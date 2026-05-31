Расход топлива падает на глазах: что обязательно сделать каждому водителю

Раскрыт способ экономии на топливе

Специалисты по экономии расходов назвали несколько простых привычек, которые помогают заметно сократить затраты на эксплуатацию автомобиля.

По их словам, добиться экономии можно без серьёзных ограничений, если пересмотреть стиль вождения и внимательнее относиться к техническому состоянию машины, пишет Express.

Эксперты советуют по возможности объединять несколько коротких поездок в один маршрут. Такой подход позволяет снизить расход топлива по сравнению с частыми выездами на небольшие расстояния.

Также важную роль играет состояние автомобиля. Контроль давления в шинах, отказ от перевозки лишнего груза и более спокойная манера езды без резких ускорений и торможений помогают расходовать меньше топлива.

Кроме того, водителям рекомендуют следить за ценами на заправках с помощью специальных онлайн-сервисов. Это позволяет выбирать более выгодные варианты по пути и не переплачивать за топливо без необходимости.

В ролике рассказывается о пяти доступных методах, которые позволяют сделать эксплуатацию автомобиля более экономичной.

Авторы показывают, какие привычки водителя и технические нюансы могут влиять на расход топлива, включая стиль управления машиной, состояние шин, загруженность автомобиля и другие факторы, с которыми автомобилисты сталкиваются ежедневно.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

