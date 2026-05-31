Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ прикрывается инцидентом в Румынии: ISW предупреждает об угрозе для одной из стран

Дарья Пшеничник
31 мая 2026, 09:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
29 мая посольство РФ в Молдове заявило, что молдавские власти и их западные партнеры готовят "инсценировку", подобную сбиванию беспилотника в Галаце.
РФ прикрывается инцидентом в Румынии: ISW предупреждает об угрозе для одной из стран
Удар дрона по Румынии / Коллаж: Главред, фото: x.com/War_Radar2, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Главное из новости:

  • Кремль готовит почву для новых провокаций
  • Москва отрицает ответственность за удары дрона по Румынии
  • ISW предупреждает о рисках для Молдовы

Кремль разыгрывает инцидент с ударом дрона по румынскому городу Галац как информационную ловушку, призванную снять с России любую ответственность за возможные удары по Молдове. Такую оценку дают аналитики Института изучения войны, которые в своем отчете фиксируют очередную попытку Москвы создать "страховочную легенду" для будущих провокаций.

видео дня

После ночной атаки 28–29 мая, когда беспилотник упал на территории румынского Галаца, российское посольство в Молдове заявило, что Кишинев якобы готовит "инсценировку" с участием западных партнеров. Дипломаты обвинили Румынию и Молдову в "русофобии" и повторении "одинаковых сценариев", а также назвали утверждения о российском следе в румынском инциденте "безосновательными".

Аналитики подчеркивают, что такая риторика создает информационный щит, который позволит Кремлю отрицать свою причастность, если российский дрон в будущем нанесет удар по Молдове. Более того — она может стать подготовкой к атаке под чужим флагом, осуществленной российским беспилотником, но представленной как "провокация" со стороны Кишинева.

Рискованные полеты над НАТО становятся нормой

ISW напоминает, что все более частые вторжения российских дронов в воздушное пространство стран НАТО и Молдовы демонстрируют политику, в которой Кремль считает такие риски "приемлемыми". Это, по мнению аналитиков, является прямым следствием российских ударов по Украине, во время которых беспилотники регулярно отклоняются от курса.

Альянсу придется реагировать

В отчете отмечается, что НАТО может оказаться перед необходимостью расширить сотрудничество с Украиной и Молдовой в сфере противовоздушной обороны. Речь идет о механизмах, которые позволили бы защищать воздушное пространство союзников от российских дронов — независимо от того, являются ли их перелеты случайными или преднамеренными.

Реакция НАТО на падение дрона в Румынии

Пресс-секретарь НАТО Элисон Гарт в соцсети X подчеркнула, что Генеральный секретарь Альянса находится на связи с румынскими властями.

"Мы осуждаем безрассудство России, и НАТО будет продолжать укреплять нашу оборону от всех угроз, включая дроны", — написала она.

РФ прикрывается инцидентом в Румынии: ISW предупреждает об угрозе для одной из стран
Shahed 136 / Инфографика: Главред

Атаки дронов РФ на Румынию — новости по теме

Как писал Главред, прошлой ночью Воздушные силы Украины сообщали об атаке дронов на Одесскую область в направлении Рени. Позже стало известно, что российский беспилотник врезался в многоэтажку в приграничном городе Галац в Румынии.

На месте происшествия работали спасательные службы и полиция. Из дома эвакуировали 70 человек.

Квартира, в которую попал дрон в жилом доме, получила значительные повреждения. Двое человек получили легкие травмы. Они пережили острую стрессовую реакцию.

Бригадный генерал Георге Максим заявил, что нехватка времени и ограничения, в условиях которых вынуждена работать армия, стали причиной того, что российский дрон не был сбит в Галаце в ночь на 29 мая, пишет Digi 24.

Напомним, 25 апреля в Румынии были обнаружены обломки дрона после ночной российской атаки на Украину. Были повреждены электрический столб и пристройка к жилому дому.

Министерство обороны Румынии решительно осудило безответственные действия Российской Федерации и подчеркнуло, что эти действия являются новым вызовом региональной безопасности и стабильности в районе Черного моря.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Румыния дроны Россия Институт изучения войны атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ сгребает ракеты для ударов по Украине: эксперт назвал цель новых атак

РФ сгребает ракеты для ударов по Украине: эксперт назвал цель новых атак

09:49Война
РФ прикрывается инцидентом в Румынии: ISW предупреждает об угрозе для одной из стран

РФ прикрывается инцидентом в Румынии: ISW предупреждает об угрозе для одной из стран

09:16Мир
Россияне вывезли "Орешник" из страны: СМИ выяснили, где Путин прячет комплекс

Россияне вывезли "Орешник" из страны: СМИ выяснили, где Путин прячет комплекс

08:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

Китайский гороскоп на завтра, 31 мая: Собакам - терпение, Лошадям - токсичность

Китайский гороскоп на завтра, 31 мая: Собакам - терпение, Лошадям - токсичность

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Гороскоп Таро на полнолуние 31 мая: Овнам - триумф, Близнецам - страх, Рыбам - выбор

Гороскоп Таро на полнолуние 31 мая: Овнам - триумф, Близнецам - страх, Рыбам - выбор

Последние новости

09:49

РФ сгребает ракеты для ударов по Украине: эксперт назвал цель новых атак

09:16

РФ прикрывается инцидентом в Румынии: ISW предупреждает об угрозе для одной из стран

09:02

Как хоронили блогершу Vikunciy: горы цветов и белоснежный гроб

08:58

Россияне вывезли "Орешник" из страны: СМИ выяснили, где Путин прячет комплекс

08:23

Седокову жестко унизили на концерте путинистки Успенской

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
08:10

Что на самом деле означает встреча Зеленского и Порошенко: Денисенко объяснил важный нюансмнение

07:56

На НПЗ в Саратове разразился мощный пожар после атаки дроновВидео

07:52

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назадВидео

04:33

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речьВидео

Реклама
04:25

Троица-2026: что нельзя делать в праздник 31 мая

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

03:53

Регионы под атакой магнитной бури: когда закончится шторм

03:31

Главные скандалисты: два знака зодиака, которые все время вступают в конфликты

03:25

Самолеты готовы к обстрелу: когда начнется комбинированная атака на Украину

03:11

Обладают железным характером: люди, родившиеся в 4-м месяце, самые сильные

01:50

Научная сенсация: новый вирус удивил исследователей способом выживания

30 мая, суббота
23:48

Самый опасный район Киева: почему РФ массированно бьет по одной локации

22:52

Путин загнал себя в тупик в Украине: в WP раскрыли главную проблему РФ

22:23

Вместо пользы — вред: какие растения и овощи нельзя удобрять золой

21:31

Месть "бучанским мясникам": СБС мощно ударили по базе 64-й бригады РФВидео

Реклама
21:28

Слишком наивные: какие знаки зодиака слишком быстро доверяют другим людям

20:25

Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрелаВидео

19:52

Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

19:40

Уксус больше не нужен: стиральная машина засияет с одним простыми методомВидео

19:37

Приметы и фэн-шуй: какие популярные предметы в доме приносят несчастье

19:11

Не Банковая и не Рада: названы истинные цели нового удара РФ по Киеву

19:10

Почему Кремль сам подогревает слухи о двойниках Путина: неожиданная версиямнение

18:48

Телефон подключили к двум зарядкам одновременно и раскрыли "секрет"

18:34

Новая помощь Украине в войне с РФ: в США сделали неожиданное заявление

18:27

РФ может ударить "Орешником" по Киеву: полковник - о "договоренностях" с КремлемЭксклюзив

18:07

Чудодейственное средство за гроши: как перекись водорода отмоет весь дом

18:02

Угроза на кухне: эксперты призвали не мыть посуду губками, названа альтернативаВидео

17:34

Экс-сотрудник СБУ назвал вероятные сроки завершения войны и раскрыл условие

17:29

В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон случился раздор — что произошло

17:01

Как еще можно назвать Оксану по-украински: только не Ксюша

16:51

В Украине выпал снег перед началом лета: где ударил мороз

16:51

Попугай обругал детей и "посылал куда подальше" птиц в зоопарке

16:42

Джинсы добавят 5 килограммов на ровном месте: стилист раскрыла, как спасти образВидео

16:33

"Мясорубка" на фронте: Коваленко раскрыл причину колоссальных потерь армии РФВидео

16:33

Россия ударила по поездам в крупном городе: есть жертвы, что известно о последствиях

Реклама
16:26

Хлеб будет свежим неделями: диетолог раскрыла гениальный способ хранения

16:13

Гороскоп Таро на полнолуние 31 мая: Овнам - триумф, Близнецам - страх, Рыбам - выборВидео

16:06

Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

15:51

Всего несколько простых действий помогут уберечь авто от летней жарыВидео

15:43

Ротару похвасталась внучкой и обратилась к ней по особому поводу — детали

15:39

Почему Россия боится бить по правительственному кварталу: назван неожиданный нюанс

15:18

Приметы о волосах: почему домашняя стрижка мужа разрушает брак

15:15

Чтобы не навлечь беду: какие травы категорически нельзя освящать на Троицу

15:11

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот прячется и кричит по ночамВидео

14:45

"Даже были истерики": Ксения Мишина удивила признаниями о себе

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять