Урожая не будет совсем: в каких местах категорически нельзя сажать перец

- Что не любит перец
- В каких местах нельзя сажать перец
- Где любит расти перец на огороде
Перец может дать щедрый урожай, но только при условии правильного выбора участка. Если посадить его в неподходящем месте, растения быстро ослабнут, а плоды будут мелкими и немногочисленными.
В тени
Перец нуждается в большом количестве света. Для нормального роста и обильного плодоношения ему требуется не менее 6-8 часов солнца в день, пишет Martha Stewart. Если высадить его в тени, растения вытягиваются, становятся тонкими и дают меньше цветов, а значит, и меньше плодов.
Кроме того, в прохладном климате или при коротком сезоне плоды могут созревать значительно дольше. Поэтому для перца рекомендуем выбирать открытый, теплый и хорошо освещенный участок.
Там, где застаивается вода
Застой влаги — одна из главных причин проблем с перцем. Если после дождя или полива вода долго стоит в почве, корни не получают достаточно кислорода. В таких условиях растения желтеют, останавливаются в росте, сбрасывают цветы и часто болеют корневой гнилью. Даже если они выживут, урожай будет слабым. Лучше всего для перца — плодородная, рыхлая и хорошо дренированная почва.
В местах, где постоянно есть вредители
Если на определенной грядке каждый год появляются тля или паутинные клещи, перец там лучше не сажать. Молодые растения сразу попадают под давление и не успевают окрепнуть. Тля скручивает листья и высасывает сок, замедляя рост. Паутинный клещ оставляет светлые пятна, впоследствии листья опадают, а на растении появляется тонкая паутинка. В таких условиях урожай будет минимальным.
На слишком тесной грядке
Перцу нужно пространство для развития корней и ветвей. Если посадить растения слишком густо, они будут конкурировать за свет, воду и питательные вещества. Загущенные посадки ухудшают циркуляцию воздуха, листья дольше остаются влажными, а риск болезней возрастает. В результате кусты будут меньше, плодов станет меньше, а проблем с вредителями — больше.
Там, где раньше росли пасленовые
Севооборот для перца критически важен. Его нельзя сажать после других пасленовых — помидоров, картофеля или баклажанов. Все эти культуры имеют общие болезни и вредителей. Если высадить перец на таком участке, риск вертициллезного увядания, бактериальной пятнистости или фитофтороза значительно возрастает. Вернуть перец на прежнее место можно только после нескольких лет перерыва.
В тяжелой и уплотненной почве
Перец плохо растет в тяжелой, уплотненной почве. Уплотненная почва мешает корням развиваться, а бедная почва дает слабые растения и низкий урожай. Если почва на участке именно такая, ее нужно улучшить компостом и органикой, регулярно рыхлить. Другой вариант — выращивать перец в контейнерах с качественной почвенной смесью.
Об источнике: MarthaStewart
