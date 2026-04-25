Почему интерьер выглядит скучным и устаревшим: главные ошибки в выборе мебели

Анна Ярославская
25 апреля 2026, 11:46
Привычные вещи в доме портят интерьер. Дизайнеры сказали, чем их заменить.
Дизайнеры назвали мебель, которая делает квартиру дешевой и скучной / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему мебельные гарнитуры и одинаковые комплекты уже вышли из моды
  • Какие диваны могут "съедать" пространство и портить планировку
  • Чем заменить устаревшие журнальные столики и книжные полки
  • Какие обеденные столы и стулья делают дом визуально тяжелым

Некоторые предметы мебели имеют свойство надоедать. Предметы, которые когда-то казались нейтральными или практичными, со временем незаметно делают пространство однообразным. Актуальность сегодня заключается не в постоянной замене, а в совершенствовании, а именно - в переходе к более выразительным силуэтам и предметам, которые сохраняют свою актуальность с течением времени. Таким образом, есть смысл покупать только такую мебель, которая не устареет через несколько лет.

Дизайнеры интерьеров рассказали изданию Martha Stewart о предметах, которые могут старить дом, и о том, чем их можно заменить.

Какие вещи старят ваш дом визуально

1. Комплекты мебели в едином стиле.

Одинаковые комплекты мебели для спальни или гостиной — один из самых распространенных способов состарить пространство. Они, как правило, выглядят слишком однообразно — больше напоминают выставочный зал, чем дом. Им не хватает глубины, которая придает помещению ощущение продуманности.

Вместо этого мыслите многослойно. Начните с одного прочного, базового элемента — например, кровати или дивана — а затем создавайте вокруг него контрастные конструкции. Сочетание материалов, силуэтов и отделки создает эффект контраста, благодаря которому пространство кажется продуманным.

2. Увеличенные модульные диваны.

Большие угловые диваны, как правило, полностью занимают комнату. То, что должно создавать ощущение расслабленности и уюта, часто нарушает пропорции и ограничивает функциональность пространства.

Вместо этого упростите расстановку мебели. Более элегантный диван в сочетании с парой мягких кресел обеспечит вам такое же количество посадочных мест, но с гораздо большей гибкостью и действительно "дышащей" планировкой.

3. Модульные диваны стандартного типа.

Низкие модульные диваны в нейтральных тонах стали настолько обыденными, что их почти не замечают. То, что когда-то казалось гибким и современным, теперь воспринимается как нечто слишком стандартное и невзрачное.

Вместо этого ищите диваны необычной формы или из неожиданных материалов. Они вернут помещению индивидуальность.

4. Столы из стекла и металла.

Раньше журнальные столики из стекла и металла казались беспроигрышным вариантом, но теперь они чаще воспринимаются как временный элемент интерьера. Им не хватает веса — ни визуального, ни материального — чтобы стать центральным элементом комнаты. Они часто выглядят холодными и однообразными.

Вместо этого выберите что-нибудь основательное. Стол из массива дерева или большой мягкий пуф добавят тепла и действительно помогут создать более гармоничный интерьер.

5. Обычные книжные полки.

Стандартные стеллажи и подвесные системы, как правило, справляются со своей задачей, но не более того. Они заполняют стену, но часто воспринимаются как что-то чисто функциональные, а не как продуманный элемент.

Вместо этого рассматривайте системы хранения как часть архитектуры. Скульптурные или резные полки, встроенная мебель с достаточной глубиной или даже эффектный винтажный предмет могут преобразить всю комнату.

6. Тяжелые обеденные столы.

Массивные обеденные столы с тяжелыми основаниями или темной отделкой, как правило, слишком сильно ограничивают пространство в комнате — то, что должно создавать ощущение солидности, быстро устаревает.

Вместо этого обратите внимание на предметы, которые полностью переосмысливают понятие веса. Это могут быть массивные деревянные конструкции с закругленными краями, плавными изгибами и более скульптурной формой, которая служит опорой для комнаты, не создавая ощущения тяжести.

7. Нейтральные, минималистичные обеденные стулья.

Часто такие стулья совершенно незаметны. Они ничего не добавляют к пространству. Они существуют, но не говорят.

Вместо этого выбирайте что-то, что производит сильное впечатление: стулья с обволакивающими формами или резными основаниями.

8. Обычные лампы.

Обычные настольные лампы стали восприниматься не как дизайнерские решения, заполняющие пространство, а как предметы, не вносящие в него существенного вклада. Стеклянные шары, металлические штативы, абажуры в форме барабана больше не являются центральным элементом комнаты. Они превратились в фоновый шум.

Вместо этого воспринимайте освещение как нечто, что нужно формировать, а не просто размещать. Скульптурные или резные формы добавляют глубину и атмосферу, превращая свет в часть впечатления, а не просто в нечто, что присутствует в комнате. Кроме того, это один из самых простых элементов для замены, поэтому стоит немного поэкспериментировать.

Как писал Главред, дизайнер интерьеров из США Мелисса Уэлш назвала список вещей, которые в 2026 году мгновенно делают интерьер дома устаревшим. Также она объяснила, как обновить интерьер без ремонта. Ведь иногда всего несколько деталей мешают создать тот самый стильный, свежий и современный интерьер, о котором вы мечтаете.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

