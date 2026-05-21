Украинцы платят на 50% больше за аренду: где подорожали квартиры

Анна Косик
21 мая 2026, 17:24
На рынке недвижимости в одном из областных центров произошли изменения.
Жители Полтавы тратят большую часть своей зарплаты на аренду жилья / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Аренда жилья в Полтаве подорожала более чем на 20% за последний год
  • Средняя стоимость квартир в городе составляет 15 тысяч гривен

Цены на аренду квартир в Полтаве за последний год выросли на 20-50%. Об этом свидетельствуют обновленные данные ЛУН. Средние цены на жилье в городе колеблются от 12 до 18 тысяч гривен.

Однокомнатные квартиры, которые сдают в Полтаве в аренду, подорожали меньше всего — на 20% и стоят 12 тысяч гривен. Двухкомнатные квартиры сегодня обойдутся на 40% дороже, чем в прошлом году — 15 тысяч гривен.

Дороже всего в Полтаве арендовать трехкомнатную квартиру. На это нужно выделять в среднем 18 тысяч гривен ежемесячно.

Что известно о Полтаве / Инфографика: Главред

Какой процент зарплаты тратят жители Полтавы на аренду жилья

Согласно статистике, как и в прошлом году, сегодня 49% от заработной платы тратят арендаторы на однокомнатные квартиры. На аренду двухкомнатной квартиры украинцам в Полтаве приходится откладывать на 7% больше заработанных денег, чем в 2025 году — 61%.

Арендаторы трехкомнатных квартир в Полтаве в среднем тратят на жилье 73% от ежемесячного заработка.

Как изменится ситуация на рынке недвижимости в Украине до конца года

Главред писал, что, по словам эксперта по недвижимости, руководителя по развитию продуктов DIM.RIA Виталия Поберезького, ключевыми факторами изменений на рынке останутся безопасность, темпы экономического восстановления и доступность кредитования.

В базовом прогнозе ожидается умеренный рост или стабильность цен, сохранение высокой роли арендного рынка и постепенное, но осторожное оживление покупательской активности.

Последние новости Полтавы и области

Напомним, Главред писал, что в Полтавской области оповещением населения в группах ТЦК и СП будут заниматься только военнослужащие, являющиеся участниками боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области в городе Кременчуг хотят пересмотреть стоимость проезда в части общественного транспорта. В маршрутках цена на проезд может снизиться.

Недавно, 17 мая, в Полтавской области Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение. В Диканской территориальной общине зафиксировали сейсмическую активность с магнитудой 2,6 по шкале Рихтера на глубине 4 километра.

Об источнике: ЛУН

ЛУН (англ. LUN) — украинская IT-компания, основанная в 2008 году, которая специализируется на создании инновационных PropTech[en] решений. ЛУН разрабатывает и внедряет продукты, которые упрощают процесс покупки, продажи и аренды недвижимости в Украине и за ее пределами. Работает в 10 странах мира, пишет Википедия.

