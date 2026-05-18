Женщина потеряла 119 тысяч гривен после телефонного разговора — что произошло

Кратко:
- Мошенники часто представляются сотрудниками банков
- Жительница Тернополя попалась "на крючок" и потеряла более 119 тысяч гривен
Жительница Тернополя потеряла более 119 тысяч гривен после телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником банка. Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции Тернопольской области.
По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который назвался сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что с ее банковской карты якобы пытаются осуществить оплату, а для "отмены операции" необходимо сообщить номер карты и CVV-код, указанный на обратной стороне.
Женщина выполнила указания собеседника. После этого с ее счета неизвестные незаконно списали 119 000 гривен.
Известно, что по данному факту следователи полиции начали проверку и устанавливают личность злоумышленника.
Правоохранители также подчеркнули, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам с просьбой сообщить PIN-код, CVV-код или другие конфиденциальные данные карты.
"Если вам звонят с подобными требованиями — немедленно прекратите разговор и самостоятельно позвоните на официальный номер банка. Полицейские призывают граждан быть внимательными и не доверять незнакомцам, которые под предлогом "защиты счета" пытаются получить доступ к вашим средствам", — говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, в Украине мошенники начали использовать новую схему для обмана. Они размещают в социальных сетях объявления о якобы помощи от ООН.
Также украинцев предупреждали об опасной фишинговой рассылке, которая приходит якобы от Министерства энергетики. Мошенники рассылают электронные сообщения с призывами к оплате и вложенными файлами или ссылками, которые предлагают скачать. Именно эти вложения могут содержать вредоносное программное обеспечение, способное открыть злоумышленникам доступ к компьютеру и персональным данным.
