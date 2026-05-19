Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

Перемещение техники в Беларуси пока не фиксируется.

Угроза наступления со стороны Беларуси / коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси

Главное из заявления пресс-секретаря ГПСУ:

Украина укрепила более 1 тыс. км границы с Беларусью

Незаметное проникновение через Чернобыльскую зону маловероятно

Угроза со стороны Беларуси реальна и нужно готовиться

Угроза с территории Беларуси реальна, но незаметно проникнуть в Украину, в частности через Чернобыльскую зону, врагу не удастся. Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Незаметно, наверное, не получится, потому что с 2022 года граница обустраивается с инженерной точки зрения по всей протяженности. Это касается всех более 1 тыс. километров границы с Беларусью — от Волыни до Черниговской области. Это касается и Киевской области", — подчеркнул он. видео дня

Демченко также добавил, что на данный момент не фиксируется перемещение личного состава или техники в Беларуси непосредственно рядом с украинской границей.

"Но несмотря на то, что сейчас на территории Беларуси нет российских войск в большом количестве, в любой момент Россия может использовать эту площадку, перебросив туда дополнительные свои силы", — пояснил представитель ГПСУ.

По его словам, Беларусь постоянно нагнетает ситуацию, говоря о якобы военной угрозе со всех сторон, но на самом деле союзнику России никто не угрожает.

"Сейчас уже идет определенный шантаж относительно нахождения на территории Беларуси ядерного оружия. Конечно, угроза со стороны Беларуси реальна, и мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", — подытожил Демченко.

Путин хочет контролировать белорусскую армию

Военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук считает, что диктатор Владимир Путин заинтересован в том, чтобы получить под свой контроль белорусскую армию, однако Александр Лукашенко не хочет этого допустить, поскольку именно силовой аппарат остается основой его власти.

По его словам, из-за этого Лукашенко вынужден балансировать между демонстрацией поддержки России в войне против Украины и необходимостью сохранять лояльность собственных силовиков.

"Но сама угроза вторжения в Украину с белорусского направления — уже некая маленькая победа Путина. Потому что это отвлекает украинские ресурсы на другие направления", — добавил он.

Как сообщал Главред, на территории Беларуси фиксируется определенная активность, связанная с созданием логистических маршрутов и подготовкой полигонов, что может указывать на дальнейшее усиление военного взаимодействия с Россией.

18 мая в Беларуси заявили о начале учений по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению совместно со страной-агрессором Россией.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о продолжении интенсивной подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям. В стране начали "точечную мобилизацию".

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

