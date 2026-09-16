Просроченные продукты и антисанитария: в Украине проверили школьные пищеблоки

Кратко:
- В Украине разразился новый скандал из-за школьного питания
- Во Львове выявили ряд нарушений в пищеблоке одной из школ
- Госпродпотребслужба обнаружила проблемы со школьным питанием почти в 500 учреждениях
В первые дни сентября в соцсетях разгорелся скандал из-за бесплатного детского питания в одной из школ Черновцов. После этого ответственные чиновники пообещали исправить ситуацию.
Однако через неделю о проблемах со школьным питанием детей заговорили во Львове. В сети массово обсуждают питание в одной из местных школ. Детям якобы подали на обед испорченные продукты, а в пищеблоке обнаружили антисанитарию.
Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области сообщило, что специалисты заметили в соцсетях посты возмущенных родителей и оперативно отреагировали на них.
"Провели внеплановую проверку на предмет соответствия безопасности пищевых продуктов и санитарному законодательству. По результатам проверки выявлен ряд грубых нарушений. Принимаются меры по изъятию продукции из оборота и закрытию пищеблока на 10 дней", - говорится в сообщении.
Реакция украинцев на проверку детского питания
Под постом Госпродпотребслужбы украинцы возмутились тем, в каких условиях детям готовили еду. Также у них возникли вопросы относительно проверок, которые ранее проводились в пищеблоке и почему-то не выявили нарушений.
"Кто проводил проверку перед началом учебного года? Неужели эти профессионалы не видели этих грубых нарушений до того, как о них написали в сети", - написал Виталий Губрий.
"Нет слов… 10 дней не помогут. Самим не противно, или у них руки растут из…? Неужели нельзя помыть (пищеблок - Главред)", - прокомментировала пост Надежда Кучерява.
Что показали проверки пищеблоков по всей Украине
Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук в эфире программы "Завтрак с 1+1" рассказал, что после предыдущего скандала правительство поручило проверить, как на самом деле кормят детей по всей стране, и уже есть первые результаты.
Госпродпотребслужба по всей стране проанализировала организацию питания в 924 школах и как минимум в 487 из них выявила нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов.
"Сегодня по результатам проверок мы констатируем, что 35 % нарушений - это именно несоблюдение меню. И мы инициируем и разъясняем учебным заведениям или кейтеринговым компаниям, отвечающим за организацию питания, что это меню необходимо изменить", - отметил Ткачук.
Школьное питание в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Черновцах решили провести проверку организации питания в школах после появления в интернете жалобы на обед, который получили ученики.
После этого в Threads украинцы поделились фотографиями обедов своих детей из разных уголков страны. В большинстве школ детям подают сбалансированные бесплатные обеды с гарниром, мясом или рыбой, овощами, фруктами и напитками.
Отметим, что с января 2022 года все школы и детские сады Украины перешли на новое обновленное меню. Его разрабатывали первая леди Украины Елена Зеленская и известный кулинар Евгений Клопотенко.
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Об источнике: Госпродпотребслужба
Госпродпотребслужба - это сокращённое название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была создана в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы всё, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя.
Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.
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