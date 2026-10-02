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Почему корицу добавляют в горшки с растениями: основные причины и предостережения

Марина Иваненко
2 октября 2026, 23:42
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Корица может помочь предотвратить появление плесени на поверхности почвы. Рассказываем, как правильно использовать порошок и почему важно контролировать полив.
Как корица может помочь комнатным растениям
Как корица может помочь комнатным растениям / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем добавлять корицу в почву комнатных растений
  • Как правильно использовать порошок
  • Почему важно не переувлажнять почву

Обычная молотая корица из кухонного шкафа может стать полезным помощником в уходе за комнатными и садовыми растениями. В последнее время этот популярный продукт всё чаще используют для профилактики и решения распространённых проблем с почвой и субстратом. Речь идёт, прежде всего, о появлении белого налета, плесени и чрезмерном скоплении влаги на поверхности почвы. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, корица содержит активные соединения, в частности циннамальдегид, которому лабораторные исследования приписывают выраженную противогрибковую активность. Именно это свойство и стало причиной популярности специи среди людей, которые ищут простые домашние способы ухода за растениями.

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Главная цель использования корицы в садоводстве

Основная причина добавления молотой корицы в почву - сдерживание развития грибковых инфекций и плесени на поверхности субстрата. Особенно это актуально в ситуациях, когда почва долго остается влажной после полива, а на ее поверхности появляется характерный белый или сероватый налет.

Корицу используют именно как вспомогательное средство, а не как универсальное решение всех проблем с растениями. Её можно нанести тонким слоем на поверхность почвы, если появились первые признаки грибкового налета. В то же время важно следить за состоянием самого растения и не ограничиваться только обработкой субстрата.

При этом специалисты подчеркивают: корицу не стоит рассматривать как полноценную замену профессиональным фунгицидам. Ее эффективность зависит от вида грибка, его концентрации и условий среды. Натуральное средство не отменяет основных правил ухода - обеспечения качественного дренажа, надлежащей вентиляции и предотвращения переувлажнения почвы.

Видео о целебных свойствах корицы можно посмотреть здесь:

Как часто применять корицу

Четкой периодичности использования корицы не существует, ведь это скорее точечная мера помощи, чем постоянное удобрение. Постоянно добавлять специю в почву без видимых причин не нужно.

Если поверхность субстрата остается чистой, а растение нормально развивается, дополнительное внесение корицы не имеет практической необходимости. Использовать порошок стоит только тогда, когда возникла конкретная проблема, например, появился налет или есть признаки избыточной влажности.

Сколько порошка нужно

На поверхность почвы наносят лишь очень тонкий, легкий слой порошка при появлении первых признаков избыточной влажности или белого налета. Не стоит засыпать субстрат большим количеством корицы в надежде усилить ее действие.

Порошок лучше распределять равномерно по проблемному участку, не создавая толстого слоя. Чрезмерное использование любого домашнего средства не гарантирует лучшего результата, поэтому в этом случае важно соблюдать умеренность.

Что делать после внесения корицы

После нанесения порошка следует сделать паузу и понаблюдать за реакцией растения и состоянием субстрата. Важно оценить не только поверхность почвы, но и условия, в которых находится растение.

Если почва постоянно остается влажной, одной корицы будет недостаточно. Необходимо проверить, есть ли в горшке дренажные отверстия, не задерживается ли лишняя вода и успевает ли субстрат просыхать между поливами. Также стоит обратить внимание на циркуляцию воздуха вокруг растения.

Если проблема с грибком сохраняется, продолжать засыпать почву корицей не стоит. В таком случае в первую очередь необходимо пересмотреть условия содержания - уменьшить полив и проверить воздухообмен.

Почему важно не допускать переувлажнения

Появление плесени или налета на поверхности почвы часто связано не только с наличием грибка, но и с избытком влаги. Если субстрат регулярно остается влажным в течение длительного времени, это создает благоприятные условия для развития нежелательных микроорганизмов.

Поэтому после использования корицы важно не возвращаться к чрезмерному поливу. Почва должна успевать просыхать в соответствии с потребностями конкретного растения, а лишняя вода не должна скапливаться в горшке.

Корица в таком случае может быть лишь дополнительным элементом ухода, тогда как основное внимание следует уделять правильному поливу, дренажу и условиям содержания растения.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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