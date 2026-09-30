Операция "Вивальди": Зеленский прибыл на фронт и сообщил об успехах наступления ВСУ

Зеленский посетил 66-ю бригаду на фронте и сообщил, что украинские войска вернули под свой контроль более 125 км² территории на Лиманском направлении.

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Лиманское направление - Зеленский провел совещание с военными и озвучил ключевые решения / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Президент наградил военных на Лиманском направлении

Операция "Вивальди" позволила Украине восстановить контроль над 125 км² территории

Операция "Вивальди" позволила украинским силам вернуть под контроль более 125 квадратных километров территории на Лиманском направлении. Президент Владимир Зеленский посетил пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады и сообщил о результатах наступательных действий. Об этом он сообщил в сообщении в Telegram.

Глава государства побывал на пункте управления 66-й ОМБр имени князя Мстислава Хороброго, где встретился с военнослужащими, выполняющими боевые задачи на Лиманском направлении. Он также наградил бойцов государственными наградами и обсудил с командиром бригады текущие задачи и потребности подразделения.

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"66-я ОМБр в рамках операции "Вивальди" вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров нашей территории", - сообщил Владимир Зеленский.

Президент отдельно поблагодарил военных за службу и защиту государства.

"Спасибо за защиту нашего государства, суверенитета, территориальной целостности. Это очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Лиман / Инфографика: Главред

Кроме того, на Лиманском направлении президент Владимир Зеленский провел координационное совещание с командирами корпусов, бригад и батальонов. В ходе встречи обсудили обеспечение подразделений, развитие беспилотных систем, комплектование войск и потребности передовой.

"Были доклады о решениях по оборонным закупкам, прежде всего пикапов, на уровне бригад. Также говорили об усилении СБС, увеличении финансирования на дроны, упрощении закупок, расширении штата, а также пополнении и подготовке личного состава. Есть потребности в дальнобойной артиллерии. Согласовали с военными этот вопрос. Договорились также, что командиры подготовят предложения по оплате службы воинов на передовой", - сообщил Зеленский.

Отдельный блок был посвящен ситуации на восточном и южном участках фронта. Командование также рассматривало дальнейшее развитие дронных и антидронных технологий, новые подходы к ведению боевых действий, вопросы логистики и возвращение военнослужащих после самовольного оставления части.

"Отдельно пообщались с командирами корпусов о ситуации на фронте на востоке и юге нашей страны, развитии дронных и антидронных технологий, а также о новых способах ведения войны. Также обсудили возвращение военных из СЗЧ, привлечение иностранцев, логистику", - отметил президент.

Решения, требующие согласования на высшем уровне, должны быть вынесены на заседание Ставки. Речь идет, в частности, о дальнейшем усилении подразделений и создании дополнительных возможностей для военных непосредственно на передовой.

"Все вопросы на уровне военного командования должны быть проработаны и обсуждены на заседании Ставки. Работаем над тем, чтобы у наших воинов было больше возможностей для защиты наших позиций", - подчеркнул Зеленский.

Почему операция у Лимана важна для Славянска и Краматорска

Украинская операция в районе Лимана ослабила возможности российских войск развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию с севера. Об этом сообщил военный эксперт, директор Defense Express Сергей Згурец в комментарии изданию Эспресо.

"Мы говорим о плановой наступательной операции, которая длится уже, наверное, четвертый месяц и проводится Третьим армейским корпусом. Она всё время проходила в достаточно секретном режиме, поскольку украинская сторона не предоставляла никакой информации об этих действиях в направлении Лимана", - рассказал Згурец.

Особое значение имеет масштаб изменений на этом участке фронта. Эксперт ссылается на оценки западных аналитиков, которые фиксировали постепенное сокращение территории под контролем российских сил примерно на 200 квадратных километров.

"Это достаточно значительный, даже не тактический, а оперативный успех, который был достигнут украинскими военными под руководством командования Третьего армейского корпуса", - подчеркнул эксперт.

Для Славянска и Краматорска значение этих действий заключается в изменении конфигурации северного подхода к агломерации. Ранее российские силы пытались приблизиться к Лиману, создавая дополнительное направление давления на Славянск.

Згурец связывает изменения в районе Лимана с более широким замыслом российского командования по оказанию давления на агломерацию с нескольких направлений.

"Это существенно влияет на концептуальный план противника по окружению Славянско-Краматорской агломерации с севера и с юга. Если нам удастся сбалансировать действия противника на флангах, то таким образом мы существенно затормозим дальнейшее продвижение врага к Славянско-Краматорской агломерации", - подытожил Сергей Згурец.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно об операции "Вивальди"

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Третьем армейском корпусе подтвердили освобождение ряда населенных пунктов Донецкой области и отметили переломный характер третьего этапа операции. По обнародованным данным, потери противника составляют около 2000 человек живой силы, более 250 оккупантов взяты в плен, а в целом с начала наступательных действий деоккупировано 176 км² территории, из которых 51 км² возвращено в ходе третьего этапа.

Командир корпуса Андрей Билецкий подчеркнул необходимость нарушить логистику противника и не допустить возобновления его наступательных действий, анонсировав хорошие новости по итогам нескольких этапов. По его оценке, северная часть плана противника фактически разгромлена, а продвижение оккупантов на Добропольском направлении удалось окончательно остановить.

Ранее бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил, что украинские войска начали наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области. В условиях строгого режима информационного молчания подразделения ликвидировали очаги инфильтрации врага и зачистили около 75 км², дополнительно освободив еще 10 км², а потери противника на первом этапе оценивались в 1500 человек.

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооружённых сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3-й отдельной штурмовой бригады, пишет Википедия.

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