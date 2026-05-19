В Харькове директор лицея "трудоустраивал" уклонистов: СБУ разоблачила схему

В Харькове директор лицея "трудоустраивал" уклонистов / коллаж: Главред, фото: facebook.com/VladislavAbdula

Кратко:

Суд избрал директору меру пресечения в виде содержания под стражей

Предварительно ущерб оценили почти в 1,3 миллиона гривен

В Харькове правоохранители разоблачили схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин в одном из лицеев, где действует подземная школа.

По данным СБУ, директор учебного заведения оформлял уклонистов на должности ассистентов учителей, что позволяло им получать отсрочку от мобилизации.

Как сообщил спикер управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурантом дела является 38-летний руководитель одного из лицеев Харькова. Следствие установило, что с августа 2024 года по март 2026 года он фиктивно трудоустроил семерых мужчин.

По информации прокуратуры, так называемые "мертвые души" фактически не работали в учебном заведении, не посещали рабочие места и не имели необходимого педагогического образования или опыта. Несмотря на это, на их имена начислялась заработная плата.

В СБУ также заявили, что директор присваивал эти средства себе. Для этого он хранил банковские карты фиктивно оформленных сотрудников и знал их PIN-коды. Предварительно ущерб бюджету Харьковской городской громады оценили почти в 1,3 миллиона гривен.

Во время 12 обысков у подозреваемых, а также в помещениях районного управления образования, правоохранители изъяли телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы, связанные с незаконным трудоустройством.

Директору лицея сообщили о подозрении по статье о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас следствие продолжает устанавливать возможную причастность к схеме других должностных лиц сферы образования.

Как ранее сообщал Главред, в Харькове правоохранители разоблачили схему незаконного выезда военнообязанных мужчин за пределы Украины. К организации побега через границу причастны сотрудник Слободского ТЦК и бывший боец спецподразделения милиции "Беркут".

В Украине могут рассмотреть законодательные изменения, которые помогут территориальным центрам комплектования и социальной поддержки эффективнее разыскивать военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко из фракции "Слуга народа".

Кроме того, Министерство обороны Украины работает над комплексным обновлением системы военно-врачебных комиссий (ВВК), чтобы устранить ошибки, которые возникали во время медицинских осмотров, и повысить качество формирования мобилизационного ресурса.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

