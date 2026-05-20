Жестокий удар РФ по Конотопу: разрушена многоэтажка, под завалами ищут людей

Вражеский обстрел Сумщины уничтожил краеведческий музей и квартиры в Конотопе. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей.

Атака на Конотоп 20 мая: что известно о последствиях

Что известно об атаке РФ на Конотоп:

В одной из многоэтажек разрушены три этажа

Спасатели спасли из поврежденного здания трех человек

Ликвидировали пожары сразу на пяти локациях

В ночь на 29 мая российская армия массированно атаковала Сумскую область дронами. Оккупанты нанесли удар по городу Конотоп. По предварительным данным, травмированы 8 человек. Также есть жертвы.

Как сообщили в ГосЧС, под прицелом врага оказались жилые дома и здание краеведческого музея. Возникли пожары.

Спасатели работали на пяти разных локациях. Также привлекались спасатели из областного центра и кинологические расчеты.

В многоквартирном жилом доме в результате удара разрушено перекрытие со второго по четвертый этаж. Удалось спасти три человека.

Из-за угрозы повторных атак работы временно приостанавливались.

По состоянию на 11:14 известно, что в Конотопе на месте ночной российской атаки в одной из разрушенных квартир на третьем этаже спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей пожилой женщины

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как писал Главред, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали дронами ряд городов Украины. В частности, под удар попали Конотоп, Одесса, Вольнянск, Днепр. Есть разрушения и пострадавшие.

В ДТЭК сообщили, что враг атаковал энергетический объект в Одессе. В результате дронового удара без света остались десятки тысяч семей.

В ночь на 19 мая армия страны-агрессора РФ нанесли удары беспилотниками по Харькову. Под удар попали Холодногорский и Новобаварский районы города. В местах попадания возникли пожары, повреждено более 25 частных жилых домов и одна многоэтажка. Три человека получили травмы.

Также в ночь на 19 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В Измаильском районе БПЛА попал в здание склада, повредив кровлю и окна. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Обошлось без пострадавших.

Страна-агрессор РФ изменила тактику атак дронами типа "Шахед" по Украине, начав использовать их не только ночью, но и в дневное время. Такие удары превращаются в практически непрерывные многочасовые атаки, направленные на истощение страны и давление на гражданское население, пишет Business Insider.

Украинский аналитик Игорь Анохин из Института науки и международной безопасности отметил, что последние удары свидетельствуют о формировании новой российской тактики.

"Пока это нельзя назвать окончательно сформированной схемой, однако она уже выглядит как новая оперативная модель", - подчеркнул эксперт.

По мнению Анохина, ключевая задача таких действий заключается не только в поражении объектов инфраструктуры, но и в психологическом воздействии на население.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

