Оригинальный завтрак за считанные минуты: рецепт оладий с начинкой

Завтрак — прием пищи, на приготовление которого обычно не хватает времени. Оказалось, что в таких условиях не обязательно есть классическую овсянку, яичницу или омлет.
Главред узнал о рецепте оригинальных оладий, которые готовятся считанные минуты, но поражают своим вкусом. Им в TikTok поделилась украинская блогерша и суперфиналистка 12-го сезона "МастерШеф" Ольга Рябенко.
Оладьи с начинкой — рецепт
Ингредиенты:
- Ветчина 150 г
- Помидор 1 шт.
- Сыр 150 г
- Яйцо 1 шт.
- Кефир 400 мл
- Мука 280–300 г
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Зелень
- Соль
Сначала готовим тесто: в миске смешиваем яйцо, кефир, муку, разрыхлитель и соль. Затем нарезаем мелкими кубиками ветчину и помидор. Измельчаем зелень и натираем на терке сыр.
Смешиваем тесто с ветчиной, помидорами, зеленью и сыром и жарим оладьи на разогретой и смазанной маслом сковороде в течение 2-3 минут с каждой стороны до румяности.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@olga.riabenko Оладьи-пицца ? Дети их особенно любят. Идеальный вариант для завтрака или когда хочется пиццы ?Ингредиенты: Ветчина — 150 г; Помидор — 1 шт.; Сыр — 150 г; Яйцо — 1 шт.; Кефир — 400 мл; Сметана — 2 ст.л.; Мука — 280–300 г; Разрыхлитель — 1 ч.л.; Зелень — по вкусу; Соль — по вкусу. ?Приготовление: 1. Смешать яйцо с кефиром, солью, мукой и разрыхлителем. Должно получиться густое тесто. 2. Ветчину и помидор нарезать кубиками, добавить измельченную зелень и натертый сыр. Все смешать. 3. Жарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла, как обычные оладьи — по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавать со сметаной☺️ #завтрак#рецептоладий#оладьи♬ оригинальная аудиозапись - Ольга Рябенко
Вас может заинтересовать:
- Простой рецепт котлет без мясорубки: получатся сочными благодаря одному ингредиенту
- Новый рецепт окрошки на сметане: легендарный суп за 25 минут
- Все готовится в одной сковороде: рецепт ужина из гречки за 30 минут
О персоне: Ольга Рябенко
Ольга Рябенко – популярная фудблогерша, специализирующаяся на кулинарии и домашних рецептах мировой кухни. Имеет более 1,7 млн подписчиков в TikTok. Ее видео собирают множество лайков (более 1,7 млн).
Ольга – суперфиналистка 12-го сезона "МастерШеф". В Instagram ведет блог, где делится кулинарными лайфхаками и рецептами для домашней кухни.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред