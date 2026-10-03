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Зачем хозяева кладут каштаны к картошке: хитрый народный трюк

Марина Иваненко
3 октября 2026, 10:36
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Как сохранить картофель до весны и защитить его от прорастания и гнили? Народный способ с каштанами и желудями, оптимальная температура и подходящая тара.
Что поможет защитить урожай от гнили
Что поможет защитить урожай от гнили / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как уберечь картофель от прорастания
  • Помогут ли каштаны и желуди
  • Какие условия нужны клубням до весны

Начало осени - это традиционная и напряженная пора в сельском хозяйстве, когда идет активная уборка урожая картофеля и других корнеплодов. Однако сразу после завершения полевых работ перед каждым хозяином встает не менее ответственная и сложная задача: как правильно сохранить собранные клубни, чтобы они не начали преждевременно увядать, гнить или прорастать ещё до наступления морозов. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Top.pl, решить эту проблему якобы помогает интересный народный способ, который, по утверждению его сторонников, позволяет существенно продлить срок хранения урожая без использования химикатов.

видео дня

Народный способ: каштаны и желуди против прорастания

В домашних справочниках и народной мудрости издавна описывается способ, который должен облегчить длительное хранение корнеплодов. Его суть заключается в том, чтобы положить в ящики с картофелем горсть обычных каштанов и желудей.

Считается, что сырые и хорошо высушенные каштаны могут выделять вещества, которые якобы естественным образом подавляют активный рост ростков. Кроме того, сторонники этого метода утверждают, что каштаны способны частично впитывать избыточную влагу из окружающей среды, что якобы снижает риск появления гнили и плесени.

Желуди, которые часто кладут вместе с каштанами, также используются в этом народном способе. Считается, что они помогают поддерживать оптимальный уровень влажности и предотвращать сморщивание и пересыхание клубней. В то же время важно отметить, что современная наука не располагает достаточными лабораторными доказательствами эффективности такого метода. Поэтому его скорее можно рассматривать как народный совет, а не как гарантированный способ длительного хранения картофеля.

Оптимальный температурный режим и защита от света

Для того чтобы картофель успешно хранился до самой весны, важно создать для него правильные микроклиматические условия. Лучшим местом для хранения является сухая, прохладная и хорошо вентилируемая кладовая или подвал. Оптимальная температура для клубней обычно составляет около 5–10 градусов Цельсия.

  • Слишком низкие температуры могут негативно повлиять на вкус картофеля. При температурах, близких к нулю, часть крахмала превращается в сахара, из-за чего клубни могут приобретать сладковатый привкус. Если же картофель подвергается замораживанию, его качество значительно ухудшается.
  • Повышенная температура способствует более активному прорастанию клубней. Именно поэтому картофель не рекомендуется хранить в тёплом помещении, особенно там, где температура в течение длительного времени превышает оптимальные показатели.

Особое внимание следует уделить защите от света. Под воздействием солнечного или искусственного освещения в клубнях активнее образуется хлорофилл, из-за чего картофель зеленеет. Одновременно может повышаться уровень гликоалкалоидов, в частности соланина, чрезмерное количество которого нежелательно для человека. Поэтому картофель рекомендуется хранить в тёмном месте.

Видео о том, как правильно хранить картофель в погребе, можно посмотреть здесь:

Правильная тара и свободная циркуляция воздуха

Не менее важным фактором является выбор емкости для хранения. Картофель продолжает дышать даже после сбора урожая, поэтому ему необходима хорошая вентиляция. Специалисты рекомендуют складывать урожай в тару, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха.

Для хранения можно использовать деревянные решетчатые ящики, которые не препятствуют вентиляции и позволяют осматривать урожай. Также подходят мешки из натуральной ткани, в частности джутовые, или другая тара, которая хорошо пропускает воздух.

Не стоит использовать герметичные пластиковые контейнеры, ведра без вентиляционных отверстий или плотно завязанные полиэтиленовые пакеты. В такой таре может скапливаться конденсат, повышаться влажность и ухудшаться циркуляция воздуха. Это создает благоприятные условия для развития гнили и плесени.

Что любит и чего не любит картофель
Что любит и чего не любит картофель / Инфографика: Главред

Перед укладкой на длительное хранение картофель также следует перебрать. Поврежденные, подгнившие или больные клубни лучше отложить отдельно, поскольку они могут стать источником проблем для всего урожая. Регулярный осмотр картофеля в течение сезона поможет вовремя обнаружить испорченные клубни и не допустить распространения гнили.

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Об источнике: Top.pl

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