РФ прикрывается инцидентом в Румынии: ISW предупреждает об угрозе для одной из стран

29 мая посольство РФ в Молдове заявило, что молдавские власти и их западные партнеры готовят "инсценировку", подобную сбиванию беспилотника в Галаце.

Удар дрона по Румынии

Главное из новости:

Кремль готовит почву для новых провокаций

Москва отрицает ответственность за удары дрона по Румынии

ISW предупреждает о рисках для Молдовы

Кремль разыгрывает инцидент с ударом дрона по румынскому городу Галац как информационную ловушку, призванную снять с России любую ответственность за возможные удары по Молдове. Такую оценку дают аналитики Института изучения войны, которые в своем отчете фиксируют очередную попытку Москвы создать "страховочную легенду" для будущих провокаций.

После ночной атаки 28–29 мая, когда беспилотник упал на территории румынского Галаца, российское посольство в Молдове заявило, что Кишинев якобы готовит "инсценировку" с участием западных партнеров. Дипломаты обвинили Румынию и Молдову в "русофобии" и повторении "одинаковых сценариев", а также назвали утверждения о российском следе в румынском инциденте "безосновательными".

Аналитики подчеркивают, что такая риторика создает информационный щит, который позволит Кремлю отрицать свою причастность, если российский дрон в будущем нанесет удар по Молдове. Более того — она может стать подготовкой к атаке под чужим флагом, осуществленной российским беспилотником, но представленной как "провокация" со стороны Кишинева.

Рискованные полеты над НАТО становятся нормой

ISW напоминает, что все более частые вторжения российских дронов в воздушное пространство стран НАТО и Молдовы демонстрируют политику, в которой Кремль считает такие риски "приемлемыми". Это, по мнению аналитиков, является прямым следствием российских ударов по Украине, во время которых беспилотники регулярно отклоняются от курса.

Альянсу придется реагировать

В отчете отмечается, что НАТО может оказаться перед необходимостью расширить сотрудничество с Украиной и Молдовой в сфере противовоздушной обороны. Речь идет о механизмах, которые позволили бы защищать воздушное пространство союзников от российских дронов — независимо от того, являются ли их перелеты случайными или преднамеренными.

Реакция НАТО на падение дрона в Румынии

Пресс-секретарь НАТО Элисон Гарт в соцсети X подчеркнула, что Генеральный секретарь Альянса находится на связи с румынскими властями.

"Мы осуждаем безрассудство России, и НАТО будет продолжать укреплять нашу оборону от всех угроз, включая дроны", — написала она.

Как писал Главред, прошлой ночью Воздушные силы Украины сообщали об атаке дронов на Одесскую область в направлении Рени. Позже стало известно, что российский беспилотник врезался в многоэтажку в приграничном городе Галац в Румынии.

На месте происшествия работали спасательные службы и полиция. Из дома эвакуировали 70 человек.

Квартира, в которую попал дрон в жилом доме, получила значительные повреждения. Двое человек получили легкие травмы. Они пережили острую стрессовую реакцию.

Бригадный генерал Георге Максим заявил, что нехватка времени и ограничения, в условиях которых вынуждена работать армия, стали причиной того, что российский дрон не был сбит в Галаце в ночь на 29 мая, пишет Digi 24.

Напомним, 25 апреля в Румынии были обнаружены обломки дрона после ночной российской атаки на Украину. Были повреждены электрический столб и пристройка к жилому дому.

Министерство обороны Румынии решительно осудило безответственные действия Российской Федерации и подчеркнуло, что эти действия являются новым вызовом региональной безопасности и стабильности в районе Черного моря.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

