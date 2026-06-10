В Тернополе резко подорожали новые квартиры: какие сейчас цены

Тернополь уступил по темпам роста цен лишь Ивано-Франковску.

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Цены на квартиры в Тернополе / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

Тернополь стал одним из лидеров по росту цен на квартиры

За год новостройки в области подорожали на 19%

Средняя цена квадратного метра достигает почти 49 тыс. грн

Тернопольская область вошла в тройку лидеров по росту цен на новые квартиры в Украине. Об этом свидетельствует исследование маркетплейса недвижимости DIM.RIA.

По данным отчета, за год жилье в Тернополе подорожало на 19%.

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Рядом в рейтинге — Ивано-Франковская область (+20%) и Житомирская область (+19%). В то же время в Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях зафиксировали рост на 14%.

В частности, в настоящее время средняя цена на первичную недвижимость в Тернополе составляет 48 698 грн за м². Самая высокая стоимость была зафиксирована 25 мая — 50 232 грн за м².

Что интересно, наибольший скачок был зафиксирован в период с 15 по 19 мая. С 30 084 грн за м² цена повысилась до 48 463 грн за м².

Реформа жилищной политики в Украине

Юрист практики недвижимости и земельного права юридической фирмы "Результат" Артем Чекаленко сообщил, что в Украине приняли новый Жилищный кодекс.

По его словам, в долгосрочной перспективе новый закон будет выгоден для людей, которые действительно нуждаются в жилье, а также для общества в целом, ведь система распределения переходит от бумажных очередей к цифровому, более прозрачному и контролируемому механизму.

"Социальное жилье будет предоставляться тем, кто нуждается в социальной защите, и другим категориям, определенным законом, по решению органа власти и по договору аренды социального жилья", — рассказал он.

Цены на квартиры — последние новости

Как сообщал Главред, в Украине стартовала новая программа льготного кредитования "Жилье для ВПЛ 60+", созданная Северодонецкой городской военной администрацией. Инициатива ориентирована на пенсионеров-переселенцев, которые из-за возрастных ограничений фактически не могут воспользоваться стандартными ипотечными программами (вроде "єОселя").

Также известно, что для того, чтобы стать владельцем однокомнатной квартиры в Ровно, жителям придется откладывать всю зарплату в течение семи лет. По подсчетам, зарплата в городе составляет 28,5 тыс. грн, тогда как средняя стоимость однокомнатной квартиры достигает почти 2,5 млн грн.

Кроме того, цены на аренду квартир в Полтаве за последний год выросли на 20-50%. Средние цены на жилье в городе колеблются от 12 до 18 тысяч гривен.

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О персоне: Артем Чикаленко Артем Чикаленко — юрист практики недвижимости и земельного права юридической фирмы "Результат". Магистр права, окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого.

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