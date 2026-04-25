Россия меняет тактику войны из-за проблем с артиллерией - Forbes

Российская армия вынуждена искать новые подходы к ведению боевых действий.

Россия меняет тактику войны

Кратко:

За годы войны Россия понесла значительные потери в артиллерии

Россия экспериментирует с роботами, оснащенными минометами

Вместо крупных формирований оккупанты чаще применяют небольшие группы

Россия, традиционно делавшая ставку на массированное применение артиллерии для подавления противника с последующим продвижением пехоты и бронетехники, сталкивается с ослаблением эффективности этой стратегии. Как отмечает издание Forbes, длительная война и технологические нововведения Украины вынуждают российскую армию искать новые подходы к ведению боевых действий.

Ослабление артиллерийского потенциала

За годы войны Россия понесла значительные потери в артиллерии. По данным из открытых источников, подтверждено уничтожение или выведение из строя более 1700 единиц техники, хотя реальные цифры могут быть существенно выше: украинская сторона оценивает их более чем в 34 тысячи. Дополнительной проблемой остается быстрый износ стволов, особенно на фоне активного использования устаревших систем советского периода.

Серьезным фактором также стали удары по логистике: Украина целенаправленно атакует машины снабжения боеприпасами, что снижает устойчивость артиллерийских подразделений.

Ставка на беспилотники

На этом фоне Россия наращивает производство беспилотников, прежде всего дешевых FPV-дронов, способных компенсировать нехватку артиллерийских средств за счет массового применения.

По оценке Forbes, Россия стремится создать систему, схожую с украинской децентрализованной "экосистемой" дронов, одновременно развивая уже известные модели, такие как ZALA Lancet. Также сообщается об использовании тяжелых ударных беспилотников в тактических операциях.

Главное преимущество дронов - высокая точность и скорость реагирования. Они позволяют быстрее обнаруживать и поражать цели, сокращая время между разведкой и ударом и снижая расход боеприпасов.

Развитие наземных роботизированных систем

Еще одним направлением стало создание наземных роботизированных платформ. Их используют как носители взрывных устройств или как мобильные средства огневой поддержки.

Россия также экспериментирует с роботами, оснащенными минометами, включая 82-мм систему "Багульник". Такие платформы способны скрытно выдвигаться на позиции, вести огонь дистанционно и затем отходить для перезарядки, что повышает гибкость применения и снижает риски для личного состава.

Изменение тактики

Параллельно меняется и структура действий на поле боя. Вместо крупных формирований российские силы все чаще применяют небольшие, рассредоточенные группы. Это снижает уязвимость перед украинскими беспилотниками и позволяет действовать более гибко.

Такие подразделения могут проникать в спорные зоны, выявлять слабые участки обороны и проводить локальные атаки без масштабной артподготовки, используя дроны, стрелковое оружие и ближний бой.

Какие последствия для России вызывают атаки дронов

По словам главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова, удары беспилотников наносят России не только экономический, но и серьёзный репутационный ущерб. В частности, возникают проблемы с выполнением контрактов на поставки нефти.

"Имиджевый удар будет действовать еще очень долго, потому что ставится под сомнение Россия как надежный поставщик, который может доставить свое сырье вовремя в страну назначения", — отметил он.

Удары по России — что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 22 апреля СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Горький" в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ. Там возник масштабный пожар.

Также в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сизрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сизранский нефтеперерабатывающий завод.

20 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.

Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

