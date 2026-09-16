Можно ли добавлять кондиционер в воду для мытья пола: ответ экспертов

О чём вы узнаете:
- Почему кондиционер оставляет пленку на полу
- Какие покрытия нельзя мыть им
- Как безопасно попробовать популярный лайфхак
Добавление кондиционера для белья в воду для мытья пола - известный домашний метод, который обещает приятный длительный аромат и антистатический эффект. Такой способ часто используют именно ради запаха, поскольку после уборки в помещении аромат средства может сохраняться дольше. Однако специалисты предупреждают: кондиционер не заменяет полноценную уборку пола, не предназначен для дезинфекции и может негативно влиять на некоторые типы покрытий. Главред расскажет подробнее.
По данным специалистов издания Nők Lapja, катионные поверхностно-активные вещества в составе смягчителя могут оставаться на поверхности в виде тонкой пленки. Именно она отвечает за ощущение гладкости и характерный аромат после использования средства. В то же время такая пленка может накапливаться при регулярном применении, из-за чего пол быстрее загрязняется и теряет свой первоначальный вид.
Почему кондиционер оставляет проблемный слой
Популярность этого лайфхака объясняется простотой и желанием придать помещению приятный запах. Однако смягчитель создан для обработки тканей, а не для очистки напольных поверхностей, поэтому его свойства не соответствуют задачам обычной уборки.
Кондиционер не предназначен для удаления грязи, жира и микроорганизмов. Если использовать его вместо моющего средства, пол может пахнуть свежестью, но это не значит, что он стал чистым.
Еще одна проблема - остатки средства на поверхности. Излишки кондиционера могут образовывать пленку, из-за которой появляются пятна и полосы. Кроме того, пол может стать скользким, что особенно опасно в помещениях с высокой влажностью.
Кондиционер также нежелательно использовать вместе со швабрами из микрофибры. Его компоненты могут накапливаться в волокнах, из-за чего материал постепенно хуже впитывает воду и собирает грязь.
Почему ламинат и паркет лучше не мыть кондиционером
Не все напольные материалы одинаково реагируют на остатки бытовой химии и избыток влаги. Особенно осторожно следует относиться к поверхностям, имеющим защитный слой или чувствительным к воде.
Дерево, паркет и ламинат могут пострадать от избыточной влаги и неподходящего состава средства. В результате покрытие может утратить свой первоначальный вид, а древесные материалы - деформироваться.
Для таких поверхностей лучше использовать специальные средства, рекомендованные производителем. Важно также не оставлять на полу большое количество воды после мытья.
Видео о том, как правильно мыть пол, можно посмотреть здесь:
На каких поверхностях кондиционер может оставить следы
Мрамор, травертин и другие виды натурального камня требуют особого ухода. Неправильно подобранное средство может оставлять на них тусклые разводы или изменять внешний вид поверхности.
Осторожности требует и противоскользящая плитка. Её шероховатая структура имеет небольшие углубления, в которых могут скапливаться остатки кондиционера. Из-за этого поверхность становится скользкой, а грязь быстрее задерживается в неровностях.
Этот способ также не является лучшим вариантом для глянцевых и восковых поверхностей. После высыхания на них может оставаться липкий слой, который изменяет блеск покрытия и делает более заметными следы от швабры.
Как правильно попробовать этот лайфхак
Если все же хочется проверить этот популярный способ, делать это стоит только на водонепроницаемой керамической плитке и с минимальным количеством средства. Перед обработкой всей поверхности желательно проверить раствор на небольшом незаметном участке.
В большое ведро с водой достаточно добавить несколько капель кондиционера. Использовать целый колпачок средства не стоит, поскольку его избыток увеличивает количество остатков на поверхности.
Перед мытьем пол нужно хорошо пропылесосить, а швабру тщательно отжать. Это поможет избежать лишней влаги и уменьшит количество средства, остающегося после уборки.
Кондиционер не следует смешивать с другими моющими или дезинфицирующими средствами. Если после мытья на полу остались полосы или ощущается липкость, поверхность нужно повторно протереть чистой тёплой водой.
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Об источнике: Nők Lapja
Nők Lapja - старейший и наиболее влиятельный женский еженедельник Венгрии, основанный в 1949 году, который за десятилетия стал настоящим национальным брендом с многомиллионной аудиторией. Его цифровая платформа noklapja.hu предлагает сбалансированный контент, охватывающий психологию, воспитание детей, моду, здоровье и глубокие интервью с деятелями культуры, избегая при этом формата таблоидов. Издание принадлежит крупному медиахолдингу Central Médiacsoport и пользуется высоким доверием благодаря консервативному подходу к качеству материалов, сочетанию традиционных семейных ценностей с современными трендами и популярным приложениям о кулинарии и садоводстве.
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