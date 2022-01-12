"Дети такое не едят": украинцы массово раскритиковали новое школьное меню от Клопотенко

Новое меню в школах / Евгений Клопотенко, Facebook

В Украине с 1 января все школы и детские садики перешли на новое обновленное меню. Его разрабатывала первая леди Украины Елена Зеленская и известный кулинар Евгений Клопотенко.

В Сети уже массово негодуют, критикуют и отмечают, что дети совсем не готовы к такому кардинальному переходу и вообще не хотят есть такую еду.

Что убрали из школьного меню

Все вредное теперь под запретом. Колбасы, сосиски, булочки. Кроме того, в блюда перестали добавлять сахар и соль.

В меню появилось больше фруктов и овощей.

Родители негодуют

Многие родители пишут, что дети просто перестали есть в столовой. Говорят, что еда стала не вкусной и теперь ходят голодные.

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"С одной стороны в рационе детей не будет не слишком полезных колбас и сосисок. С другой мои сын и дочь не готовы к некоторым изменениям. Не добавлять сахар в какао. Кто из взрослых будет пить какао без сахара? Так же дети его не будут пить. Сейчас не добавляют соль. Кто будет есть вообще без соли", - жалуется Елена Лизвинская - эксперт по безопасности детей.

Как выглядит новое школьное меню

В Facebook-группе Отцы SOS опубликовали фото, чем теперь кормят детей.

В Мариуполе Донецкой области, например, блюда из одного меню, напоминают совершенно разные блюда.

"Еда в школах Мариуполя. Фото - ОШ № 26 (снизу), фото - ОШ № 53 (сверху). Меню одно и тоже. По граммам сыра и омлета тоже. Сыр -15 г, омлет - 53 г", - подписала фото автор Елена Силенко.

На кадрах видно, насколько разными могут выглядеть одинаковые блюда.

Пользователи не упустили возможности прокомментировать увиденное.

"Все зависит от квалификации поваров. Пусть хоть 100 раз меняют меню, но мало специалистов, которые будут нормально готовить", "У нас в школе тоже самое (г. Полтава школа №24), хотя по городу другая ситуация. Когда родители стали жаловаться, меню улучшилось, но ровно на два дня, потом все стало как было", - пишут родители.

Что должно быть в школьном меню

продукты с высшим содержанием пищевых волокон (например, гречка вместо риса);

отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей и семян;

мясные блюда нужно как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;

насыщенные жиры в блюдах не должны составлять более 10% от общего количества калорий.

Что говорит один из авторов нового меню в школах Евгений Клопотенко

Автор школьного меню и кулинар Евгений Клопотенко в Instagram написал, что сады и школы с 1 января перешли на обновленное питание, но отметил, что в курсе, что многим это не нравится.

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"Это моя инициатива, чтобы в школах знали, что и как готовить по новым правилам (внимательно мы приняли продукты, которые школы реально могут купить и ситуацию с оборудованием). Рецепты утвердили ГНС и Минздрав (+ рекомендовали их на национальном уровне). Так школы получили выбор: самим создавать меню в нормы или составлять его на основе разработанных нами рецептов", - написал он.

Если родители нашли нарушения в садиках и школах

По словам Клопотенко, в садах и школах не должны резко отказываться от соли и сахара в блюдах, это должно происходить постепенно. Также он рассказал родителям, что они могут проверить, соответствуют ли блюда в школе (саду) тем, которые он разрабатывал. Если вы нашли нарушения - вы имеете право обратиться в Госпродпотребслужбу.

По словам Клопотенко, для тех кулинаров, которые не имеют достаточную квалификацию в разных регионах страны, будут проводиться онлайн-тренинги.

В школьных буфетах запрещено:

продавать сладкие хлебобулочные изделия;

продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов;

газированные напитки;

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

непастеризованные соки и молочные продукты;

кофе и грибы.

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