепр - Киев готовит резерв на случай ударов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

В Киеве начнут строить резервные переправы через Днепр

Понтонные конструкции возведут в течение трех месяцев

В перспективе рассматривается строительство туннеля под Днепром

В Киеве уже на следующей неделе планируют начать строительство нескольких резервных переправ через Днепр. Речь идет о насыпных дамбах с понтонными конструкциями, которые должны обеспечить сообщение между берегами в случае повреждения существующих мостов. Об этом сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник в интервью Суспільному.

В настоящее время определяются конкретные места для будущих объектов и проводятся подготовительные работы. По словам Калашника, решение о создании резервной инфраструктуры было принято после координационного совещания с участием президента. К работе привлечены министерство, Агентство восстановления, военные и столичные власти.

видео дня

"Неотложные решения - это дамба и понтонная переправа, которые быстро строятся… Эта работа уже начата", - рассказал Калашник.

Строительство таких переправ, по оценке министра, может длиться до трёх месяцев. При этом новые конструкции должны обеспечить как минимум половину пропускной способности действующих мостов.

Калашник отметил, что через киевские мосты ежедневно проходит около 600 тысяч автомобилей. Поэтому при подготовке резервных маршрутов власти определяют места, которые позволят максимально сохранить транспортное сообщение между левым и правым берегами.

"У нас в среднем около 600 тысяч автомобилей пересекают левый и правый берег в течение суток. И задача - сохранить эту пропускную способность", - сказал министр.

Подобные решения планируют применять не только в столице. В министерстве рассматривают создание резервных переправ в других регионах Украины, причем речь идет не только о Днепре.

Параллельно прорабатываются более масштабные варианты. Среди них - быстровозводимые бетонные конструкции и туннель под Днепром. В то же время такие проекты потребуют значительного финансирования, поэтому власти рассчитывают на привлечение инвестиций, донорской помощи и международных партнеров.

По словам Калашника, предварительные расчеты показывают, что крупные инфраструктурные объекты могут стоить десятки миллиардов гривен, а отдельные проекты - даже сотни миллиардов.

В то же время первоочередной задачей остается сохранение действующих мостов. Министерство совместно с военными работает над их защитой, а также готовит механизмы быстрого восстановления в случае повреждений.

"Наша первая задача - обеспечить защиту с воздуха, чем мы занимаемся совместно с военными. То есть первая очередь - не допустить поражения. Вторая часть - обеспечить защиту. Третья - быстрое восстановление. И четвертое - принять решение об альтернативных резервных переправах", - добавил Калашник.

Какова тактика ударов по мостам

Россия может создать серьезную угрозу для киевских мостов, если ее средства поражения способны точно поражать отдельные конструктивные узлы сооружений. В таком случае стратегические переправы потребуют дополнительной физической защиты. Об этом сообщил эксперт по вопросам транспортных коммуникаций Дмитрий Беспалов в интервью "Главред".

По словам специалиста, сама по себе атака на крупную конструкцию еще не означает ее быстрого уничтожения. В то же время ситуация существенно меняется, если удар может быть нацелен на небольшой элемент с конкретным расположением.

"Раньше "Шахеды" и другие подобные средства поражения нас беспокоили, но, насколько я понимаю, они не могли настолько точно попадать в конкретную цель. Мост - это большое сооружение, однако его отдельные узлы, повреждение которых может иметь серьезные последствия, имеют ограниченные размеры и конкретное расположение", - рассказал Беспалов.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Эксперт обратил внимание и на состояние самих киевских мостов. Часть таких сооружений имеет значительный возраст или уже находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что может усугублять последствия попаданий.

В то же время показательным примером Беспалов назвал Антоновский мост, который российские войска длительное время обстреливали до того, как начали разрушаться его пролеты. На этом фоне особое значение имеет точность современных средств поражения.

"Но если россияне способны очень точно поражать конкретные узлы моста, фактически с точностью до десятков сантиметров, - это плохие новости. В таком случае нашим мостам понадобится дополнительная защита", - пояснил он.

Отдельный вопрос - как именно обезопасить стратегические переправы от таких атак. Беспалов считает, что для этого могут применяться различные инженерные решения, однако их конкретное расположение и назначение он не стал раскрывать.

"Это можно делать с помощью специальных сеток, других конструкций и укреплений. Если враг действительно способен наносить столь точные удары, отдельные узловые элементы придется дополнительно защищать. В то же время я не хотел бы комментировать, какие именно элементы мостов разных типов являются наиболее уязвимыми. Это конфиденциальная информация, поэтому корректнее об этом не говорить", - добавил Беспалов.

Удары по мостам в Киеве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Киевская городская военная администрация сообщила об изменениях режима работы мостов столицы в связи с тревогами. В администрации уточнили, что две переправы будут закрываться на 15 минут во время воздушной тревоги. Согласно сообщению, на Южном и Подольско-Воскресенском мостах предусмотрены временные перекрытия движения по 15 минут в определенных направлениях, а остальные четыре переправы будут работать в штатном режиме.

The New York Times сообщила об усилении ударов по столичной инфраструктуре и сосредоточении атак на киевских мостах. Издание также пояснило, что за последние три дня было шесть ударов по переправам Киева. В результате атак городские власти ограничили или полностью остановили движение по пяти из шести автомобильных мостов, а на левом берегу проживает около миллиона человек, что затрудняет ежедневное передвижение между берегами.

Народный депутат Владимир Крейденко сообщил, что в случае серьезного повреждения мостов одним из решений может стать запуск паромных и понтонных переправ. Крейденко подчеркнул, что альтернативные маршруты через Днепр рассматриваются как резервный вариант. Среди возможных маршрутов отмечали сообщение от Славутича до Почтовой площади с последующей пересадкой на метро и предлагали увеличение количества автобусов, организацию реверсивного движения и велосипедные хабы для удобства пассажиров.

Читайте также:

О персоне: Николай Калашник Николай Калашник - украинский государственный деятель. Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины с 16 июля 2026 года, до этого был главой Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред