Собака впервые побывала в зоопарке: ее реакция поразила хозяйку

Маленькая собака оказалась у вольера со снежным барсом. Поведение животных оказалось неожиданным для многих.

Собака впервые побывала в зоопарке

Посещение зоопарка обычно ассоциируется с безопасным и познавательным отдыхом. Однако история одной женщины показала, что даже привычная прогулка может обернуться неожиданной и неоднозначной ситуацией.

Джесенна Виила взяла с собой в зоопарк маленькую собаку по кличке Лиика. То, что произошло у вольера с диким животным, вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей. Роликом девушка поделилась в Instagram.

Неожиданная встреча

Во время прогулки Лиика оказалась рядом со стеклянным вольером, где находился снежный барс. На видео видно, как хищник резко подбегает к стеклу, начинает царапать его лапами и внимательно наблюдать за собакой.

Поведение барса выглядело напряженным и настойчивым, он словно пытался приблизиться к животному с другой стороны стекла. Некоторые зрители предположили, что хищник мог воспринимать собаку как добычу или потенциальную угрозу.

Реакция собаки удивила всех

На фоне такого поведения крупного хищника Лиика повела себя неожиданно спокойно. Более того, собака не только не испугалась, но и зарычала в ответ, как будто защищала свою территорию.

На фоне поведения крупного хищника Лиика повела себя неожиданно спокойно / Фото: https://www.instagram.com/liikathetinyfox

По словам хозяйки, в обычной жизни питомец боится различных мелочей (от сугробов до незнакомых предметов). Но в этот момент, по ее наблюдению, собака проявила полное равнодушие к опасности.

Ранее Главред писал о том, что собака увидела хозяина на экране ноутбука. Реакция животного поразила всех. Питомец сразу не смог понять, где человек, и пытался найти его за экраном.

Также сообщалось о том, что семья решила усыпить здоровую собаку. Собаку без болезней отправили на эвтаназию, но в последний момент ее спасли. Пес пережил стресс и получил шанс на новую жизнь.

Вам может быть интересно:

О профиле в Instagram: liikathetinyfox Аккаунт Instagram @liikathetinyfox — это профиль с милым домашним питомцем (небольшой собакой), оформленный в формате лайфстайл-блога. Контент состоит в основном из коротких видео и фото с участием животного, где подчёркиваются его забавное поведение, пугливость и "неуклюжий" характер. В описании профиля присутствует юмористическая подача (например, про тревожность и слабые "социальные навыки"), а также указание на "хозяйку/соседа по жилью".

