Женщина потеряла 119 тысяч гривен после телефонного разговора — что произошло

Полицейские призывают граждан быть внимательными.

Как мошенники обманывают украинцев

Мошенники часто представляются сотрудниками банков

Жительница Тернополя попалась "на крючок" и потеряла более 119 тысяч гривен

Жительница Тернополя потеряла более 119 тысяч гривен после телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником банка. Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции Тернопольской области.

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который назвался сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что с ее банковской карты якобы пытаются осуществить оплату, а для "отмены операции" необходимо сообщить номер карты и CVV-код, указанный на обратной стороне.

Женщина выполнила указания собеседника. После этого с ее счета неизвестные незаконно списали 119 000 гривен.

Известно, что по данному факту следователи полиции начали проверку и устанавливают личность злоумышленника.

Правоохранители также подчеркнули, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам с просьбой сообщить PIN-код, CVV-код или другие конфиденциальные данные карты.

"Если вам звонят с подобными требованиями — немедленно прекратите разговор и самостоятельно позвоните на официальный номер банка. Полицейские призывают граждан быть внимательными и не доверять незнакомцам, которые под предлогом "защиты счета" пытаются получить доступ к вашим средствам", — говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в Украине мошенники начали использовать новую схему для обмана. Они размещают в социальных сетях объявления о якобы помощи от ООН.

Также украинцев предупреждали об опасной фишинговой рассылке, которая приходит якобы от Министерства энергетики. Мошенники рассылают электронные сообщения с призывами к оплате и вложенными файлами или ссылками, которые предлагают скачать. Именно эти вложения могут содержать вредоносное программное обеспечение, способное открыть злоумышленникам доступ к компьютеру и персональным данным.

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

