Ночной обстрел Киева: загорелся склад и жилой дом, есть пострадавший

Кратко:
- Ночная атака дронов на Киев вызвала пожары в двух районах
- В Соломенском районе горело кафе, в Оболонском - склад
- В результате ночного обстрела один человек пострадал
В ночь на 1 октября в Киеве несколько раз объявили воздушную тревогу. Существовала угроза со стороны беспилотников. В столице были слышны звуки взрывов. Местные власти призывали жителей города пройти в ближайшие укрытия.
В Киевской городской военной администрации сообщили о последствиях атаки.
- В Соломенском районе возникло возгорание кафе на первом этаже жилого дома.
- В Оболонском районе возникло загорелось складское помещение. На другой локации в Оболонском районе обломки рухнули на открытой территории.
- В Печерском районе обломки рухнули на открытой территории. Соответствующие службы следуют на место происшествия.
В ГСЧС Киева сообщили, что в результате российской атаки в ночь на 1 октября пострадал мужчина.
В Соломенском районе в результате вражеских обстрелов горело помещение на первом этаже 16-этажного жилого дома. Также огнем были охвачены припаркованные автомобили. Пожар был ликвидирован на площади 80 кв. м.
В Оболонском районе возникло масштабное возгорание в складском здании. Пожар ликвидирован. Один пострадавший передан медикам.
Воздушные атаки РФ на Украину
Как писал Главред, в ночь на 1 октября российская оккупационная армия атаковала Одессу. Под удар попал бизнес-центр. Пострадал один человек – помощь ему оказали на месте.
Пять человек погибли и еще 14 - получили ранения в результате массированной ночной атаки России по Украине в ночь на 30 сентября. Враг применил почти 190 ударных дронов и баллистическое вооружение, а основной целью стала энергетика столицы и Киевской области.
На Киевщине в результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 30 сентября погиб ребенок 2012 года рождения. Еще три человека травмированы, среди них - ребенок.
РФ готовит серию ударов по энергосистеме Украины - мониторы
Российская оккупационная армия начала кампанию, целью которой является уничтожение украинской энергосистемы. Об этом пишет мониторинговый канал єРадар.
"В течение последующих атак россияне будут системно и методично пытаться нанести удары по объектам генерации и передачи электроэнергии", - считают аналитики.
Оккупанты ставят перед собой цель отключить украинские АЭС от объединенной сети, полностью отрезать Киев от внешнего питания и разрушить энергетическую инфраструктуру промышленного востока страны.
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