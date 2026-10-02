Шоколадная глазурь, которая не трескается и не липнет к рукам — рецепт

Лучший рецепт глазури для десертов.

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Простой рецепт шоколадной глазури / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие десерты нужно украшать шоколадной глазурью. Но приготовить её - задача не из лёгких, ведь часто глазурь получается липкой и трескается после высыхания.

Однако Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк в TikTok поделилась рецептом идеальной глазури, которая получится у всех.

Шоколадная глазурь - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Сахар 40 г

Какао 20 г

Молоко 2 ст. л.

Сливочное масло 80 г

Сахар, какао и молоко смешиваем в кастрюле и ставим её на огонь. Помешиваем массу до растворения сахара. Затем добавляем в кастрюлю масло и снова перемешиваем всё до однородности.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом шоколадной глазури можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

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