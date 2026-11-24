Больше всего горючего авто тратит из-за высокой скорости и резких изменений темпа движения, но многое зависит и от кондиционера, шин и привычек за рулем.

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Эксперты назвали привычки водителей, из-за которых автомобиль расходует больше топлива / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая температура в салоне помогает экономить топливо

Почему открытые окна увеличивают расход

Когда стоит переключаться с первой передачи

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Генеральная дирекция дорожного движения Испании (DGT) назвала два фактора, которые больше всего увеличивают расход топлива: превышение скорости и резкие изменения темпа движения. Ведомство изложило это в руководстве по эффективному вождению. Там объясняется, что такое экономное вождение, что увеличивает расход топлива и как его уменьшить, сообщает 20minutos.

По данным издания, расходы на поездки на собственном автомобиле - одна из главных финансовых проблем для испанцев. Нынешняя ситуация только усиливает необходимость экономить на топливе. Ведомство подчеркивает, что решения водителя за рулем напрямую влияют на расход. Экономный стиль вождения позволяет реже заезжать на АЗС.

Что еще увеличивает расход топлива

Помимо стиля вождения, расход увеличивают технические факторы и дополнительное оборудование. Одним из крупнейших потребителей энергии в салоне DGT называет кондиционер. Чтобы сэкономить, в ведомстве советуют поддерживать в салоне температуру 21–22 °C. В то же время езда с опущенными окнами создает дополнительное аэродинамическое сопротивление и увеличивает расход еще больше.

Заметно увеличивает расход и багажник на крыше: он создает значительное сопротивление воздуху. Если на нём везут груз, расход топлива может вырасти до 35%. К тому же неправильно распределенный груз ухудшает сцепление передней оси с дорогой и делает автомобиль менее устойчивым.

Пониженное давление в шинах увеличивает сопротивление качению, поэтому двигателю приходится развивать большую мощность. Без базового технического обслуживания автомобиль также потребляет лишнее топливо: когда не проверяют уровни жидкостей, не меняют забитые фильтры или не устраняют неисправности. По данным DGT, из-за этого растут и расход топлива, и выбросы вредных веществ.

Как снизить расход топлива / Инфографика: Главред

Как сэкономить топливо за рулем: советы DGT

Первое правило касается запуска двигателя: заводить его следует, не нажимая на газ. В дизельных автомобилях стоит подождать несколько секунд перед началом движения, чтобы масло успело разойтись по системе. На бензиновых автомобилях трогаться можно сразу. В обоих случаях двигатель должен прогреваться во время движения, а не на месте.

Первую передачу DGT рекомендует использовать только для того, чтобы тронуться с места, и как можно быстрее переключаться на вторую. В целом двигаться следует как можно дольше на высших передачах.

Отдельно ведомство подчеркивает важность соблюдения достаточной дистанции: она позволяет избегать резких торможений и последующих ускорений. Перед препятствием или пробкой следует отпустить педаль газа и катиться накатом с включенной передачей. В таком режиме колеса вращают двигатель, и топливо не расходуется. Так же рекомендуют действовать на спусках, а на подъемах - держаться на как можно более высокой передаче.

В медленном потоке и пробках водителю следует двигаться как можно плавнее и держать дистанцию, чтобы не разгоняться только для того, чтобы сразу тормозить. Если остановка продлится более минуты, DGT рекомендует выключить двигатель.

Смотрите видео о простых советах, которые позволят сэкономить топливо:

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