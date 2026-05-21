Оригинальный завтрак за считанные минуты: рецепт оладий с начинкой

Рецепт быстрого и сытного завтрака.

https://glavred.info/recipes/originalnyy-zavtrak-za-schitannye-minuty-recept-oladiy-s-nachinkoy-10766582.html Ссылка скопирована

Рецепт оладий, которые точно понравятся детям / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Завтрак — прием пищи, на приготовление которого обычно не хватает времени. Оказалось, что в таких условиях не обязательно есть классическую овсянку, яичницу или омлет.

Главред узнал о рецепте оригинальных оладий, которые готовятся считанные минуты, но поражают своим вкусом. Им в TikTok поделилась украинская блогерша и суперфиналистка 12-го сезона "МастерШеф" Ольга Рябенко.

Оладьи с начинкой — рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Ветчина 150 г

Помидор 1 шт.

Сыр 150 г

Яйцо 1 шт.

Кефир 400 мл

Мука 280–300 г

Разрыхлитель 1 ч. л.

Зелень

Соль

Сначала готовим тесто: в миске смешиваем яйцо, кефир, муку, разрыхлитель и соль. Затем нарезаем мелкими кубиками ветчину и помидор. Измельчаем зелень и натираем на терке сыр.

Простые завтраки / Инфографика: Главред

Смешиваем тесто с ветчиной, помидорами, зеленью и сыром и жарим оладьи на разогретой и смазанной маслом сковороде в течение 2-3 минут с каждой стороны до румяности.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@olga.riabenko Оладьи-пицца ? Дети их особенно любят. Идеальный вариант для завтрака или когда хочется пиццы ?Ингредиенты: Ветчина — 150 г; Помидор — 1 шт.; Сыр — 150 г; Яйцо — 1 шт.; Кефир — 400 мл; Сметана — 2 ст.л.; Мука — 280–300 г; Разрыхлитель — 1 ч.л.; Зелень — по вкусу; Соль — по вкусу. ?Приготовление: 1. Смешать яйцо с кефиром, солью, мукой и разрыхлителем. Должно получиться густое тесто. 2. Ветчину и помидор нарезать кубиками, добавить измельченную зелень и натертый сыр. Все смешать. 3. Жарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла, как обычные оладьи — по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавать со сметаной☺️ #завтрак #рецептоладий #оладьи ♬ оригинальная аудиозапись - Ольга Рябенко

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Рябенко Ольга Рябенко – популярная фудблогерша, специализирующаяся на кулинарии и домашних рецептах мировой кухни. Имеет более 1,7 млн подписчиков в TikTok. Ее видео собирают множество лайков (более 1,7 млн). Ольга – суперфиналистка 12-го сезона "МастерШеф". В Instagram ведет блог, где делится кулинарными лайфхаками и рецептами для домашней кухни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред