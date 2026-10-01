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Ночной обстрел Киева: загорелся склад и жилой дом, есть пострадавший

Анна Ярославская
1 октября 2026, 07:34обновлено 1 октября, 09:06
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Последствия вражеской атаки зафиксировали в трех районах столицы.
Последствия атаки на Киев 1 октября 2026
Последствия атаки на Киев 1 октября 2026 / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Ночная атака дронов на Киев вызвала пожары в двух районах
  • В Соломенском районе горело кафе, в Оболонском - склад
  • В результате ночного обстрела один человек пострадал

В ночь на 1 октября в Киеве несколько раз объявили воздушную тревогу. Существовала угроза со стороны беспилотников. В столице были слышны звуки взрывов. Местные власти призывали жителей города пройти в ближайшие укрытия.

В Киевской городской военной администрации сообщили о последствиях атаки.

видео дня
  • В Соломенском районе возникло возгорание кафе на первом этаже жилого дома.
  • В Оболонском районе возникло загорелось складское помещение. На другой локации в Оболонском районе обломки рухнули на открытой территории.
  • В Печерском районе обломки рухнули на открытой территории. Соответствующие службы следуют на место происшествия.

В ГСЧС Киева сообщили, что в результате российской атаки в ночь на 1 октября пострадал мужчина.

В Соломенском районе в результате вражеских обстрелов горело помещение на первом этаже 16-этажного жилого дома. Также огнем были охвачены припаркованные автомобили. Пожар был ликвидирован на площади 80 кв. м.

В Оболонском районе возникло масштабное возгорание в складском здании. Пожар ликвидирован. Один пострадавший передан медикам.

  • Последствия атаки на Киев 1 октября 2026
    Последствия атаки на Киев 1 октября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 1 октября 2026
    Последствия атаки на Киев 1 октября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 1 октября 2026
    Последствия атаки на Киев 1 октября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 1 октября 2026
    Последствия атаки на Киев 1 октября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 1 октября 2026
    Последствия атаки на Киев 1 октября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 1 октября 2026
    Последствия атаки на Киев 1 октября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 1 октября 2026
    Последствия атаки на Киев 1 октября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 1 октября 2026
    Последствия атаки на Киев 1 октября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 1 октября 2026
    Последствия атаки на Киев 1 октября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 1 октября 2026
    Последствия атаки на Киев 1 октября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Воздушные атаки РФ на Украину

Как писал Главред, в ночь на 1 октября российская оккупационная армия атаковала Одессу. Под удар попал бизнес-центр. Пострадал один человек – помощь ему оказали на месте.

Пять человек погибли и еще 14 - получили ранения в результате массированной ночной атаки России по Украине в ночь на 30 сентября. Враг применил почти 190 ударных дронов и баллистическое вооружение, а основной целью стала энергетика столицы и Киевской области.

На Киевщине в результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 30 сентября погиб ребенок 2012 года рождения. Еще три человека травмированы, среди них - ребенок.

РФ готовит серию ударов по энергосистеме Украины - мониторы

Российская оккупационная армия начала кампанию, целью которой является уничтожение украинской энергосистемы. Об этом пишет мониторинговый канал єРадар.

"В течение последующих атак россияне будут системно и методично пытаться нанести удары по объектам генерации и передачи электроэнергии", - считают аналитики.

Оккупанты ставят перед собой цель отключить украинские АЭС от объединенной сети, полностью отрезать Киев от внешнего питания и разрушить энергетическую инфраструктуру промышленного востока страны.

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