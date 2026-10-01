В Украине ударят заморозки до -3 градусов: объявлено штормовое предупреждение

Вы узнаете:
- Где именно пройдут заморозки 2–3 октября
- Какой уровень опасности объявили спасатели
Ночью 2 и 3 октября по всей территории Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов. Объявлен I уровень опасности (желтый). Об этом сообщили в ГСЧС.
"По информации специалистов Укргидрометцентра, 2 октября заморозки прогнозируются повсеместно, кроме южной части Украины. Берегите себя и одевайтесь теплее", - говорится в сообщении.видео дня
Погода в Украине 2 октября
Синоптики Укргидрометцентра заявили, что 2 октября синоптическая ситуация, а значит и погода в Украине, не изменятся. Отсутствие осадков будет обусловлено областью высокого давления, которая охватывает огромную территорию и имеет несколько центров.
"Погоду будет определять именно тот антициклон, центр которого будет перемещаться с севера Скандинавии в южном направлении и днем 2 октября расположится над Беларусью. Такое его расположение будет вызывать приток холодного воздуха с северо-востока. Давление будет продолжать расти, влажность будет снижаться с ночи к дню. Ожидаем холодные ночи и приятно теплые для этого времени года дни", - подчеркнули они.
По их словам, завтра прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью в южной части будет в пределах +5…+10 градусов, на остальной территории +1…+6 градусов. Также возможны заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса. Днем температура поднимется до +14…+19 градусов.
Погода в Киеве и области 2 октября
В Киевской области в пятницу также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +1…+6 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем прогнозируется +14…+19 градусов.
В Киеве ночью прогнозируется +4…+6 градусов, а днем +16…+18 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погоду в Украине завтра, 2 октября, будет определять мощный антициклон - область высокого атмосферного давления. Поэтому на территории всех областей будет преобладать сухая и ясная воздушная масса.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погоду в Украине в течение недели, с 28 сентября по 4 октября, будет определять малоподвижный антициклон и его южная периферия. В большинстве областей ожидается устойчивая погода, без значительных осадков и со стабильным температурным режимом.
Кроме того, согласно официальному месячному прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура октября составит +6…+12 градусов. Это значение близко к климатической норме и означает, что в масштабах всего месяца ни экстремально теплого, ни аномально холодного сценария пока не ожидается.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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