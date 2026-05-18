Топливо в Украине резко подорожает: названы сроки скачка цен на АЗС

Алексей Тесля
18 мая 2026, 22:08
Рост цен может быть долгосрочным из-за риска обострения конфликта между США и Ираном.
В Украине могут изменить цены на АЗС

Важное:

  • Цены на АЗС в Украине на этой неделе продолжат расти
  • Рост цен может быть долгосрочным из-за риска конфликтов

Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин прогнозирует, что цены на бензин и дизель в Украине на этой неделе продолжат расти.

По его словам, к концу недели крупнейшие сети АЗС могут повысить цены ещё на 1 грн из-за увеличения оптовых цен на топливо и роста котировок нефти и газойля, сообщает УНИАН.

"Я думаю, что на этой неделе все будут присматриваться к тренду на мировых рынках, а, возможно, в конце недели "великолепная четверка" сделает шаг вперед на 1 гривню", – отметил Леушкин, подчеркивая синхронность действий крупных сетей.

По данным эксперта, оптовая цена дизеля 18 мая выросла на 1,5 грн, а бензина – на 55 копеек. Он также связывает рост стоимости бензина с последствиями удара по Кременчугскому НПЗ и увеличением объёмов продаж.

"Мы уже видим рост стоимости бензина, поскольку он был несколько недооценен. Но там преимущественно повлиял Кременчуг. Рынок развернулся и пошел вверх", – добавил он.

Леушкин предупреждает, что рост цен может быть долгосрочным из-за риска обострения конфликта между США и Ираном, ограничений судоходства через Ормузский пролив и падения запасов нефти в мире. "Нас ждет очередной скачок цен на нефть. Это может произойти либо во время второго этапа войны, либо в начале июля из-за дефицита", – подытожил эксперт.

Увеличение цен на топливо: когда ждать подорожания

Эксперты предупреждают, что цены на бензин и дизель в ближайшие недели могут вырасти быстрее, чем ожидалось. По их мнению, главным фактором остаётся рынок нефти: при сохранении нынешних тенденций повышение стоимости топлива выглядит наиболее вероятным сценарием.

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну.

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.

О персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой

Хантавирус в Украине: врачи назвали количество случаев заражения

В ЕС обсуждают будущее украинских беженцев: вернутся на родину не многие

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

