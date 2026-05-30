Попугай обругал детей и "посылал куда подальше" птиц в зоопарке

Необычный инцидент произошел в зоопарке, где посетителя попросили покинуть территорию вместе с его попугаем эмоциональной поддержки. Причиной стало поведение птицы, которая громко ругалась на детей и других обитателей зоопарка.
Инцидент произошел в зоопарке и приюте для животных Tropiquaria в графстве Сомерсет. Африканский серый попугай сопровождал своего владельца в качестве животного эмоциональной поддержки. Однако спокойная прогулка быстро превратилась в проблему для сотрудников и посетителей. Об этом пишет The Sun.
По словам управляющего зоопарком Криса Мойзера, птица начала громко выкрикивать оскорбления и нецензурные фразы в сторону двух ара, живущих на территории парка. Кроме того, попугай не стеснялся использовать грубые выражения в присутствии семей с детьми.
Почему руководство зоопарка вмешалось
Сначала сотрудники восприняли происходящее с юмором. Однако вскоре стало ясно, что ситуация выходит из-под контроля.
"Поначалу это было довольно забавно. Но в итоге нам пришлось попросить хозяйку попугая уйти", - рассказал Крис Мойзер.
Главной причиной стало опасение, что другие попугаи могут перенять услышанные выражения. В зоопарке содержатся ара, известные своей способностью быстро копировать человеческую речь.
По словам руководства, многие посетители приходят в зоопарк с детьми, поэтому сотрудники стараются поддерживать комфортную и безопасную атмосферу для семейного отдыха.
Владелица объяснила поведение птицы
Хозяйка попугая рассказала, что страдает от тревожных расстройств и берет птицу с собой практически повсюду. По ее словам, присутствие питомца помогает ему чувствовать себя спокойнее и увереннее в общественных местах.
Однако даже статус животного эмоциональной поддержки не стал причиной для исключения из правил поведения на территории зоопарка.
Об источнике: The Sun
The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.
