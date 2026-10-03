Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

Юрий Берендий
3 октября 2026, 18:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Новые переправы через Днепр в Киеве начнут строить уже на следующей неделе. Проекты должны обеспечить движение транспорта в случае повреждения мостов.
В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки
Переправы через Днепр - Киев готовит резерв на случай ударов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • В Киеве начнут строить резервные переправы через Днепр
  • Понтонные конструкции возведут в течение трех месяцев
  • В перспективе рассматривается строительство туннеля под Днепром

В Киеве уже на следующей неделе планируют начать строительство нескольких резервных переправ через Днепр. Речь идет о насыпных дамбах с понтонными конструкциями, которые должны обеспечить сообщение между берегами в случае повреждения существующих мостов. Об этом сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник в интервью Суспільному.

В настоящее время определяются конкретные места для будущих объектов и проводятся подготовительные работы. По словам Калашника, решение о создании резервной инфраструктуры было принято после координационного совещания с участием президента. К работе привлечены министерство, Агентство восстановления, военные и столичные власти.

видео дня

"Неотложные решения - это дамба и понтонная переправа, которые быстро строятся… Эта работа уже начата", - рассказал Калашник.

Строительство таких переправ, по оценке министра, может длиться до трёх месяцев. При этом новые конструкции должны обеспечить как минимум половину пропускной способности действующих мостов.

Калашник отметил, что через киевские мосты ежедневно проходит около 600 тысяч автомобилей. Поэтому при подготовке резервных маршрутов власти определяют места, которые позволят максимально сохранить транспортное сообщение между левым и правым берегами.

"У нас в среднем около 600 тысяч автомобилей пересекают левый и правый берег в течение суток. И задача - сохранить эту пропускную способность", - сказал министр.

Подобные решения планируют применять не только в столице. В министерстве рассматривают создание резервных переправ в других регионах Украины, причем речь идет не только о Днепре.

Параллельно прорабатываются более масштабные варианты. Среди них - быстровозводимые бетонные конструкции и туннель под Днепром. В то же время такие проекты потребуют значительного финансирования, поэтому власти рассчитывают на привлечение инвестиций, донорской помощи и международных партнеров.

По словам Калашника, предварительные расчеты показывают, что крупные инфраструктурные объекты могут стоить десятки миллиардов гривен, а отдельные проекты - даже сотни миллиардов.

В то же время первоочередной задачей остается сохранение действующих мостов. Министерство совместно с военными работает над их защитой, а также готовит механизмы быстрого восстановления в случае повреждений.

"Наша первая задача - обеспечить защиту с воздуха, чем мы занимаемся совместно с военными. То есть первая очередь - не допустить поражения. Вторая часть - обеспечить защиту. Третья - быстрое восстановление. И четвертое - принять решение об альтернативных резервных переправах", - добавил Калашник.

Какова тактика ударов по мостам

Россия может создать серьезную угрозу для киевских мостов, если ее средства поражения способны точно поражать отдельные конструктивные узлы сооружений. В таком случае стратегические переправы потребуют дополнительной физической защиты. Об этом сообщил эксперт по вопросам транспортных коммуникаций Дмитрий Беспалов в интервью "Главред".

По словам специалиста, сама по себе атака на крупную конструкцию еще не означает ее быстрого уничтожения. В то же время ситуация существенно меняется, если удар может быть нацелен на небольшой элемент с конкретным расположением.

"Раньше "Шахеды" и другие подобные средства поражения нас беспокоили, но, насколько я понимаю, они не могли настолько точно попадать в конкретную цель. Мост - это большое сооружение, однако его отдельные узлы, повреждение которых может иметь серьезные последствия, имеют ограниченные размеры и конкретное расположение", - рассказал Беспалов.

инфографика шахед, шахед, шахеды
"Шахед" / Инфографика: Главред

Эксперт обратил внимание и на состояние самих киевских мостов. Часть таких сооружений имеет значительный возраст или уже находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что может усугублять последствия попаданий.

В то же время показательным примером Беспалов назвал Антоновский мост, который российские войска длительное время обстреливали до того, как начали разрушаться его пролеты. На этом фоне особое значение имеет точность современных средств поражения.

"Но если россияне способны очень точно поражать конкретные узлы моста, фактически с точностью до десятков сантиметров, - это плохие новости. В таком случае нашим мостам понадобится дополнительная защита", - пояснил он.

Отдельный вопрос - как именно обезопасить стратегические переправы от таких атак. Беспалов считает, что для этого могут применяться различные инженерные решения, однако их конкретное расположение и назначение он не стал раскрывать.

"Это можно делать с помощью специальных сеток, других конструкций и укреплений. Если враг действительно способен наносить столь точные удары, отдельные узловые элементы придется дополнительно защищать. В то же время я не хотел бы комментировать, какие именно элементы мостов разных типов являются наиболее уязвимыми. Это конфиденциальная информация, поэтому корректнее об этом не говорить", - добавил Беспалов.

Удары по мостам в Киеве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Киевская городская военная администрация сообщила об изменениях режима работы мостов столицы в связи с тревогами. В администрации уточнили, что две переправы будут закрываться на 15 минут во время воздушной тревоги. Согласно сообщению, на Южном и Подольско-Воскресенском мостах предусмотрены временные перекрытия движения по 15 минут в определенных направлениях, а остальные четыре переправы будут работать в штатном режиме.

The New York Times сообщила об усилении ударов по столичной инфраструктуре и сосредоточении атак на киевских мостах. Издание также пояснило, что за последние три дня было шесть ударов по переправам Киева. В результате атак городские власти ограничили или полностью остановили движение по пяти из шести автомобильных мостов, а на левом берегу проживает около миллиона человек, что затрудняет ежедневное передвижение между берегами.

Народный депутат Владимир Крейденко сообщил, что в случае серьезного повреждения мостов одним из решений может стать запуск паромных и понтонных переправ. Крейденко подчеркнул, что альтернативные маршруты через Днепр рассматриваются как резервный вариант. Среди возможных маршрутов отмечали сообщение от Славутича до Почтовой площади с последующей пересадкой на метро и предлагали увеличение количества автобусов, организацию реверсивного движения и велосипедные хабы для удобства пассажиров.

Читайте также:

О персоне: Николай Калашник

Николай Калашник - украинский государственный деятель. Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины с 16 июля 2026 года, до этого был главой Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

18:56Украина
В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

18:17Украина
Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

17:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

Денежное дерево в доме: где разместить растение для финансового успеха

Денежное дерево в доме: где разместить растение для финансового успеха

Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

Последние новости

19:46

Твёрдое или жидкое мыло: какое на самом деле более гигиенично и безопасно для рук

19:29

О стиральном порошке можно забыть: простой способ стирки удивит результатомВидео

19:26

Россия изменила фокус ударов по энергетике: какой опасный сценарий готовит враг

19:10

Путин пошел ва-банк: почему Кремль вдруг поверил в победу — Денисенкомнение

18:56

ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
18:24

В РФ взорвали оккупанта-садиста из списка "Миротворца", пытавшего пленных

18:17

В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

18:03

Зачем умные хозяева насыпают морскую соль на коврик у двери

17:52

Без дорогой химии: какие бабушкины методы уборки снова набирают популярностьВидео

Реклама
17:39

Беременная Тышкевич перед родами уехала из Киева с мужем - где она сейчас

17:39

Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

17:32

Экономия на отоплении или скрытые потери: стоит ли закрывать межкомнатные двериВидео

17:21

Отельная хитрость: что положить в холодильник, чтобы избавиться от неприятного запахаВидео

16:49

Какие 5 деревьев нельзя сажать возле дома: виды, опасные для фундамента

16:48

Мадяр призвал украинцев не верить в скорый конец войны: что задумал Путин

16:44

Как сэкономить на осеннем гардеробе: 5 правил умного шопингаВидео

16:27

"Это плохие новости": раскрыта новая тактика ударов РФ по мостам в Киеве

16:05

Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

16:00

"Королевский подход": Уильям и Кейт приняли решение по поводу Гарри и Меган

15:58

Пограничники отбили у россиян более 10 кв. км в Харьковской области - деталиВидео

Реклама
15:53

Бабье лето уже на пороге: когда Украину накроет новая волна тепла

15:52

В РФ сделали важное заявление об ударах по Украине и обратились к иностранцам

15:20

США и РФ обсуждают масштабную нефтяную сделку в рамках переговоров по Украине – NYT

15:12

Одна привычка медленно "убивает" автомат: что не стоит делать водителямВидео

15:01

Мосты не восстановить быстро: как Киев сможет обеспечить сообщение между берегами Днепра

14:48

Не парализовать, а вытеснить: эксперт назвал цели атак РФ на мосты в Киеве

14:29

Не только Киев: эксперт сказал, какие города могут остаться без отопления зимой

14:29

Мосты Киева меняют режим работы: где перекроют движение во время тревоги

14:20

"Какой вес": Alyona Alyona резко ответила на самый популярный вопрос

14:15

Удары по мостам: чем власти могут заменить переправы через Днепр, названы сценарии

13:41

Таро-прогноз на октябрь 2026: каким знакам зодиака Таро сулят крупную прибыльВидео

13:37

Новая волна подорожания дизеля: когда цены могут достичь 120 гривен

13:35

Зачем кладут каштаны в стиральную машину: альтернатива стиральному порошку

13:10

"Не с первого взгляда": Шоптенко откровенно рассказала о третьем муже

12:56

Весной вредители не вернутся: как правильно подготовить теплицу к зимеВидео

12:50

Как вырезать тыкву на Хэллоуин без лишних хлопот: лучшие лайфхакиВидео

12:08

Внезапно умер Анатолий Кашпировский — что произошло

12:07

В РФ зафиксировали смерть от чумы: сотни людей на карантине, что известно

12:03

Дроны РФ могут наводиться прямо из Киева: "Флэш" предупредил о новой угрозе

11:46

Миф из интернета: почему не смысла обрывать отцветшие хризантемы осенью

Реклама
11:24

Китайский гороскоп на завтра, 4 октября: Тиграм - романтика, Змеям - границы

11:09

Силы обороны поразили важные объекты РФ: под ударом место запуска БпЛА

10:57

Гороскоп Таро на 5–11 октября: Овнам — союз, Козерогам — новый старт

10:49

Гороскоп на завтра, 4 октября: Тельцам — прибыль, Стрельцам — неожиданность

10:46

"Е-шлюпка" вместо метро: соцсети заполонили мемы после ударов РФ по мостамФото

10:36

Зачем хозяева кладут каштаны к картошке: хитрый народный трюк

10:35

Популярной певице внезапно сделали предложение — ее реакция удивила сетьВидео

10:22

Плодовые мушки исчезнут из кухни: что нужно положить рядом с фруктамиВидео

10:11

Как привлечь деньги в дом: старинные приметы, которые уберегут от бедности

09:55

"Очень харизматичен": избранница Сеитаблаева сделала признание об их романе

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять