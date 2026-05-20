Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Юрий Берендий
20 мая 2026, 04:25
Ночной лай или вой собак может сигнализировать о тревоге, скуке или проблемах со здоровьем. Специалисты предложили способы решения этой проблемы.
Почему собака выет ночью — как отучить собаку выть ночью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему собака лает ночью
  • Почему собаки выют ночью
  • Как отучить собаку лаять ночью

Ночной лай или вой собаки часто кажутся беспричинными, особенно когда вокруг тихо и владелец не замечает никаких раздражителей. Однако специалисты по поведению животных проекта "Animal Wised" в видео на YouTube объясняют, что такое поведение почти всегда имеет конкретную причину.

Главред выяснил, почему собака выет ночью и как это исправить.

Почему собака выет ночью без причины

Эксперты объясняют, что ночью собаки слышат гораздо больше, чем люди. Именно поэтому животное может реагировать на звуки, которые хозяин просто не способен заметить.

"У собак слух гораздо острее, чем у людей. Ночью фоновый шум уменьшается, поэтому они могут улавливать звуки с большего расстояния", — объясняют специалисты.

По словам специалистов, даже отдаленные шаги, шорохи, движение других животных или природные звуки могут вызвать у собаки реакцию в виде лая или воя.

"То, что вам кажется ничем, для вашей собаки может быть вполне реальным", — отмечают эксперты.

Почему собаки выют ночью

Ночное время часто активирует у собак природные защитные инстинкты. Особенно это касается животных, которые живут в частных домах или имеют доступ к двору.

"Собаки от природы территориальные, и вой является одним из их основных способов предупредить потенциальных нарушителей", — отмечают специалисты.

Эксперты добавляют, что собака может выть не только из-за реальной опасности, но и из-за любого движения или звука за окном.

Собака выет ночью из-за скуки и избытка энергии

Одной из самых распространенных причин ночного воя является недостаток активности в течение дня. Если собака мало гуляет или не получает достаточной нагрузки, накопленная энергия проявляется в беспокойном поведении.

"Если ваша собака не получила достаточно физических нагрузок или стимулов в течение дня, эта энергия не исчезает просто так ночью", — объясняют специалисты.

Специалисты отмечают, что для стабильного эмоционального состояния собакам нужны не только прогулки, но и умственная стимуляция.

"Собакам нужна как физическая, так и умственная активность, чтобы оставаться спокойными и уравновешенными", — добавляют эксперты.

Почему собака выет ночью из-за тревоги

Некоторые собаки тяжело переносят одиночество, особенно если привыкли постоянно находиться рядом с хозяином.

"Некоторые собаки выют ночью, потому что чувствуют себя одинокими или тревожными", — объясняют специалисты.

Эксперты отмечают, что такое поведение часто возникает после смены места сна или режима.

"Если ваша собака привыкла быть рядом с вами и вдруг спит в отдельном помещении, она может выть, чтобы найти уют или привлечь внимание", — говорят специалисты.

Почему собаки реагируют на вой других собак

Ночной вой часто имеет эффект цепной реакции. Одна собака может спровоцировать вой других в районе.

"Вой одной собаки вдали может вызвать цепную реакцию, особенно ночью, когда звуки распространяются дальше", — объясняют эксперты.

Из-за этого владельцам может казаться, что их питомец выет без видимой причины.

Когда ночной вой собаки может быть сигналом болезни

Специалисты предупреждают, что внезапные изменения в поведении могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем, особенно у пожилых собак.

"В некоторых случаях ночной вой может быть связан с болью или дискомфортом", — отмечают специалисты.

Эксперты советуют не игнорировать такие сигналы.

"Если такое поведение появляется внезапно, важно обратиться к ветеринару", — подчеркивают специалисты.

Как отучить собаку выть ночью

Эксперты рекомендуют в первую очередь увеличить физическую активность собаки днем, наладить стабильный режим сна и минимизировать раздражители ночью.

"Избегайте подкрепления вытья вниманием", — советуют специалисты.

Также специалисты отмечают, что если проблема не исчезает в течение длительного времени, стоит обратиться к кинологу или ветеринару.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

