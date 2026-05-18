Чем Украина бахнула по Московской области: детали от Генштаба

Силы обороны применили современные украинские разработки для нанесения точечных ударов по военным объектам противника.

Украинские дроны и ракеты нанесли удары по ключевым объектам ВПК и топливной инфраструктуры в Московской области РФ

Поражен "Ангстром" в Зеленограде

Пожары на критически важных объектах РФ

Удары по позициям на нескольких направлениях

В ночь на 17 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военно-промышленной инфраструктуре и критическим объектам Российской Федерации, в частности в Московской области.

Среди пораженных целей — предприятие микроэлектроники "Ангстрем" в Зеленограде и насосная станция "Солнечногорская", которая обеспечивает функционирование кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным военного руководства, на обоих объектах зафиксированы пожары. Они имеют стратегическое значение для российского военно-промышленного комплекса и логистики топлива, которое используется, в частности, для нужд армии РФ.

"Предприятие является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса и задействовано в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд врага", — отметили в Генштабе.

Также в ведомстве уточнили, что для поражения целей в Московской области были применены украинские разработки, среди которых RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" и другие системы.

"За эффективную боевую работу благодарность воинам 412-й отдельной бригады беспилотных систем, 107-й реактивной артиллерийской Кременчугской бригады, 19-й ракетной бригады "Святая Варвара", 1-го Отдельного центра беспилотных систем и другим представителям Вооруженных сил Украины и всех Сил безопасности и обороны Украины", — подчеркнули в ведомстве.

Ключевые цели РФ

Помимо ударов по территории РФ, Силы обороны также сообщили о поражении ряда командных пунктов и позиций российских войск на временно оккупированных территориях Украины, а также в приграничных районах РФ.

"Среди прочего поражен командный пункт противника в районе Бунге Донецкой области и пункты управления БПЛА врага в районе Двуречной Харьковской области, Завитном в Херсонской области и Удачном в Донецкой области", — сообщили в Генштабе.

Временно оккупированные территории Украины

Также украинские подразделения нанесли удары по скоплениям живой силы противника в Донецкой, Запорожской областях и на территории Курской области РФ.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", — заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Насколько могут расшириться удары по РФ — мнение командующего СБС

Как писал Главред, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") заявил, что Украина последовательно наращивает удары по целям в глубине территории России, в частности по энергетической инфраструктуре. В интервью BBC он подчеркнул, что расстояние в 1500–2000 км больше не может считаться безопасным тылом для РФ, поскольку география поражений постоянно расширяется.

По его словам, основное внимание сосредоточено на нефтегазовых объектах, которые, по его мнению, являются ключевым источником финансирования войны России против Украины. Бровди также подчеркнул, что подразделения СБС, несмотря на относительно небольшую численность, демонстрируют высокую эффективность и наносят существенные потери противнику.

Атака на Москву и Крым — что известно

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны провела масштабную атаку по объектам ВПК и нефтяной инфраструктуры РФ в Московской области, а также нанесла удары по военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в СБУ.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что расстояние до пораженных целей превышало 500 километров, что является существенным показателем, учитывая плотную систему российской противовоздушной обороны вокруг столицы РФ. Зеленский подчеркнул, что украинские дальнобойные возможности постепенно преодолевают эту защиту.

Напомним, что в ночь на 17 мая Москву и Подмосковье массированно атаковали дроны. По словам лейтенанта Сил обороны Андрея Коваленко, российская ПВО не только неэффективно сбивала цели, но и создавала опасность для жителей столицы РФ из-за работы РЭБ.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

