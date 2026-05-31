На НПЗ в Саратове разразился мощный пожар после атаки дронов

Главное из новости:
- Ночной удар дронов вызвал пожар на НПЗ
- Повреждена установка изомеризации
В промышленной части Саратова в ночь на воскресенье, 31 мая, вспыхнул масштабный пожар. Горожане рассказывали о громких взрывах и ярком сиянии над районом, где расположен местный нефтеперерабатывающий завод.
В соцсетях быстро распространились кадры с дымом, поднимающимся над предприятием. Об этом пишет издание NV.
Мониторинговый канал Exilenova+ выложил немало фото и видео пострадавшего объекта.
По предварительным данным, один из ударов пришелся на технологическую установку, которую связывают с процессом изомеризации. Местные источники также упоминают о нескольких отдельных очагах возгорания на территории завода.
Предприятие, работающее в структуре "Роснефти", является одним из ключевых производителей топлива для региона. Здесь производят бензин, дизель и другие виды нефтепродуктов.
Инцидент стал очередным в череде атак на этот объект. С начала года завод уже несколько раз останавливал отдельные установки из-за ударов беспилотников и последующих ремонтных работ. Масштабы нынешних повреждений пока уточняются.
Какой эффект могут иметь удары Украины вглубь РФ — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, Украина активизировала удары по территории России. В частности, дроны часто долетают до Москвы и области.
Но пока речь не идет о том, что после нескольких следующих ударов российская столица опустеет, однако Украина должна к этому стремиться. ВСУ придется еще десяток раз атаковать Москву, чтобы в сознании россиян начало что-то ломаться.
Удары вглубь России — последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 30 мая Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию в глубине территории России. Под удар попали военный аэродром в Таганроге, где были поражены два самолета Ту-142 и ракетный комплекс "Искандер".
Напомним, что утром 27 мая ВСУ нанесли ракетные удары Storm Shadow по аэродрому и авиазаводу в Таганроге. Таганрог неоднократно становился мишенью для стратегических ударов, что подчеркивает логистическое и инфраструктурное значение этого региона.
Также ранее сообщалось, что в результате атаки на Крым и Кубань возникли пожары на нефтебазах и в штабе ВВС России, что привело к значительным потерям для оккупантов в Севастополе и Туапсе. В рамках этих операций был атакован ряд ключевых объектов нефтяной инфраструктуры, что напрямую влияет на военные возможности врага в регионе.
Об источнике: NV
NV — украинский печатный еженедельный общественно-политический журнал. Издание также имеет информационно-новостной сайт и онлайн-версию журнала, пишет Википедия.
