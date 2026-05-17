Урожая не будет совсем: в каких местах категорически нельзя сажать перец

Рассказываем, при каких условиях перец не сможет дать обильный урожай.

Где нельзя сажать перец



Что не любит перец

В каких местах нельзя сажать перец

Где любит расти перец на огороде

Перец может дать щедрый урожай, но только при условии правильного выбора участка. Если посадить его в неподходящем месте, растения быстро ослабнут, а плоды будут мелкими и немногочисленными.

Главред расскажет , каких мест стоит избегать для посадки перца.

В тени

Перец нуждается в большом количестве света. Для нормального роста и обильного плодоношения ему требуется не менее 6-8 часов солнца в день, пишет Martha Stewart. Если высадить его в тени, растения вытягиваются, становятся тонкими и дают меньше цветов, а значит, и меньше плодов.

Кроме того, в прохладном климате или при коротком сезоне плоды могут созревать значительно дольше. Поэтому для перца рекомендуем выбирать открытый, теплый и хорошо освещенный участок.

Там, где застаивается вода

Застой влаги — одна из главных причин проблем с перцем. Если после дождя или полива вода долго стоит в почве, корни не получают достаточно кислорода. В таких условиях растения желтеют, останавливаются в росте, сбрасывают цветы и часто болеют корневой гнилью. Даже если они выживут, урожай будет слабым. Лучше всего для перца — плодородная, рыхлая и хорошо дренированная почва.



В местах, где постоянно есть вредители

Если на определенной грядке каждый год появляются тля или паутинные клещи, перец там лучше не сажать. Молодые растения сразу попадают под давление и не успевают окрепнуть. Тля скручивает листья и высасывает сок, замедляя рост. Паутинный клещ оставляет светлые пятна, впоследствии листья опадают, а на растении появляется тонкая паутинка. В таких условиях урожай будет минимальным.

На слишком тесной грядке

Перцу нужно пространство для развития корней и ветвей. Если посадить растения слишком густо, они будут конкурировать за свет, воду и питательные вещества. Загущенные посадки ухудшают циркуляцию воздуха, листья дольше остаются влажными, а риск болезней возрастает. В результате кусты будут меньше, плодов станет меньше, а проблем с вредителями — больше.

Там, где раньше росли пасленовые

Севооборот для перца критически важен. Его нельзя сажать после других пасленовых — помидоров, картофеля или баклажанов. Все эти культуры имеют общие болезни и вредителей. Если высадить перец на таком участке, риск вертициллезного увядания, бактериальной пятнистости или фитофтороза значительно возрастает. Вернуть перец на прежнее место можно только после нескольких лет перерыва.

В тяжелой и уплотненной почве

Перец плохо растет в тяжелой, уплотненной почве. Уплотненная почва мешает корням развиваться, а бедная почва дает слабые растения и низкий урожай. Если почва на участке именно такая, ее нужно улучшить компостом и органикой, регулярно рыхлить. Другой вариант — выращивать перец в контейнерах с качественной почвенной смесью.

Об источнике: MarthaStewart На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновение для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке. Основательница сайта Марта Стюарт — предпринимательница, автор 99 книг о стиле жизни, ведущая телешоу, удостоенная премии "Эмми", и создательница первой мультимедийной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.

