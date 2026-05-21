Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Оригинальный завтрак за считанные минуты: рецепт оладий с начинкой

Анна Косик
21 мая 2026, 14:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Рецепт быстрого и сытного завтрака.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 3-5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
оладьи с начинкой
Рецепт оладий, которые точно понравятся детям / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Завтрак — прием пищи, на приготовление которого обычно не хватает времени. Оказалось, что в таких условиях не обязательно есть классическую овсянку, яичницу или омлет.

Главред узнал о рецепте оригинальных оладий, которые готовятся считанные минуты, но поражают своим вкусом. Им в TikTok поделилась украинская блогерша и суперфиналистка 12-го сезона "МастерШеф" Ольга Рябенко.

Оладьи с начинкой — рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Ветчина 150 г
  • Помидор 1 шт.
  • Сыр 150 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Кефир 400 мл
  • Мука 280–300 г
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Зелень
  • Соль

Сначала готовим тесто: в миске смешиваем яйцо, кефир, муку, разрыхлитель и соль. Затем нарезаем мелкими кубиками ветчину и помидор. Измельчаем зелень и натираем на терке сыр.

простые завтраки
Простые завтраки / Инфографика: Главред

Смешиваем тесто с ветчиной, помидорами, зеленью и сыром и жарим оладьи на разогретой и смазанной маслом сковороде в течение 2-3 минут с каждой стороны до румяности.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@olga.riabenko Оладьи-пицца ? Дети их особенно любят. Идеальный вариант для завтрака или когда хочется пиццы ?Ингредиенты: Ветчина — 150 г; Помидор — 1 шт.; Сыр — 150 г; Яйцо — 1 шт.; Кефир — 400 мл; Сметана — 2 ст.л.; Мука — 280–300 г; Разрыхлитель — 1 ч.л.; Зелень — по вкусу; Соль — по вкусу. ?Приготовление: 1. Смешать яйцо с кефиром, солью, мукой и разрыхлителем. Должно получиться густое тесто. 2. Ветчину и помидор нарезать кубиками, добавить измельченную зелень и натертый сыр. Все смешать. 3. Жарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла, как обычные оладьи — по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавать со сметаной☺️ #завтрак#рецептоладий#оладьи♬ оригинальная аудиозапись - Ольга Рябенко

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Рябенко

Ольга Рябенко – популярная фудблогерша, специализирующаяся на кулинарии и домашних рецептах мировой кухни. Имеет более 1,7 млн подписчиков в TikTok. Ее видео собирают множество лайков (более 1,7 млн).

Ольга – суперфиналистка 12-го сезона "МастерШеф". В Instagram ведет блог, где делится кулинарными лайфхаками и рецептами для домашней кухни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
рецепт завтрак оладьи рецепты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ изменили ситуацию на важном направлении фронта – россиян прижали

ВСУ изменили ситуацию на важном направлении фронта – россиян прижали

14:52Фронт
Российские НПЗ под прицелом: Зеленский показал последствия ударов по РФ

Российские НПЗ под прицелом: Зеленский показал последствия ударов по РФ

14:26Война
РФ нацелилась на ряд городов летом-осенью: Ступак – об угрозе из Беларуси и наступлении на Киев

РФ нацелилась на ряд городов летом-осенью: Ступак – об угрозе из Беларуси и наступлении на Киев

13:47Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Четырем знакам зодиака скоро улыбнется удача: чьи мечты станут реальностью

Четырем знакам зодиака скоро улыбнется удача: чьи мечты станут реальностью

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Последние новости

14:56

Проверенный способ защиты от клещей: какой предмет нужно взять из дома

14:52

ВСУ изменили ситуацию на важном направлении фронта – россиян прижали

14:51

Пенсионерку перепутали с молодой моделью и не поверили в ее возрастВидео

14:26

Российские НПЗ под прицелом: Зеленский показал последствия ударов по РФВидео

14:15

Оригинальный завтрак за считанные минуты: рецепт оладий с начинкой

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
14:14

"ВишивАнка" или "вишИванка" - как сказать правильно: ответ удивит многих

13:56

Какие приборы нужно всегда отключать от розетки: могут стать причиной пожараВидео

13:52

"Тая Повалий сказала": Кудлай раскрыла подставу от предательницы Украины

13:47

РФ нацелилась на ряд городов летом-осенью: Ступак – об угрозе из Беларуси и наступлении на КиевВидео

Реклама
13:18

Украина тестирует новое оружие для отражения атак РФ: в чём его особенность

13:18

Простой домашний спрей помогает остановить нашествие крыс весной

12:53

Уголовные дела, самовары, российский паспорт. Журналисты рассказали новую историю о депутате Житомирского облсовета Костюшко

12:45

"Встречают тут с цветами": Даша Евтух внезапно вернулась в УкраинуВидео

12:39

"Цель РФ — захватить новый областной центр": РФ пошла в наступление на севере

12:39

Грозит ли Германии дефицит топлива: эксперт раскрыл, что скрывается за паникойВидео

12:31

Зачем хитрые хозяйки и повара бросают кубик льда на сковородку перед жаркойВидео

12:25

Тиктокер взорвал интернет, показав странную деталь на прищепкахВидео

12:24

Как почистить килограмм молодого картофеля за пять минут – лайфхак

12:03

Свекровь Тодоренко предупреждала ее: что случилось в браке предательницы

11:48

РФ массированно атакует областной центр: есть попадание, количество раненых выросло

Реклама
11:46

Стул-сердце и лампа-гриб: названа культовая ретро-мебель, за которой охотятся всеВидео

11:44

Мало и дорого: в Украине дефицит базового овоща, как изменились цены

11:35

Китайский гороскоп на завтра, 22 мая: Тиграм - советы, Козлам - критика

11:24

Ядерные боеприпасы уже в Беларуси: Минобороны РФ сделало заявлениеВидео

11:17

Как на самом деле выглядел Иисус Христос и почему все ошибалисьВидео

11:14

РФ потеряла имидж "энергетической сверхдержавы": эксперт раскрыл влияние ударов ВСУ

10:53

Во время приема Путина в Китае произошел курьез с намеком на переворот в РФ

10:34

Вышиванки и улыбки: Зеленский с супругой появились в особенных образах

10:04

5 причин, по которым перец не растет после посадки в грунт: что с этим делатьВидео

10:02

Секрет розовых гортензий и крупных томатов: как правильно использовать золу в садуВидео

09:58

РФ хочет использовать Германию для давления на Украину: в чем замысел Кремля

09:50

"Зачем приглашать": Данилко жестко разнес Евровидение 2026 и объявил о решении

09:50

Карта Deep State онлайн за 21 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

Рейтинг онлайн-школ по математике по результатам НМТ-2025: кто стал лидером дистанционного образования новости компании

09:07

Людей массово увольняют, экономика рушится: что будет с РФ

09:06

Год перемен: успех и удача ждут четырех знаков зодиака до конца 2026

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 мая (обновляется)

08:17

В российской Сызрани пожар и черный дым: НПЗ атаковали дроны

07:50

Портников: Визит Путина в Китай не принес главногомнение

07:12

Партизаны провели диверсию в Санкт-Петербурге: сожжен тепловоз с нефтью

Реклама
06:52

РФ ударила по Днепру: вражеские беспилотники атаковали жилые кварталыФото

05:45

В России начали резко ненавидеть Ленина - что произошло и при чем здесь УкраинаВидео

05:16

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

04:41

Не случайность: почему в СССР пол красили только в коричневый цвет

04:25

Без слёз и истерик: в каком возрасте лучше отдать ребёнка в детский сад

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

03:30

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:01

Выдержат любую жару: 8 лучших цветов для солнечного балкона

02:13

Океанический коллапс грозит заморозить Европу: эксперты бьют тревогу

00:52

"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять