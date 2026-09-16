Можно ли добавлять кондиционер в воду для мытья пола: ответ экспертов

Ламинат и паркет могут пострадать от неправильного ухода. Почему эксперты не рекомендуют добавлять кондиционер для белья в воду для мытья пола.

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Чем опасен напольный кондиционер / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Почему кондиционер оставляет пленку на полу

Какие покрытия нельзя мыть им

Как безопасно попробовать популярный лайфхак

Добавление кондиционера для белья в воду для мытья пола - известный домашний метод, который обещает приятный длительный аромат и антистатический эффект. Такой способ часто используют именно ради запаха, поскольку после уборки в помещении аромат средства может сохраняться дольше. Однако специалисты предупреждают: кондиционер не заменяет полноценную уборку пола, не предназначен для дезинфекции и может негативно влиять на некоторые типы покрытий. Главред расскажет подробнее.

По данным специалистов издания Nők Lapja, катионные поверхностно-активные вещества в составе смягчителя могут оставаться на поверхности в виде тонкой пленки. Именно она отвечает за ощущение гладкости и характерный аромат после использования средства. В то же время такая пленка может накапливаться при регулярном применении, из-за чего пол быстрее загрязняется и теряет свой первоначальный вид.

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Почему кондиционер оставляет проблемный слой

Популярность этого лайфхака объясняется простотой и желанием придать помещению приятный запах. Однако смягчитель создан для обработки тканей, а не для очистки напольных поверхностей, поэтому его свойства не соответствуют задачам обычной уборки.

Кондиционер не предназначен для удаления грязи, жира и микроорганизмов. Если использовать его вместо моющего средства, пол может пахнуть свежестью, но это не значит, что он стал чистым.

Еще одна проблема - остатки средства на поверхности. Излишки кондиционера могут образовывать пленку, из-за которой появляются пятна и полосы. Кроме того, пол может стать скользким, что особенно опасно в помещениях с высокой влажностью.

Кондиционер также нежелательно использовать вместе со швабрами из микрофибры. Его компоненты могут накапливаться в волокнах, из-за чего материал постепенно хуже впитывает воду и собирает грязь.

Почему ламинат и паркет лучше не мыть кондиционером

Не все напольные материалы одинаково реагируют на остатки бытовой химии и избыток влаги. Особенно осторожно следует относиться к поверхностям, имеющим защитный слой или чувствительным к воде.

Дерево, паркет и ламинат могут пострадать от избыточной влаги и неподходящего состава средства. В результате покрытие может утратить свой первоначальный вид, а древесные материалы - деформироваться.

Для таких поверхностей лучше использовать специальные средства, рекомендованные производителем. Важно также не оставлять на полу большое количество воды после мытья.

Видео о том, как правильно мыть пол, можно посмотреть здесь:

На каких поверхностях кондиционер может оставить следы

Мрамор, травертин и другие виды натурального камня требуют особого ухода. Неправильно подобранное средство может оставлять на них тусклые разводы или изменять внешний вид поверхности.

Осторожности требует и противоскользящая плитка. Её шероховатая структура имеет небольшие углубления, в которых могут скапливаться остатки кондиционера. Из-за этого поверхность становится скользкой, а грязь быстрее задерживается в неровностях.

Этот способ также не является лучшим вариантом для глянцевых и восковых поверхностей. После высыхания на них может оставаться липкий слой, который изменяет блеск покрытия и делает более заметными следы от швабры.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как правильно попробовать этот лайфхак

Если все же хочется проверить этот популярный способ, делать это стоит только на водонепроницаемой керамической плитке и с минимальным количеством средства. Перед обработкой всей поверхности желательно проверить раствор на небольшом незаметном участке.

В большое ведро с водой достаточно добавить несколько капель кондиционера. Использовать целый колпачок средства не стоит, поскольку его избыток увеличивает количество остатков на поверхности.

Перед мытьем пол нужно хорошо пропылесосить, а швабру тщательно отжать. Это поможет избежать лишней влаги и уменьшит количество средства, остающегося после уборки.

Кондиционер не следует смешивать с другими моющими или дезинфицирующими средствами. Если после мытья на полу остались полосы или ощущается липкость, поверхность нужно повторно протереть чистой тёплой водой.

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Об источнике: Nők Lapja Nők Lapja - старейший и наиболее влиятельный женский еженедельник Венгрии, основанный в 1949 году, который за десятилетия стал настоящим национальным брендом с многомиллионной аудиторией. Его цифровая платформа noklapja.hu предлагает сбалансированный контент, охватывающий психологию, воспитание детей, моду, здоровье и глубокие интервью с деятелями культуры, избегая при этом формата таблоидов. Издание принадлежит крупному медиахолдингу Central Médiacsoport и пользуется высоким доверием благодаря консервативному подходу к качеству материалов, сочетанию традиционных семейных ценностей с современными трендами и популярным приложениям о кулинарии и садоводстве.

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