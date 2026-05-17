Никакой не 'уж': как правильно назвать змею с желтыми 'ушами' на украинском

В теплые дни, когда люди массово выходят в парки и к водоемам, рядом с ними нередко появляется тихий сосед — небольшая неядовитая змея с желтыми пятнами на голове. Ее часто называют "ужем", хотя такого слова в украинском языке нет. Именно эта небольшая путаница и стала причиной длительной языковой ошибки, пишет "24 Канал".
Как правильно называть эту змею
В быту "ужем" иногда называют любую змею, но украинская норма четкая: правильное название — "вуж". Так фиксируют словари, так подает научная литература, и именно так называют змею с характерными желтыми "ушами". Ее латинское название — Natrix.
Корень слова восходит к праславянскому ǪŽЬ, поэтому звучание действительно близко к русскому варианту. В славянских языках встречаются разные формы: польское wąż, словацкое užovka, словенское vóž. Но в украинской литературной норме закрепилось именно "вуж".
Как распознать "вужа"
"Вуж" - один из самых распространенных видов змей в Европе. Его легко узнать по ярким пятнам на голове, чаще всего желтым, иногда белым или оранжевым. Взрослая особь обычно не превышает метра, хотя встречаются и полутораметровые "гиганты". Самки крупнее самцов.
Эти змеи прекрасно плавают и любят селиться возле рек и озер. Их рацион — лягушки, рыба, мелкие грызуны. В случае опасности уздечка может "притвориться мертвой": переворачивается на спину и замирает.
Узкий в культуре и верованиях
В народной традиции уз не был символом опасности. Наоборот — его считали хранителем дома, предвестником хороших перемен и даже свадебным "свидетелем". Встречу с ним трактовали по-разному: от намека на любовь до обещания прибыли. В некоторых регионах узов даже приручали, чтобы те истребляли мышей.
Интересно, что украинцы называли созвездие Скорпиона "Вужем", представляя, как луна становится его "головой", скрывающейся в Млечном Пути.
Поэтому, когда речь идет о конкретном виде неядовитой змеи с желтыми пятнами, правильно говорить "вуж". Возможные варианты — "вужик", "вужака". А вот форма "уж" — языковая ошибка, которую стоит оставить в прошлом.
