Массированный удар баллистики: что известно о "прилетах" на объектах Нафтогаза

Оценить масштаб разрушений можно будет только после отбоя тревоги, рассказал Сергей Корецкий.

Главное:

Нанесен удар тремя баллистическими ракетами по газовым объектам

Оценить масштаб разрушений можно будет только после отбоя тревоги

Страна-агрессор РФ нанесла удар тремя баллистическими ракетами по объектам группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Вчера и сегодня почти непрерывно продолжается атака дронов, а только что был нанесен удар сразу тремя баллистическими ракетами по активам в Днепропетровской области. Есть повреждения и разрушения", – написал Корецкий.

По его словам, оценить масштаб разрушений можно будет только после отбоя тревоги.

Корецкий также подчеркнул, что персонал атакованных объектов не пострадал.

Он отметил, что на прошлой неделе под массированным обстрелом баллистическими ракетами находилась инфраструктура "Нафтогаза" в Полтавской области.

Что предшествовало

Как сообщалось, с начала года РФ атаковала объекты "Нафтогаза" более 100 раз, в результате атаки 5 мая погибли четверо сотрудников Группы и двое спасателей.

Мнение эксперта о ударах по энергетике

Геннадий Рябцев из Национального института стратегических исследований объяснил, что атаки на ключевые элементы энергосистемы — подстанции и магистральные линии — направлены на подрыв её стабильной работы. Повреждения этих узлов затрудняют передачу электроэнергии между регионами и снижают общую надёжность сети.

По словам специалиста, временные отключения света в таких условиях становятся необходимой мерой. Они помогают уравновесить систему и предотвращают более серьёзные аварии и масштабные перебои.

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Об источнике: Нафтогаз Украины Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны.

