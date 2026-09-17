"Украина может ждать хороших новостей": Билецкий рассказал об операции "Вивальди"

Украинским силам важно нарушить логистику противника и лишить его возможности восстановить наступательные действия.

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Билецкий рассказал об операции "Вивальди" / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Кратко:

Подробности операции "Вивальди" не разглашаются заранее

Военная операция имеет дипломатическое и психологическое значение

Операция "Вивальди", которую украинские военные проводят на севере Донецкой области, направлена на то, чтобы вывести подразделения на более выгодные позиции для дальнейшей обороны. По итогам нескольких ее этапов Украина может получить хорошие новости.

Об этом командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил в эфире телемарафона.

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По словам Билецкого, российское командование рассчитывало охватить города-крепости на Донецком направлении сразу с двух сторон - с севера и юга. Южная часть замысла предусматривала продвижение через Доброполье, а северная - через выступ в направлении Святогорска и далее Барвенково.

"С юга это был охват через Доброполье, а с севера - через то выступление, которое сейчас срезается. Оно шло на город Святогорск, а дальше - в населенный пункт Барвенково, где две эти клешни российские армии - Добропольская с юга, и эта Святогорская, условно с севера - должны были запереться", - рассказал командир.

Он отметил, что на Добропольском направлении украинским военным удалось остановить продвижение российских войск еще во время их инфильтрации в прошлом году. Сейчас ситуация там остается сложной, однако контролируемой.

В то же время северная часть российского наступления, по оценке Билецкого, фактически разгромлена. Теперь одной из ключевых задач для украинской стороны является недопущение восстановления этого наступления.

"Северная же клешня фактически разгромлена и уничтожена. Для нас критически важно, чтобы они не имели способностей восстановить это наступление не здесь, не на поле боя, не пехотой, условно говоря, а через парализацию логистики, парализацию тыловых способностей, чтобы не давать возможности россиянам восстановить это наступление", - подчеркнул он.

По словам генерала, если российским войскам не удастся реализовать маневр с охватом, им придется атаковать Славянск, Краматорск и Дружковско-Константиновскую агломерацию непосредственно с фронта.

Билецкий отметил, что такой вариант будет значительно более затратным для российской армии. Именно поэтому, по его словам, украинским силам важно нарушить логистику противника и лишить его возможности восстановить наступательные действия.

Командир также объяснил, почему подробности операции "Вивальди" не разглашаются заранее. По его словам, сохранение информации в тайне необходимо для эффективности контрнаступательных действий. Отдельные результаты можно раскрывать лишь после выхода украинских подразделений на определенные рубежи.

При этом Билецкий отметил, что военная операция имеет и дипломатическое, а также психологическое значение - как для украинских военнослужащих и общества, так и для противника.

"Поэтому по окончании нескольких этапов мы будем озвучивать их результаты. Все восприняли, что 75 км - это 75 км. Но ведь никто не говорил, что все закончилось на 75 км. Украина может спокойно ждать хороших новостей", - заявил Билецкий.

Какова цель операции "Вивальди" - комментарий эксперта

Украинские военные в ходе операции "Вивальди" ликвидировали угрозу вокруг Лимана и создали условия для дальнейшего продвижения. В то же время фактическое продвижение ВСУ может быть значительно больше, чем те рубежи, о которых публично сообщило командование. Об этом сообщил военный эксперт, директор Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

По словам эксперта, информация об активности украинских сил на западном берегу реки Нетриус, в частности в районе Дробишевого и Шандриголового, появлялась уже давно. Ранее на этом участке россияне постепенно продвигались небольшими группами, закреплялись и наращивали присутствие.

Это создавало дополнительный риск для украинной обороны на севере Донецкой области.

"Эти российские войска нависали с севера над Лиманом, создавая угрозу как для этого города, так и для самого Славянска", - отметил Згурец.

Украинские силы начали контрнаступательные действия на этом участке около четырёх месяцев назад. В то же время в течение длительного времени официальных сообщений о масштабах продвижения не было, а оценки ситуации в основном формировались на основе данных OSINT-аналитиков.

Публично о проведении операции "Вивальди" объявил командующий группировкой войск "Центр" Андрей Билецкий, который также возглавляет 3-й армейский корпус.

"Мы подтверждаем информацию о наступлении украинской армии на севере Донецкой области", - заявил Билецкий.

По его словам, украинские подразделения действовали в условиях информационного затишья. За это время они зачистили 75 кв. км территории, а ещё 10 кв. км деоккупировали. Среди освобожденных районов - Новоселовка, Александровка, окрестности Корового Яра и Среднее.

Отдельно командующий сообщил о серьезных потерях российских подразделений, которые длительное время пытались продвигаться на этом участке. Также украинские военные нарушили маршруты снабжения противника, вынудив его перебрасывать логистику в Воронежскую область.

К выполнению задач привлечены подразделения, входящие в батальонные группы 3-го армейского корпуса. Среди них - 60-я и 63-я отдельные механизированные бригады и другие части.

При этом характер действий украинских военных, по словам Згурца, не предусматривает масштабных штурмов. Речь идет о постепенном вытеснении противника с позиций силами небольших групп.

"На самом деле тактика украинской стороны также не предусматривает массовых штурмов - речь идет о работе небольшими группами по российским подразделениям, где вытесняются группы, в которых враг попытался закрепиться", - пояснил он.

Операция "Вивальди" - что известно

Напомним, Главред писал, что ещё до официального объявления операции "Вивальди" СМИ сообщали, что Силы обороны Украины восстановили контроль над более чем 200 квадратными километрами территории в районе Лимана.

15 сентября 3-й армейский корпус заявил об освобождении и зачистке 75 квадратных километров территории в ходе первого этапа операции "Вивальди". Еще около 10 квадратных километров приходится на территорию, где продолжалась оккупация, поэтому общая площадь составляет 85 квадратных километров - больше, чем площадь Житомира.

Также Андрей Билецкий заявил, что потери России на этом этапе операции составляют около 1500 солдат, более 12 тысяч беспилотников и сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем и автомобильной техники.

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

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