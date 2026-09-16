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Просроченные продукты и антисанитария: в Украине проверили школьные пищеблоки

Анна Косик
16 сентября 2026, 12:44
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Родителей возмутили результаты проверок и новый скандал, связанный со школьным питанием детей.
Просроченные продукты и антисанитария: в Украине проверили школьные пищеблоки
Во Львове показали ужасающее состояние одного из школьных пищеблоков / Коллаж: Главред, фото: lvivdpss.gov.ua/

Кратко:

  • В Украине разразился новый скандал из-за школьного питания
  • Во Львове выявили ряд нарушений в пищеблоке одной из школ
  • Госпродпотребслужба обнаружила проблемы со школьным питанием почти в 500 учреждениях

В первые дни сентября в соцсетях разгорелся скандал из-за бесплатного детского питания в одной из школ Черновцов. После этого ответственные чиновники пообещали исправить ситуацию.

Однако через неделю о проблемах со школьным питанием детей заговорили во Львове. В сети массово обсуждают питание в одной из местных школ. Детям якобы подали на обед испорченные продукты, а в пищеблоке обнаружили антисанитарию.

видео дня

  • Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова
    Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова фото: lvivdpss.gov.ua/
  • Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова
    Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова фото: lvivdpss.gov.ua/
  • Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова
    Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова фото: lvivdpss.gov.ua/
  • Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова
    Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова фото: lvivdpss.gov.ua/
  • Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова
    Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова фото: lvivdpss.gov.ua/
  • Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова
    Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова фото: lvivdpss.gov.ua/
  • Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова
    Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова фото: lvivdpss.gov.ua/
  • Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова
    Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова фото: lvivdpss.gov.ua/
  • Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова
    Результаты проверки пищеблока одной из школ Львова фото: lvivdpss.gov.ua/

Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области сообщило, что специалисты заметили в соцсетях посты возмущенных родителей и оперативно отреагировали на них.

"Провели внеплановую проверку на предмет соответствия безопасности пищевых продуктов и санитарному законодательству. По результатам проверки выявлен ряд грубых нарушений. Принимаются меры по изъятию продукции из оборота и закрытию пищеблока на 10 дней", - говорится в сообщении.

Просроченные продукты и антисанитария: в Украине проверили школьные пищеблоки
Реакция на скандальные фотографии из пищеблока одной из школ Львова / фото: скриншот

Реакция украинцев на проверку детского питания

Под постом Госпродпотребслужбы украинцы возмутились тем, в каких условиях детям готовили еду. Также у них возникли вопросы относительно проверок, которые ранее проводились в пищеблоке и почему-то не выявили нарушений.

"Кто проводил проверку перед началом учебного года? Неужели эти профессионалы не видели этих грубых нарушений до того, как о них написали в сети", - написал Виталий Губрий.

Просроченные продукты и антисанитария: в Украине проверили школьные пищеблоки
Реакция украинцев на проверку детского питания / фото: скриншот

"Нет слов… 10 дней не помогут. Самим не противно, или у них руки растут из…? Неужели нельзя помыть (пищеблок - Главред)", - прокомментировала пост Надежда Кучерява.

Просроченные продукты и антисанитария: в Украине проверили школьные пищеблоки
Реакция украинцев на проверку детского питания / фото: скриншот

Что показали проверки пищеблоков по всей Украине

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук в эфире программы "Завтрак с 1+1" рассказал, что после предыдущего скандала правительство поручило проверить, как на самом деле кормят детей по всей стране, и уже есть первые результаты.

Госпродпотребслужба по всей стране проанализировала организацию питания в 924 школах и как минимум в 487 из них выявила нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов.

"Сегодня по результатам проверок мы констатируем, что 35 % нарушений - это именно несоблюдение меню. И мы инициируем и разъясняем учебным заведениям или кейтеринговым компаниям, отвечающим за организацию питания, что это меню необходимо изменить", - отметил Ткачук.

Школьное питание в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Черновцах решили провести проверку организации питания в школах после появления в интернете жалобы на обед, который получили ученики.

После этого в Threads украинцы поделились фотографиями обедов своих детей из разных уголков страны. В большинстве школ детям подают сбалансированные бесплатные обеды с гарниром, мясом или рыбой, овощами, фруктами и напитками.

Отметим, что с января 2022 года все школы и детские сады Украины перешли на новое обновленное меню. Его разрабатывали первая леди Украины Елена Зеленская и известный кулинар Евгений Клопотенко.

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Об источнике: Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба - это сокращённое название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была создана в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы всё, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя.

Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.

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