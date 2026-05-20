Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение — I уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 21 мая / фото: pexels

Погода в Украине 21 мая будет местами жаркой, но дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в южных, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях — I уровень опасности. Там будут сильные дожди с грозами и градом. Также ожидаются сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует кратковременные дожди с грозами. Только в Харьковской, Луганской и Сумской областях осадков не будет. Температура воздуха повысится до +29 градусов тепла на Левобережье. Более прохладная погода будет в западных областях — 18-22 градуса тепла.

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 21 мая

В Украине 21 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами и градом в южных, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. В отдельных районах будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, на востоке страны до 31°; в западных областях ночью 8-13°, днем 18-23°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +28

По данным meteoprog, 21 мая в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +15...+28 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +10...+18 градусов.

Погода 21 мая в Киеве

В Киеве 21 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве ночью 12-17°, днем 25-27°", — сообщает Укргидрометцентр.

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Несмотря на это, температура воздуха будет постепенно повышаться, особенно в центральных и восточных регионах.

Погода в Одессе и области до конца недели будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Подробный прогноз на ближайшие четыре дня — с 19 по 22 мая — опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Напомним, 17 мая в Днепре прошел сильный ливень, который привел к подтоплению части городских улиц.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

