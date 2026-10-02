Шоколадная глазурь, которая не трескается и не липнет к рукам — рецепт

Многие десерты нужно украшать шоколадной глазурью. Но приготовить её - задача не из лёгких, ведь часто глазурь получается липкой и трескается после высыхания.
Однако Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк в TikTok поделилась рецептом идеальной глазури, которая получится у всех.
Шоколадная глазурь - рецепт
Ингредиенты:
- Сахар 40 г
- Какао 20 г
- Молоко 2 ст. л.
- Сливочное масло 80 г
Сахар, какао и молоко смешиваем в кастрюле и ставим её на огонь. Помешиваем массу до растворения сахара. Затем добавляем в кастрюлю масло и снова перемешиваем всё до однородности.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом шоколадной глазури можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
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